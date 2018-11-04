Стадион: Right To Dream Park
0:1
Второй тайм: 62'
15' Желтая карточкаUlrik Yttergaard Jenssen
21' Желтая карточкаРюгаард-Йенсен Миккел
0:1
23' Гол в свои воротаAndreas Skovgaard
49' Желтая карточкаAndreas Skovgaard
Второй тайм
62'
61'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн в офсайде
60'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
59'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
59'
Андерсен Лукас из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
59'
59'
Норшеланн контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Норшеланн
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
56'
ШАНС! Андерсен Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
56'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Вюрц
55'
Расмус Вюрц наказан за толчок Дамгаард Миккел
55'
Лесняк Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
54'
54'
Andreas Skov Olsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
53'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Рюгаард-Йенсен Миккел делает подножку сопернику.
52'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
52'
51'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
50'
Kristoffer Pallesen делает подножку сопернику.
50'
Андерсен Лукас наказан за толчок соперника
49'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Andreas Skovgaard получил желтую карточку от судьи
49'
Безумный фол. Andreas Skovgaard грубо играет против соперника. Пострадал Куск Каспер
48'
48'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает пас партнеру.
48'
47'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Амон Джонатан уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
46'
Альманн Якоб получил травму и заменен. Frederik Boersting выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Jacob Steen Christensen уходит с поля и его заменяет Magnus Kofod Andersen
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Jacob Steen Christensen получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Jacob Steen Christensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Andreas Skov Olsen делает подножку сопернику.
47'
Куск Каспер имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
47'
ШАНС! Куск Каспер вышел один-на-один с голкипером...
47'
47'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
45'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Норшеланн
44'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
44'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
43'
Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
43'
43'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Андерсен Лукас из команды Ольборг делает пас партнеру.
40'
Удар от ворот произведет Норшеланн
40'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Судья сигнализирует, что Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
39'
38'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
37'
Jacob Steen Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Andreas Skov Olsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
35'
Andreas Skov Olsen делает подножку сопернику.
34'
Хорошую попытку сделал Godsway Donyoh. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает пас партнеру.
34'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Норшеланн
33'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает пас партнеру.
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
32'
31'
Jacob Steen Christensen делает подножку сопернику.
31'
Амон Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Норшеланн контролирует мяч.
30'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Ринне Якоб из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
28'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Опасность предотвращена - Лесняк Филип из команды Ольборг вступил в отбор удачно
26'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает пас партнеру.
26'
Норшеланн контролирует мяч.
25'
25'
После дальнего удара, который нанес Рюгаард-Йенсен Миккел мяч отбит вратарем
23'
Г О О О О Л - Andreas Skovgaard уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
23'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
23'
Jacob Steen Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает пас партнеру.
23'
Матч возобновлен
22'
Ринне Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел получил желтую карточку от судьи
21'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
21'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хорошую попытку сделал Godsway Donyoh. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
17'
Альманн Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Норшеланн
16'
Шанс! Педерсен Каспер из команды Ольборг пробил головой, но мимо
15'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Ulrik Yttergaard Jenssen получил желтую карточку от судьи
14'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
14'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Ольборг контролирует мяч.
12'
12'
Отличный пас сделал Амон Джонатан из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
После дальнего удара, который нанес Ван Веерт Том мяч отбит вратарем
12'
Норшеланн начинает контратаку
11'
Судья сигнализирует, что Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
11'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Расмус Вюрц не смог попасть в створ ударом издали
10'
Куск Каспер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
10'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
9'
8'
Хорошую попытку сделал Andreas Skov Olsen. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
8'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает пас партнеру.
7'
7'
Какой удар! Со штрафного Рюгаард-Йенсен Миккел сотряс перекладину!
6'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Andreas Skov Olsen
5'
Опасность предотвращена - Расмус Вюрц из команды Ольборг вступил в отбор удачно
5'
Kristoffer Pallesen наказан за толчок соперника
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ольборг контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Норшеланн
4'
Лесняк Филип не смог попасть в створ ударом издали
4'
Плохо сыграл Andreas Skovgaard - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
3'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
3'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
2'
Дамгаард Миккел пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
2'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
1'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
1'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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