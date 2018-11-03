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Стадион: Бесса
0:0
Первый тайм: 39'
26' Желтая карточкаОбиора Нванкво
|
26'
Состав команд
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
23
Рафаэл
Коста
17
Сако
Фалае
5
Рафа
11
Андре
Андре
20
Тоше
Антониу
91
Давидсон
Боавишта 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Лейте Элтон Вратарь
- 17 Карраса Моура Защитник
- 27 Нерис Защитник
- 2 Goncalo Cardosso Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 4 Обиора Нванкво Полузащитник
- 33 Rafael Guimarães Lopes IV Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 7 Рошинья Кошта Полузащитник
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бракалли Рафаэл Вратарь
- 20 Эду Машаду Защитник
- 18 Клару Андре Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 31 Индио Матеус Полузащитник
- 19 Ibra Koneh
- 3 Raphael I
- Главный тренер: Jorge Simao
Витория Гимарайнш 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Дуглас Ренато Вратарь
- 17 Сако Фалае Защитник
- 24 Осорио Йордан Защитник
- 2 Педрао Перейра Защитник
- 5 Рафа Защитник
- 25 Вакасо Альхассан Полузащитник
- 11 Андре Андре Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 16 Матеус де Андраде Полузащитник
- 91 Давидсон Полузащитник
- 9 Гедеш Алешандре Нападающий
- Запасные игроки
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 98 Додо Домилсон Защитник
- 46 Венансиу Фредерику Защитник
- 93 Селис Гильермо Полузащитник
- 22 Элдер Феррейра Полузащитник
- 8 Пепе Педру Полузащитник
- 7 Велтон Сампаю Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Предыдущие игры
Боавишта (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 28.10.2018 Спортинг Л 3:0 Боавишта ПЛ
- 21.10.2018 Фатима 1:4 Боавишта К
- 07.10.2018 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 29.09.2018 Риу Аве 2:1 Боавишта ПЛ
- 21.09.2018 Боавишта 1:2 Шавиш ПЛ
- 14.09.2018 Боавишта 3:0 Академику Визеу ТМК
- 01.09.2018 Санта-Клара 4:2 Боавишта ПЛ
- 26.08.2018 Фейренсе 1:1 Боавишта ПЛ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 18.07.2018 Боавишта 1:0 Корушо ТМК
- 14.07.2018 Боавишта 2:1 Эшпинью ТМК
- 12.05.2018 Боавишта 1:0 Белененсеш ПЛ
- 04.05.2018 Брага 1:1 Боавишта ПЛ
- 29.04.2018 Боавишта 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 22.04.2018 Спортинг Л 1:0 Боавишта ПЛ
- 14.04.2018 Боавишта 3:3 Шавиш ПЛ
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.10.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Брага ПЛ
- 20.10.2018 Valenciano 0:7 Витория Гимарайнш К
- 06.10.2018 Маритиму 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 30.09.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.09.2018 Портимоненсе 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 25.08.2018 Порту 2:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 20.08.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 22.07.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Санта-Клара ТМК
- 18.07.2018 Авиш 2:2 Витория Гимарайнш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 07.07.2018 Витория Гимарайнш 3:1 Пенафьел ТМК
- 12.05.2018 Витория Гимарайнш 0:1 Порту ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 21.04.2018 Фейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Витория Гимарайнш: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта Примейра-лига
- 23.04.2017 Витория Гимарайнш 2:0 Боавишта Примейра-лига
- 10.12.2016 Боавишта 1:2 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 20.11.2016 Боавишта 1:2 Витория Гимарайнш Кубок
- 23.07.2016 Боавишта 1:1 Витория Гимарайнш Товарищеские матчи. Клубы
- 02.04.2016 Витория Гимарайнш 1:1 Боавишта Примейра-лига
- 28.11.2015 Боавишта 1:2 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 08.03.2015 Боавишта 3:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 28.01.2015 Боавишта 2:2 Витория Гимарайнш League Cup 2nd stage
- 03.10.2014 Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта Примейра-лига
- 08.11.2008 Боавишта 0:2 Витория Гимарайнш Кубок
- 12.04.2008 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта Примейра-лига
- 26.11.2007 Боавишта 3:2 Витория Гимарайнш Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 6
|21
|2.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|8.
|Витория Гимарайнш
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Витория Сетубал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|12.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|14.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
Первый тайм
26'
Обиора Нванкво получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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