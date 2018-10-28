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Стадион: Арена Химки
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Динамо Москва (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.10.2018 Тюмень 1:1 ЦСКА Москва К
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 15.07.2018 ЦСКА Москва 4:1 Бешикташ ТМК
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 23.09.2017 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 24.04.2016 ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 18.02.2016 ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 15.11.2015 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 04.10.2015 Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 08.04.2015 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 09.11.2014 Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.03.2014 Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.10.2013 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 12.04.2013 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 30.09.2012 ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.04.2012 Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 09.03.2012 ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.09.2011 ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 08.05.2011 Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 27.10.2010 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 21.03.2010 ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 20.09.2009 ЦСКА Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 13.05.2009 Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА МоскваДо начала игры, которая состоится 03.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 36 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Динамо Москва
9.2% (7)
Ничья:
36.8% (28)
ЦСКА Москва
53.9% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ЦСКА Москва:
27.6% (21)
1:1 Ничья:
26.3% (20)
0:1 ЦСКА Москва:
11.8% (9)
2:2 Ничья:
7.9% (6)
0:2 ЦСКА Москва:
6.6% (5)
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