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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов

До начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Краснодар
70.1% (47)
Ничья:
17.9% (12)
Ростов
11.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
41.8% (28)
Краснодар:
16.4% (11)
Ничья:
16.4% (11)
Краснодар:
10.4% (7)
Ростов:
3% (2)
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