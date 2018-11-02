Стадион: Nord Energi Arena
1:0
Второй тайм: 47'
13' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
1:0
14' ГолТорстейнссон Йон
27' Желтая карточкаSoeren Henriksen
Второй тайм
47'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
47'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
47'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
О, нет. Из многообещающей позиции Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
46'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Хвильсом Мадс получил травму и заменен. Якобсен Кристиан II выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Morten Brander Knudsen возвращается на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
47'
Люикс Кес задерживает мяч рукой
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Morten Brander Knudsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья свистит. Абсалонсен Йохан атаковал сзади соперника. Это Morten Brander Knudsen заработал своей команде штрафной
45'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Emmanuel Ogude задерживает мяч рукой
44'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
44'
Morten Brander Knudsen возвращается на поле.
44'
44'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
43'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Morten Brander Knudsen получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Morten Brander Knudsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Brandao нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
40'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель делает отличный кросс...
39'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
38'
Morten Brander Knudsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
37'
Безумный фол. Emmanuel Ogude грубо играет против соперника. Пострадал Педерсен Марк
36'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
35'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
34'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
34'
Nicolai Floe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Alexander Bah из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
33'
Nicolai Floe не дал случится голу! Йонссон Эггерт должен был забивать, но Nicolai Floe сделал отличный сейв
33'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
32'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
32'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
30'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель в офсайде
30'
Опасность! Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Сённерйюск имеет хороший шанс забить.
29'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
28'
Alexander Bah из команды Сённерйюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
28'
Шанс! Alexander Bah из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
27'
27'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Soeren Henriksen получил желтую карточку от судьи
27'
Судья сигнализирует, что Soeren Henriksen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
26'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
25'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Nicolai Floe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
25'
Хороший удар издали нанес Лидер Март, но отличный сейв сделал Nicolai Floe. Угловой.
24'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
23'
Вольгемут Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
23'
22'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
Сённерйюск начинает контратаку
21'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Фишер Сандер ошибается в защите.
19'
Лидер Март наказан за толчок Фишер Сандер
19'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
18'
Зимлинг Ники делает длинную передачу вперед
18'
Поульсен Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Отличные скиллы показывает Поульсен Симон, обводя своих соперников
17'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Люикс Кес из команды Сённерйюск.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Brandao из команды Вендсиссель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
ШАНС! Brandao вышел один-на-один с голкипером...
15'
15'
Фантастический гол, где все сам сделал Торстейнссон Йон!
14'
Г О О О О Л Торстейнссон Йон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
13'
Абсалонсен Йохан получил желтую карточку от судьи
13'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Lucas Jensen оказался на газоне.
13'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель подал угловой слева.
13'
Милиц Себастьян отбил мяч на угловой после удара Emmanuel Ogude из штрафной площади.
12'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
12'
12'
Абсалонсен Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
10'
Morten Brander Knudsen не смог попасть в створ ударом издали
10'
Morten Brander Knudsen нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Morten Brander Knudsen из команды Вендсиссель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
9'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
9'
9'
Игрок команды Сённерйюск совершает фол
8'
Судья сигнализирует, что Brandao из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Педерсен Марк
8'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
7'
7'
Йонссон Эггерт делает длинную передачу вперед
7'
7'
Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Лидер Март из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Сённерйюск начинает контратаку
6'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Педерсен Марк из команды Сённерйюск.
6'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель делает навес прямо в штрафную.
6'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Ogude, обводя своих соперников
6'
5'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
5'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
5'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
5'
Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон, обводя своих соперников
4'
Игрок команды Вендсиссель совершает фол
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фишер Сандер из команды Вендсиссель.
3'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает отличный кросс...
3'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Лидер Март из команды Сённерйюск в офсайде
2'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
1'
Lucas Jensen из команды Вендсиссель подал угловой справа.
1'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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