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Уфа
 
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Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.
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Прогнозы на матч Уфа - Крылья Советов
Уфа
64.8% (59)
Ничья:
24.2% (22)
Крылья Советов
11% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Уфа:
41.8% (38)
Уфа:
18.7% (17)
Ничья:
16.5% (15)
Крылья Советов:
5.5% (5)
Ничья:
4.4% (4)
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