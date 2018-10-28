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Динамо Москва
 
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ЦСКА Москва
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Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Динамо Москва
9.2% (7)
Ничья:
36.8% (28)
ЦСКА Москва
53.9% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
27.6% (21)
Ничья:
26.3% (20)
ЦСКА Москва:
11.8% (9)
Ничья:
7.9% (6)
ЦСКА Москва:
6.6% (5)
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