Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Енисей

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Стадион: Анжи-Арена
Предыдущие игры
Анжи (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 01.11.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи К
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Чайка Песчанокопское 1:2 Анжи К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 11.08.2018 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 06.08.2018 Уфа 3:0 Анжи ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Анжи ТМК
- 03.07.2018 Анжи 4:1 Спартак-Нальчик ТМК
- 29.06.2018 Анжи 2:2 Чайка Песчанокопское ТМК
- 20.05.2018 Анжи 4:3 Енисей ПМ
- 17.05.2018 Енисей 3:0 Анжи ПМ
- 13.05.2018 ЦСКА Москва 2:1 Анжи ПЛ
Енисей (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 07.10.2018 Енисей 2:3 Спартак Москва ПЛ
- 29.09.2018 Уфа 2:1 Енисей ПЛ
- 26.09.2018 Луки-Энергия 1:2 Енисей К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Енисей 0:0 Арсенал Тула ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 ЦСКА Москва 1:1 Енисей ТМК
- 11.07.2018 Енисей 2:1 Долгопрудный ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2018 ХНК Горица 2:3 Енисей ТМК
- 26.06.2018 Зриньски 1:1 Енисей ТМК
Последние игры между собой
Анжи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Енисей: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - ЕнисейДо начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.
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Аленичева увольняют из "Енисея" — 16:23
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Прогнозы на матч Анжи - Енисей
Анжи
51.7% (46)
Ничья:
29.2% (26)
Енисей
19.1% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анжи:
25.8% (23)
1:1 Ничья:
19.1% (17)
2:1 Анжи:
18% (16)
0:1 Енисей:
10.1% (9)
0:0 Ничья:
7.9% (7)
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