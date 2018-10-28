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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.10.2018 Ахмат 0:2 Арсенал Тула К
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
- 26.06.2018 Лудогорец 3:1 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ахмат: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат Премьер-лига
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат Премьер-лига
- 06.11.2016 Ахмат 2:1 Зенит Премьер-лига
- 28.11.2015 Ахмат 4:1 Зенит Премьер-лига
- 01.08.2015 Зенит 3:0 Ахмат Премьер-лига
- 08.04.2015 Ахмат 1:2 Зенит Премьер-лига
- 08.11.2014 Зенит 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 01.12.2013 Ахмат 1:1 Зенит Премьер-лига
- 14.09.2013 Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 31.03.2013 Ахмат 0:3 Зенит Премьер-лига
- 14.09.2012 Зенит 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 26.06.2011 Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 13.03.2011 Ахмат 0:1 Зенит Премьер-лига
- 20.09.2010 Ахмат 0:0 Зенит Премьер-лига
- 25.04.2010 Зенит 0:0 Ахмат Премьер-лига
- 08.11.2009 Зенит 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 19.07.2009 Ахмат 3:2 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2008 Ахмат 1:4 Зенит Премьер-лига
- 13.08.2008 Зенит 3:1 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 9
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 10
|22
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|12 - 6
|21
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 11
|21
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 7
|19
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|7.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|13 - 10
|19
|8.
|Оренбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 12
|16
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 10
|14
|12.
|Урал
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 19
|13
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 16
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|15.
|Анжи
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|6 - 18
|10
|16.
|Енисей
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 19
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - АхматДо начала игры, которая состоится 04.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.
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Прогнозы на матч Зенит - Ахмат
Зенит
87.5% (63)
Ничья:
4.2% (3)
Ахмат
8.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
44.4% (32)
2:1 Зенит:
19.4% (14)
1:0 Зенит:
13.9% (10)
1:2 Ахмат:
5.6% (4)
3:1 Зенит:
4.2% (3)
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