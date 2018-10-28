Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Рубин

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Стадион: Газовик
Предыдущие игры
Оренбург (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.10.2018 Оренбург 1:0 Тюмень К
- 27.10.2018 Арсенал Тула 2:2 Оренбург ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
- 22.06.2018 Оренбург 1:0 Адмира ТМК
Рубин (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 29.10.2018 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
- 13.05.2018 Краснодар 1:1 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - РубинДо начала игры, которая состоится 05.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 23 минуты.
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Прогнозы на матч Оренбург - Рубин
Оренбург
14.3% (13)
Ничья:
62.6% (57)
Рубин
23.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
51.6% (47)
0:1 Рубин:
11% (10)
1:2 Рубин:
9.9% (9)
0:0 Ничья:
7.7% (7)
1:0 Оренбург:
5.5% (5)
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