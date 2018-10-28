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Анжи
 
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Енисей
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Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Енисей

До начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Енисей
Анжи
51.7% (46)
Ничья:
29.2% (26)
Енисей
19.1% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Анжи:
25.8% (23)
Ничья:
19.1% (17)
Анжи:
18% (16)
Енисей:
10.1% (9)
Ничья:
7.9% (7)
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