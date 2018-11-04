Стадион: Блю-Уотер Арена
1:1
Второй тайм: 55'
1:0
46' ГолJacob Lungi Soerensen
1:1
50' ГолШольц Александр
51' Желтая карточкаОнуачу Пол
Второй тайм
55'
55'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
54'
54'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Jeppe Hoejbjerg заработал фол
53'
53'
Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Игрок команды Эсбьерг совершает фол
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Оти Эммануэль пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
52'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
51'
Судья подбегает и показывает Онуачу Пол из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
51'
50'
Г О О О О Л - Шольц Александр первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
50'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
49'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
Эсбьерг контролирует мяч.
48'
47'
Отличный гол забил Jacob Lungi Soerensen
46'
ГОООООЛ - Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг забивает из-за штрафной площади
46'
Бринк Марк из команды Эсбьерг отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Судья свистит. Лауридсен Йеспер атаковал сзади соперника. Это Мабиль Авер заработал своей команде штрафной
45'
45'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
44'
Бринк Марк не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
43'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
Кристенсен Матиас получил травму и заменен. Бринк Марк выходит на поле.
41'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
41'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Adrian Petre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Adrian Petre предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Daniel Anyembe из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
39'
38'
38'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
38'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
36'
36'
Daniel Anyembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
36'
Николаесен Расмус делает длинную передачу вперед
35'
Судья сигнализирует, что Daniel Anyembe из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
35'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
34'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
33'
32'
32'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
32'
32'
Хорошую попытку сделал Adrian Petre. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
31'
Опасность! Evander Ferreira из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
30'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
30'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
29'
28'
27'
27'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
26'
Андерссон Йоэль имел все шансы забить, но Jeppe Hoejbjerg сделал отличный сейв!
26'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
25'
Оти Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
24'
24'
24'
23'
23'
23'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
22'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
21'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Митьюлланд контролирует мяч.
19'
Отличный пас сделал Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
19'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
17'
17'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
16'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
16'
15'
15'
Онуачу Пол задерживает мяч рукой
15'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
13'
12'
Эсбьерг контролирует мяч.
11'
Святченко Эрик нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
11'
11'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
11'
Опасность! Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Остин Родольф делает длинную передачу вперед
10'
9'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
9'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
8'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
Николаесен Расмус ошибается в защите.
6'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Кауко Йони наказан за толчок Поульсен Якоб
5'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
4'
Николаесен Расмус делает длинную передачу вперед
3'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
2'
1'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
1'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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