Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Крылья Советов

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Уфа (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 27.10.2018 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 05.10.2018 Арсенал Тула 1:1 Уфа ПЛ
- 29.09.2018 Уфа 2:1 Енисей ПЛ
- 26.09.2018 Нижний Новгород 0:0 Уфа К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 30.08.2018 Уфа 1:1 Глазго Рейнджерс ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Глазго Рейнджерс 1:0 Уфа ЛЕ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 16.08.2018 Прогрес 2:2 Уфа ЛЕ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 09.08.2018 Уфа 2:1 Прогрес ЛЕ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 02.08.2018 Домжале 1:1 Уфа ЛЕ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.07.2018 Уфа 0:0 Домжале ЛЕ
- 20.07.2018 Удинезе 2:1 Уфа ТМК
Крылья Советов (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
- 27.06.2018 Крылья Советов 1:0 Яньбянь ТМК
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 26.08.2016 Крылья Советов 0:1 Уфа Премьер-лига
- 06.05.2016 Крылья Советов 1:0 Уфа Премьер-лига
- 23.10.2015 Уфа 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Крылья СоветовДо начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов
Уфа
64.8% (59)
Ничья:
24.2% (22)
Крылья Советов
11% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Уфа:
41.8% (38)
2:1 Уфа:
18.7% (17)
1:1 Ничья:
16.5% (15)
0:1 Крылья Советов:
5.5% (5)
0:0 Ничья:
4.4% (4)
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