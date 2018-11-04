Стадион: Брондбю
0:0
Второй тайм: 55'
39' Желтая карточкаРадошевич Йосип
Второй тайм
55'
Матч возобновлен
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю тянет соперника за майку.
53'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
53'
Радошевич Йосип бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
52'
Грегуш Ян делает подножку сопернику.
52'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
51'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
50'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
48'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
48'
Опасность предотвращена - Эрцег Анте из команды Брённбю вступил в отбор удачно
48'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Брённбю контролирует мяч.
47'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
46'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
46'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Брённбю начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Кайзер Доминик из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Сотириу Пиерос бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
44'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
44'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Грегуш Ян из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает пас партнеру.
41'
41'
Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Хорошую попытку сделал Бойлесен Николай. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Отличные скиллы показывает Бойлесен Николай, обводя своих соперников
40'
39'
Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Радошевич Йосип грубо играет против соперника. Пострадал Сотириу Пиерос
39'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Мукхтар Хани пробил со штрафного прямо в стенку
37'
Судья сигнализирует, что Бьеллан Андреас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
36'
35'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген в офсайде
34'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген делает пас партнеру.
34'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Радошевич Йосип из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
30'
Эрцег Анте возвращается на поле.
30'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрцег Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Эрцег Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
28'
Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Сотириу Пиерос оказался на газоне.
28'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
28'
27'
26'
25'
Хорошую попытку сделал Кайзер Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Эрцег Анте из команды Брённбю делает пас партнеру.
25'
25'
25'
Зека Родригес задерживает мяч рукой
25'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
24'
Удар от ворот произведет Брённбю
24'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
24'
Эрцег Анте делает подножку сопернику.
23'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
23'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
23'
Н'Дойе Даме возвращается на поле.
22'
Рёкер Бенедикт возвращается на поле.
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Рёкер Бенедикт получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Н'Дойе Даме получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Н'Дойе Даме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Рёкер Бенедикт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Матч остановлен
21'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
20'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
19'
Вильчек Камиль не смог попасть в створ ударом издали
19'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Брённбю
18'
ШАНС! Грегуш Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
18'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
17'
17'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Брённбю контролирует мяч.
16'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Плохо сыграл Йоронен Йессе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
15'
Радошевич Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
15'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
14'
Брённбю контролирует мяч.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
13'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
12'
Опасность предотвращена - Бьеллан Андреас из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
12'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
11'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Бех Уффе получил травму и заменен. Эрцег Анте выходит на поле.
10'
10'
Матч возобновлен
9'
Бех Уффе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Кайзер Доминик задерживает мяч рукой
8'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
6'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Н'Дойе Даме делает подножку сопернику.
5'
Опасность предотвращена - Мукхтар Хани из команды Брённбю вступил в отбор удачно
4'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
4'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
2'
1'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Рёкер Бенедикт пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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