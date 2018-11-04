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Стадион: Зрители: 15946
Утрехт
1:0
Второй тайм: 66'
АДО Ден Хааг
0'
1:0
8' Гол
Дессерс Сириль
10' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
32' Желтая карточка
Густафссон Симон
38' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
62' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
66'
Второй тайм
Угловой
65'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
65'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
65'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 15946 болельщиков
63'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
63'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Желтая карточка
62'
Ван дер Марел Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Ван дер Марел Марк грубо играет против соперника. Пострадал Малоне Дион
61'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Офсайд
60'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
59'
Утрехт контролирует мяч.
59'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
59'
Таннан Уссама из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
58'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
56'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
55'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе
55'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Керк Гирано из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Гоппел Теймен выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
51'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает неудачный навес.
50'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Дессерс Сириль из команды Утрехт подал угловой справа.
50'
Серж Канон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
49'
Бекер Шеральдо возвращается на поле.
49'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
49'
Утрехт контролирует мяч.
48'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бекер Шеральдо нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
47'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
46'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
46'
Таннан Уссама из команды Утрехт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Эль-Хайяти Абденассер пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Густафссон Симон пробует нанести удар издали, но Гротхёйзен Инди держит все под контролем
44'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
44'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
43'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Керк Гирано наказан за толчок Трупе Джованни
43'
Удар от ворот произведет Утрехт
42'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
41'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Дессерс Сириль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
39'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
39'
Матч возобновлен
Желтая карточка
38'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Назначен штрафной. Пострадал Эмануэльсон Урби, его свалил Бёгелсдейк Том.
37'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
37'
Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
36'
Утрехт контролирует мяч.
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Утрехт
34'
Утрехт контролирует мяч.
33'
Утрехт контролирует мяч.
33'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
Желтая карточка
32'
Густафссон Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Густафссон Симон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
31'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
30'
Дессерс Сириль наказан за толчок Серж Канон
30'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Иммерс Лекс нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
29'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
29'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Летсерт Тимо из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
28'
Летсерт Тимо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
Угловой
26'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
25'
Йенсен Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
24'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
24'
Хороший удар издали нанес Таннан Уссама, но отличный сейв сделал Гротхёйзен Инди. Угловой.
23'
Утрехт контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Утрехт
Травма, повреждение
23'
Хой Элсон возвращается на поле.
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Хой Элсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Хой Элсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Серж Канон
20'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
20'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
19'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
17'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
17'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
17'
Густафссон Симон из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Оверем Йорис
15'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
14'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
13'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
13'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
12'
Таннан Уссама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает пас партнеру.
Желтая карточка
10'
Ван Оверем Йорис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Ван Оверем Йорис грубо играет против соперника. Пострадал Нецид Томаш
Фол, нарушение
10'
Малоне Дион нарушает правила. Эмануэльсон Урби пострадал
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
8'
Гротхёйзен Инди ошибается в защите.
8'
Утрехт контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Таннан Уссама из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
7'
Матч возобновится спорным мячом
7'
Матч возобновлен
7'
Матч остановлен
6'
Удар от ворот произведет Утрехт
6'
Шанс! Серж Канон из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
6'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
5'
Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
4'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
4'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
Офсайд
3'
Клейбер Шон из команды Утрехт в офсайде
2'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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