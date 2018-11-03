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Стадион:
Боавишта
0:0
Первый тайм: 39'
Витория Гимарайнш
0'
26' Желтая карточка
Обиора Нванкво
39'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Обиора Нванкво получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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