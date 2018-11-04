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Стадион:
Фортуна Ситтард
1:0
Второй тайм: 65'
ПЕК Зволле
0'
1:0
3' Гол
Штоккерс Финн
56' Желтая карточка
Лампру Лазарос
65'
Второй тайм
65'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
64'
Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
64'
Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
64'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
63'
Какой промах! Лампру Лазарос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
63'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард забрасывает мяч в штрафную.
63'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
[player1] выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
62'
Ван дер Берг Сепп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Отличные скиллы показывает Штоккерс Финн, обводя своих соперников
62'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
61'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
60'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Флемминг Зиан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Флемминг Зиан и Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
59'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
59'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
58'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
57'
Хамер Густаво пробует нанести удар издали, но Кошелев Алексей держит все под контролем
57'
Штоккерс Финн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
56'
Лампру Лазарос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Эхизибуэ Кингсли оказался на газоне.
56'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
55'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Паал Кеннет пострадал.
54'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
52'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
52'
Фортуна Ситтард нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
52'
Семеду Лисандру мяч отрикошетил от ворот
51'
Лам Томас из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
50'
Хуттен Ларс видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
50'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
50'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
50'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хуттен Ларс мяча так и не получил
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван дер Берг Сепп
49'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
49'
Какой промах! Лампру Лазарос имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
49'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
49'
Плохо сыграл Лам Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Ван Крой Вито выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
47'
Пинту Мика мяч отрикошетил от ворот
47'
Ван дер Берг Сепп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
47'
Хамер Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
47'
Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Лахман Даррил уходит с поля и его заменяет Ван дер Берг Сепп
46'
Тактическая замена. Бауй Уасим уходит с поля и его заменяет Ван Крой Вито
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Угловой
46'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
46'
Бауй Уасим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
46'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
45'
Должен был быть гол! Семеду Лисандру имел отличный шанс, но Ван дер Харт Микки не дал голу состоятся!
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
43'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
43'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Паал Кеннет оказался на газоне.
43'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
42'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Кошелев Алексей не дал случится голу! Ван Дёйнен Майк должен был забивать, но Кошелев Алексей сделал отличный сейв
40'
ПЕК Зволле начинает контратаку
Фол, нарушение
40'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Генро Денис оказался на газоне.
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эхизибуэ Кингсли и Намли Юнес из команды ПЕК Зволле.
38'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
37'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Хуттен Ларс
36'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
34'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
33'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
32'
ПЕК Зволле начинает контратаку
31'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
31'
Шанс! Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
30'
Флемминг Зиан наказан за толчок Пинту Мика
29'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Димерс Марк бьет со штрафного в створ, но Ван дер Харт Микки держит все под контролем
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Генро Денис атаковал сзади соперника. Это Димерс Марк заработал своей команде штрафной
27'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
27'
Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Сиранни Алессандро разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
24'
ШАНС! Хуттен Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Димерс Марк
22'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Намли Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
21'
Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
20'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Генро Денис из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
18'
ШАНС! Лампру Лазарос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
17'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
17'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
14'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
13'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
11'
Генро Денис наказан за толчок Сметс Йоррит
11'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
10'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
10'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
8'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Херингс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
Фол, нарушение
6'
Даммерс Вессель наказан за толчок Флемминг Зиан
5'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
4'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Сиранни Алессандро сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Штоккерс Финн из команды Фортуна Ситтард переиграл вратаря дальним ударом!
3'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
2'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Пинту Мика нанес удар издали, а Ван дер Харт Микки отбил его обратно в игру!
1'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
1'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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