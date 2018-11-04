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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Брондбю
0:0
Второй тайм: 55'
Копенгаген
0'
39' Желтая карточка
Радошевич Йосип
55'
Второй тайм
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
54'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю тянет соперника за майку.
53'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
53'
Радошевич Йосип бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
52'
Грегуш Ян делает подножку сопернику.
52'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Копенгаген
51'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
48'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
48'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Опасность предотвращена - Эрцег Анте из команды Брённбю вступил в отбор удачно
48'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Брённбю контролирует мяч.
47'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
46'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Брённбю начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Сотириу Пиерос бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
44'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
43'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
43'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
42'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
42'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Копенгаген
41'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Хорошую попытку сделал Бойлесен Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
40'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Желтая карточка
39'
Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Радошевич Йосип грубо играет против соперника. Пострадал Сотириу Пиерос
39'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Мукхтар Хани пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бьеллан Андреас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
36'
Копенгаген контролирует мяч.
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Офсайд
34'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
34'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
33'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
30'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
Травма, повреждение
30'
Эрцег Анте возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрцег Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Эрцег Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Сотириу Пиерос оказался на газоне.
28'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
28'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
27'
Копенгаген контролирует мяч.
26'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
25'
Хорошую попытку сделал Кайзер Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
25'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
25'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Зека Родригес задерживает мяч рукой
25'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
24'
Удар от ворот произведет Брённбю
24'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
Фол, нарушение
24'
Эрцег Анте делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
23'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
23'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
23'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
Травма, повреждение
22'
Рёкер Бенедикт возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Рёкер Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
21'
Рёкер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Матч остановлен
Офсайд
21'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
21'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает пас партнеру.
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
20'
Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
20'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
19'
Удар от ворот произведет Копенгаген
19'
Вильчек Камиль не смог попасть в створ ударом издали
19'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Брённбю
18'
ШАНС! Грегуш Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
18'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
17'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Брённбю контролирует мяч.
16'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
15'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
15'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
14'
Брённбю контролирует мяч.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
12'
Опасность предотвращена - Бьеллан Андреас из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
12'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
11'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Бех Уффе получил травму и заменен. Эрцег Анте выходит на поле.
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Бех Уффе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Кайзер Доминик задерживает мяч рукой
8'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
5'
Опасность предотвращена - Мукхтар Хани из команды Брённбю вступил в отбор удачно
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
4'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Копенгаген контролирует мяч.
2'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
1'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Рёкер Бенедикт пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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