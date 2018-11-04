Стадион: Ceres Park
0:1
30' ГолBenjamin Stokke
0:2
34' ГолБагер Йонас
45' Желтая карточкаНильсен Каспер
48' Желтая карточкаМарксен Эрик
Второй тайм
53'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
53'
Орхус контролирует мяч.
52'
52'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
52'
Амини Мустафа из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Jens Stage из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Нильсен Каспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
50'
Гира Адама из команды Орхус делает неудачный навес.
50'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Амини Мустафа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
48'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
48'
Каллесеэ Миккель делает длинную передачу вперед
47'
Сана Тобиас из команды Орхус навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Сана Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
46'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Амини Мустафа оказался на газоне.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Марксен Эрик бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
47'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
47'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Поульсен Николай II из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
47'
Головой пробил Эгхо Марвин, но голкипер отбил его в поле!
47'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
46'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
46'
Нильсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Рёмер Андре имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
46'
Уалли Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Сана Тобиас из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
45'
45'
Анкерсен Якоб нанес удар чуть мимо. Близко!
45'
Амини Мустафа делает скидку назад вдоль ворот
44'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
44'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
43'
43'
Анкерсен Якоб из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Миканович Дино из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Судья сигнализирует, что Томсен Джонни из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
41'
Опасность предотвращена - Гира Адама из команды Орхус вступил в отбор удачно
41'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
40'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Сана Тобиас оказался на газоне.
40'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
40'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Шанс! Анкерсен Якоб из команды Орхус пробил головой, но мимо
39'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
38'
Kasper Enghardt возвращается на поле.
38'
38'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
38'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Enghardt получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Kasper Enghardt на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Безумный фол. Йулсгор Йеспер грубо играет против соперника. Пострадал Kasper Enghardt
36'
36'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Jens Stage
34'
Поульсен Николай II сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О О О Л - Багер Йонас из команды Раннерс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
34'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает отличный кросс...
34'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Марксен Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
33'
Нильсен Каспер из команды Орхус играет слишком грубо. Каллесеэ Миккель оказался на газоне.
33'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
32'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Амини Мустафа наказан за толчок Поульсен Николай II
30'
Г О О О О Л - Бенджамин Стокке забивает!
30'
Плохо сыграл Йулсгор Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
29'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Отличные скиллы показывает Бенджамин Стокке, обводя своих соперников
27'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
26'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
26'
26'
26'
Томсен Джонни делает длинную передачу вперед
26'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
25'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Карлгрен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
24'
Нильсен Каспер из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
24'
Эгхо Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Поульсен Николай II наказан за толчок Сана Тобиас
22'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
22'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Нильсен Каспер из команды Орхус играет слишком грубо. Поульсен Николай II оказался на газоне.
20'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
20'
20'
20'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
19'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Отличные скиллы показывает Эгхо Марвин, обводя своих соперников
19'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Раннерс начинает контратаку
18'
Анкерсен Якоб бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
18'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
18'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
16'
16'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
15'
Сана Тобиас возвращается на поле.
15'
Матч возобновлен
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Сана Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Сана Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Лобжанидзе Саба пробует нанести удар издали, но Уалли Оскар держит все под контролем
14'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
13'
Раннерс начинает контратаку
13'
Сана Тобиас ошибается в защите.
13'
13'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
12'
ШАНС! Бенджамин Стокке нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
12'
11'
11'
Орхус контролирует мяч.
10'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рёмер Андре из команды Раннерс.
10'
Анкерсен Якоб имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
9'
Карлгрен Патрик из команды Раннерс сделал отличный сейв!
9'
Должен был быть гол! Нильсен Каспер имел отличный шанс, но Карлгрен Патрик не дал голу состоятся!
9'
8'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Нильсен Каспер делает длинную передачу вперед
8'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
7'
6'
6'
Опасность предотвращена - Миканович Дино из команды Орхус вступил в отбор удачно
6'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
5'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
4'
4'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
4'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
3'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает пас партнеру.
3'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
2'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
1'
Сана Тобиас пробует нанести удар издали, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
1'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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