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Стадион: Зрители: 4005
Оденсе
1:0
Второй тайм: 89'
Хобро
0'
1:0
10' Гол
Джанус Драчманн
18' Желтая карточка
Деслер Миккел
85' Желтая карточка
Sebastian Groenning
87' Желтая карточка
Нильсен Каспер
89'
Второй тайм
88'
Удар от ворот произведет Оденсе
Угловой
88'
Мартин Миккельсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
88'
Хелениус Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Плохо сыграл Джанус Драчманн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
87'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
87'
Нильсен Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Нильсен Каспер из команды Оденсе играет слишком грубо. Alexander Baun оказался на газоне.
87'
Тактическая замена. Педерсен Миккель уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
Офсайд
86'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
86'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
85'
Sebastian Groenning получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Назначен штрафной. Пострадал Нильсен Каспер, его свалил Sebastian Groenning.
85'
Удар от ворот произведет Хобро
85'
Джанус Драчманн из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
85'
Отличные скиллы показывает Джанус Драчманн, обводя своих соперников
84'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Julius Eskesen
84'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
83'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Мартин Миккельсен атаковал сзади соперника. Это Клеве Троэльс заработал своей команде штрафной
82'
Оденсе начинает контратаку
82'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 4005 болельщиков
Фол, нарушение
81'
Sebastian Groenning наказан за толчок Леувин Рамон
81'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Alexander Baun
81'
Тактическая замена. Кристофферсен Юлиан уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
80'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Оденсе
80'
Отличный пас сделал Мартин Миккельсен из команды Хобро. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
80'
Удар от ворот произведет Хобро
79'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Как он промахнулся? Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Опасность! Кадри Башким из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
77'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
77'
Mathias Haarup из команды Хобро делает неудачный навес.
77'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
76'
Удар от ворот произведет Хобро
76'
Кадри Башким решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
75'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Хобро начинает контратаку
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Mathias Haarup из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Нильсен Каспер
72'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Оденсе начинает контратаку
71'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Mathias Haarup нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
69'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Нильсен Каспер
67'
Удар от ворот произведет Хобро
67'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
66'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
66'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
66'
Оденсе начинает контратаку
Угловой
66'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
65'
Йеспер Боге из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Хобро
64'
Кадри Башким нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
64'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
62'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Хобро
62'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
61'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Оденсе
60'
Vito Hammershoej-Mistrati решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
59'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
Хобро начинает контратаку
Офсайд
57'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
57'
Опасность! Кадри Башким из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
56'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
56'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
55'
Удар от ворот произведет Оденсе
54'
ШАНС! Педерсен Миккель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Мартин Миккельсен из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
52'
Лунд Марко из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
52'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
52'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
51'
Удар от ворот произведет Хобро
51'
ШАНС! Деслер Миккел нанес удар с лета, но не попал по воротам!
51'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
51'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
50'
Frans Dhia Putros предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
50'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Какой промах! Хелениус Никлас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
48'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный кросс...
Офсайд
48'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
48'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
48'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
45'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
43'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Педерсен Миккель из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
42'
Хороший удар издали нанес Кадри Башким, но отличный сейв сделал Йеспер Раск. Угловой.
41'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
38'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
38'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный кросс...
37'
Удар от ворот произведет Оденсе
37'
Мартин Миккельсен не смог попасть в створ ударом издали
36'
Плохо сыграл Клеве Троэльс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Удар от ворот произведет Хобро
35'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает отличный кросс...
33'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Оденсе
33'
Педерсен Миккель из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Frans Dhia Putros из команды Хобро сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
33'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
31'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
31'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
30'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
30'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Оденсе
29'
Emmanuel Sabbi не смог попасть в створ ударом издали
29'
Хобро начинает контратаку
29'
Клеве Троэльс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
28'
Хелениус Никлас нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Хелениус Никлас пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
26'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Удар от ворот произведет Хобро
24'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
24'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Хобро
23'
Джанус Драчманн не смог попасть в створ ударом издали
23'
Плохо сыграл Mathias Haarup - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Кадри Башким из команды Оденсе сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Греве Матиас мяча так и не получил
21'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
19'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро в офсайде
19'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Деслер Миккел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
18'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Йеспер Раск отбил мяч на угловой после удара Греве Матиас из штрафной площади.
15'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
15'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Кадри Башким нанес удар издали, а Йеспер Раск отбил его обратно в игру!
14'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Mathias Haarup из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Оденсе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
12'
Оденсе начинает контратаку
11'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Отличный гол забил Джанус Драчманн
10'
Клеве Троэльс сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Джанус Драчманн из команды Оденсе переиграл вратаря дальним ударом!
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
10'
Оденсе начинает контратаку
9'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
9'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Расмус Педерсен из команды Хобро.
7'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
6'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
6'
Хелениус Никлас из команды Оденсе в офсайде
5'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Удар от ворот произведет Хобро
4'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
4'
Оденсе имеет хороший шанс забить.
3'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Йеспер Раск не дал случится голу! Клеве Троэльс должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
3'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
2'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
2'
Mathias Haarup делает длинную передачу вперед
2'
Отличный пас сделал Emmanuel Sabbi из команды Хобро, но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.
2'
Хобро начинает контратаку
2'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
1'
Клеве Троэльс мяч отрикошетил от ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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55' 2 СКА 2 Амур Хабаровск


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