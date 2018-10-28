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Спартак Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Урал

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал
Спартак Москва
82.5% (52)
Ничья:
9.5% (6)
Урал
7.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
28.6% (18)
Спартак Москва:
25.4% (16)
Спартак Москва:
23.8% (15)
Ничья:
6.3% (4)
Ничья:
3.2% (2)
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