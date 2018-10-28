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Оренбург
 
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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Рубин

До начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.
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:
Прогнозы на матч Оренбург - Рубин
Оренбург
14.3% (13)
Ничья:
62.6% (57)
Рубин
23.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
51.6% (47)
Рубин:
11% (10)
Рубин:
9.9% (9)
Ничья:
7.7% (7)
Оренбург:
5.5% (5)
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