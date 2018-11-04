Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:0
Второй тайм: 65'
1:0
3' ГолШтоккерс Финн
56' Желтая карточкаЛампру Лазарос
Второй тайм
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
64'
Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
64'
64'
64'
63'
Какой промах! Лампру Лазарос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
63'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард забрасывает мяч в штрафную.
63'
62'
[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Ван дер Берг Сепп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Штоккерс Финн, обводя своих соперников
62'
61'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Флемминг Зиан и Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
59'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
59'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Хамер Густаво пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
57'
Штоккерс Финн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Лампру Лазарос получил желтую карточку от судьи
56'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Эхизибуэ Кингсли оказался на газоне.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
54'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
52'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
52'
52'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Фортуна Ситтард нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
52'
Семеду Лисандру мяч отрикошетил от ворот
51'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
50'
Хуттен Ларс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
50'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
50'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хуттен Ларс мяча так и не получил
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Судья сигнализирует, что Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван дер Берг Сепп
49'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Какой промах! Лампру Лазарос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
49'
49'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Ван Крой Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Пинту Мика мяч отрикошетил от ворот
47'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Хамер Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
46'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Тактическая замена. Лахман Даррил уходит с поля и его заменяет Ван дер Берг Сепп
46'
Тактическая замена. Бауй Уасим уходит с поля и его заменяет Ван Крой Вито
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
46'
Бауй Уасим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Должен был быть гол! Семеду Лисандру имел отличный шанс, но Ван дер Харт Микки не дал голу состоятся!
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
43'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Паал Кеннет оказался на газоне.
43'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
42'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
41'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Ван Дёйнен Майк должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
40'
ПЕК Зволле начинает контратаку
40'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Генро Денис оказался на газоне.
39'
39'
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эхизибуэ Кингсли и Намли Юнес из команды ПЕК Зволле.
38'
38'
37'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
37'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
36'
Судья сигнализирует, что Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Хуттен Ларс
36'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
34'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
32'
ПЕК Зволле начинает контратаку
31'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Шанс! Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Флемминг Зиан наказан за толчок Пинту Мика
29'
29'
28'
Димерс Марк бьет со штрафного в створ, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
27'
Судья свистит. Генро Денис атаковал сзади соперника. Это Димерс Марк заработал своей команде штрафной
27'
27'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Сиранни Алессандро разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
24'
24'
ШАНС! Хуттен Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Димерс Марк
22'
22'
Намли Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
18'
ШАНС! Лампру Лазарос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
17'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
17'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
14'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Генро Денис наказан за толчок Сметс Йоррит
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
10'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
10'
9'
9'
9'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
8'
7'
7'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
Судья сигнализирует, что Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
6'
Даммерс Вессель наказан за толчок Флемминг Зиан
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сиранни Алессандро сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
2'
2'
Пинту Мика нанес удар издали, а Ван дер Харт Микки отбил его обратно в игру!
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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