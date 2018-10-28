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Стадион:
Зенит
 
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Ахмат
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:
Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Зенит
87.5% (63)
Ничья:
4.2% (3)
Ахмат
8.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
44.4% (32)
Зенит:
19.4% (14)
Зенит:
13.9% (10)
Ахмат:
5.6% (4)
Зенит:
4.2% (3)
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