  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Эсбьерг
1:1
Второй тайм: 55'
Митьюлланд
0'
1:0
46' Гол
Jacob Lungi Soerensen
1:1
50' Гол
Шольц Александр
51' Желтая карточка
Онуачу Пол
55'
Второй тайм
55'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
54'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Jeppe Hoejbjerg заработал фол
Угловой
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
53'
Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
53'
Игрок команды Эсбьерг совершает фол
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Оти Эммануэль пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
52'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Игрок команды Митьюлланд совершает фол
Желтая карточка
51'
Судья подбегает и показывает Онуачу Пол из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
51'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Шольц Александр первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
50'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
50'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
49'
Хассан Рилван нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Эсбьерг контролирует мяч.
48'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Отличный гол забил Jacob Lungi Soerensen
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг забивает из-за штрафной площади
46'
Бринк Марк из команды Эсбьерг отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Лауридсен Йеспер атаковал сзади соперника. Это Мабиль Авер заработал своей команде штрафной
45'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
45'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Бринк Марк не смог попасть в створ ударом издали
44'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
43'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Николаесен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
43'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Кристенсен Матиас получил травму и заменен. Бринк Марк выходит на поле.
41'
Поульсен Якоб делает длинную передачу вперед
41'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Adrian Petre выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
40'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
40'
Adrian Petre предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Daniel Anyembe из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
39'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
38'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
36'
Эсбьерг начинает контратаку
36'
Daniel Anyembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
36'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Николаесен Расмус делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Daniel Anyembe из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Хассан Рилван
35'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бринч Йеппе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
34'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
34'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Хассан Рилван из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
33'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
32'
Шанс! Онуачу Пол из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
32'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Хорошую попытку сделал Adrian Petre. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
31'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
31'
Опасность! Evander Ferreira из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
30'
Шанс! Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
30'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
29'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Андерссон Йоэль делает длинную передачу вперед
26'
Андерссон Йоэль имел все шансы забить, но Jeppe Hoejbjerg сделал отличный сейв!
26'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
25'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
25'
Оти Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
25'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
23'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
22'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
22'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Николаесен Расмус из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Кристенсен Матиас
21'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Митьюлланд контролирует мяч.
19'
Отличный пас сделал Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Эсбьерг начинает контратаку
19'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
19'
Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
18'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
17'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
16'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
16'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
15'
Онуачу Пол задерживает мяч рукой
15'
Хассан Рилван из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
14'
Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
13'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Эсбьерг контролирует мяч.
11'
Святченко Эрик нанес удар головой, но Jeppe Hoejbjerg спокойно отбил мяч.
Угловой
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
11'
Опасность предотвращена - Остин Родольф из команды Эсбьерг вступил в отбор удачно
11'
Опасность! Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
10'
Остин Родольф делает длинную передачу вперед
10'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кауко Йони оказался на газоне.
9'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Николаесен Расмус из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
8'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
8'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
Николаесен Расмус ошибается в защите.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Evander Ferreira
5'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
5'
Кауко Йони наказан за толчок Поульсен Якоб
5'
Лауридсен Йеспер делает длинную передачу вперед
4'
Николаесен Расмус делает длинную передачу вперед
3'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
1'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация