Стадион: Галгенваард Зрители: 15946
1:0
Второй тайм: 66'
1:0
8' ГолДессерс Сириль
10' Желтая карточкаВан Оверем Йорис
32' Желтая карточкаГустафссон Симон
38' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
62' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
Второй тайм
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
64'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
63'
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63'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
63'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
62'
Ван дер Марел Марк получил желтую карточку от судьи
62'
Безумный фол. Ван дер Марел Марк грубо играет против соперника. Пострадал Малоне Дион
61'
60'
60'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
59'
59'
59'
59'
Таннан Уссама из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
58'
57'
57'
56'
56'
56'
55'
55'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
55'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
54'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
53'
53'
52'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Гоппел Теймен выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает неудачный навес.
50'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Дессерс Сириль из команды Утрехт подал угловой справа.
50'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
49'
Бекер Шеральдо возвращается на поле.
49'
49'
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бекер Шеральдо нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
46'
46'
46'
Таннан Уссама из команды Утрехт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Эль-Хайяти Абденассер пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Гротхёйзен Инди держит все под контролем
44'
44'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
Керк Гирано наказан за толчок Трупе Джованни
43'
42'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
41'
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Дессерс Сириль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Матч возобновлен
38'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
38'
Назначен штрафной. Пострадал Эмануэльсон Урби, его свалил Бёгелсдейк Том.
37'
37'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
34'
33'
33'
32'
Густафссон Симон получил желтую карточку от судьи
32'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
31'
30'
Дессерс Сириль наказан за толчок Серж Канон
30'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
29'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
29'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
28'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
28'
Судья сигнализирует, что Летсерт Тимо из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
28'
Летсерт Тимо пробил со штрафного прямо в стенку
26'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
26'
25'
Йенсен Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
24'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
24'
Хороший удар издали нанес Таннан Уссама, но отличный сейв сделал Гротхёйзен Инди. Угловой.
23'
23'
23'
Хой Элсон возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Хой Элсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Хой Элсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
21'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Серж Канон
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
20'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
19'
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
17'
Густафссон Симон из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
14'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
13'
13'
12'
12'
12'
Таннан Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает пас партнеру.
10'
Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Ван Оверем Йорис грубо играет против соперника. Пострадал Нецид Томаш
10'
Малоне Дион нарушает правила. Эмануэльсон Урби пострадал
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
8'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Гротхёйзен Инди ошибается в защите.
8'
8'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
7'
Матч возобновится спорным мячом
7'
Матч возобновлен
7'
Матч остановлен
6'
6'
Шанс! Серж Канон из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
6'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
5'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
4'
4'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Клейбер Шон из команды Утрехт в офсайде
2'
2'
2'
1'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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