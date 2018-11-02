Стадион: Nature Energy Park Зрители: 4005
1:0
10' ГолДжанус Драчманн
18' Желтая карточкаДеслер Миккел
85' Желтая карточкаSebastian Groenning
87' Желтая карточкаНильсен Каспер
Второй тайм
88'
88'
Мартин Миккельсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
88'
Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Плохо сыграл Джанус Драчманн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
87'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
87'
Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе играет слишком грубо. Alexander Baun оказался на газоне.
87'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
86'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
86'
Матч возобновлен
86'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Sebastian Groenning получил желтую карточку от судьи
85'
Назначен штрафной. Пострадал Нильсен Каспер, его свалил Sebastian Groenning.
85'
85'
Джанус Драчманн из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Отличные скиллы показывает Джанус Драчманн, обводя своих соперников
84'
84'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
84'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
83'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Судья свистит. Мартин Миккельсен атаковал сзади соперника. Это Клеве Троэльс заработал своей команде штрафной
82'
82'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 4005 болельщиков
81'
Sebastian Groenning наказан за толчок Леувин Рамон
81'
81'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Alexander Baun
81'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
80'
80'
80'
Отличный пас сделал Мартин Миккельсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
79'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Как он промахнулся? Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Опасность! Кадри Башким из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
78'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Клеве Троэльс
77'
77'
Mathias Haarup из команды Хобро делает неудачный навес.
77'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
76'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
75'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
72'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
72'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
71'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Mathias Haarup нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Нильсен Каспер
67'
67'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
65'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Кадри Башким нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
64'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
61'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
60'
Vito Hammershoej-Mistrati решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
59'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
57'
57'
Опасность! Кадри Башким из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
56'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
56'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
55'
54'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Мартин Миккельсен из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
52'
Лунд Марко из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
52'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
52'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
51'
51'
ШАНС! Деслер Миккел нанес удар с лета, но не попал по воротам!
51'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
50'
Frans Dhia Putros предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
50'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
49'
48'
Какой промах! Хелениус Никлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный кросс...
48'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
48'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
45'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
43'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
42'
Хороший удар издали нанес Кадри Башким, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
41'
41'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
38'
38'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный кросс...
37'
37'
Мартин Миккельсен не смог попасть в створ ударом издали
36'
Плохо сыграл Клеве Троэльс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
35'
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный кросс...
33'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Педерсен Миккель из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Frans Dhia Putros из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
31'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
31'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
30'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Emmanuel Sabbi не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
Клеве Троэльс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
28'
Хелениус Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хелениус Никлас пробил со штрафного прямо в стенку
27'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
26'
26'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
24'
Кристофферсен Юлиан наказан за толчок Грютебуст Стен
24'
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
23'
Плохо сыграл Mathias Haarup - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Кадри Башким из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Греве Матиас мяча так и не получил
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
19'
18'
Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи
18'
Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
18'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
18'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
17'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Йеспер Раск отбил мяч на угловой после удара Греве Матиас из штрафной площади.
15'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
14'
Кадри Башким нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
14'
13'
13'
12'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Mathias Haarup из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
12'
11'
11'
Отличный гол забил Джанус Драчманн
10'
Клеве Троэльс сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Джанус Драчманн из команды Оденсе переиграл вратаря дальним ударом!
10'
10'
9'
9'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
9'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмус Педерсен из команды Хобро.
7'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
6'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
5'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
4'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
4'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
3'
3'
Йеспер Раск не дал случится голу! Клеве Троэльс должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
2'
2'
Mathias Haarup делает длинную передачу вперед
2'
Отличный пас сделал Emmanuel Sabbi из команды Хобро, но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.
2'
2'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
1'
Клеве Троэльс мяч отрикошетил от ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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