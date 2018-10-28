Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов

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Стадион: Краснодар
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 25.10.2018 Стандард 2:1 Краснодар ЛЕ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 27.09.2018 Авангард Курск 0:2 Краснодар К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 16.09.2018 Анжи 0:4 Краснодар ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.08.2018 Краснодар 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 13.08.2018 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Бешикташ 3:1 Краснодар ТМК
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 12.07.2018 Штурм 0:1 Краснодар ТМК
Ростов (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 2
Ростов: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 9
- 03.03.2018 Краснодар 3:1 Ростов Премьер-лига
- 20.08.2017 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 03.04.2017 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 18.09.2016 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 30.11.2015 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 02.08.2015 Ростов 0:0 Краснодар Премьер-лига
- 24.05.2015 Краснодар 2:1 Ростов Премьер-лига
- 17.08.2014 Ростов 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 08.05.2014 Краснодар 0:0 Ростов Кубок
- 06.04.2014 Краснодар 0:2 Ростов Премьер-лига
- 21.07.2013 Ростов 2:2 Краснодар Премьер-лига
- 07.12.2012 Ростов 2:3 Краснодар Премьер-лига
- 18.08.2012 Краснодар 0:0 Ростов Премьер-лига
- 16.04.2012 Ростов 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 05.03.2012 Краснодар 1:0 Ростов Премьер-лига
- 15.10.2011 Краснодар 2:0 Ростов Премьер-лига
- 10.06.2011 Ростов 1:3 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - РостовДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Краснодар
70.1% (47)
Ничья:
17.9% (12)
Ростов
11.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
41.8% (28)
1:0 Краснодар:
16.4% (11)
1:1 Ничья:
16.4% (11)
2:0 Краснодар:
10.4% (7)
0:1 Ростов:
3% (2)
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