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Стадион: Эштадиу да Луш
1:3
Конец матча
1:0
2' ГолЖонас Оливейра
1:1
5' ГолChiquinho V
1:2
16' ГолНуну Педру
1:3
36' ГолMamadou Ndiaye
55' Желтая карточкаЖонас Оливейра
74' Желтая карточкаДиаш Рубен
74' Желтая карточкаФернандеш Иванилду
75' Желтая карточкаMamadou Ndiaye
76' Красная карточкаЖардел Нивалдо
85' Желтая карточкаЛима Рубен
|
2'
1:0
5'
1:1
16'
1:2
36'
1:3
55'
74'
75'
76'
80'
85'
Состав команд
27
Силва
Рафа
21
Пицци
Луиш
79
Фелиш
Жоау
18
Жонатан
Луис
77
Арсенио
22
Chiquinho
V
27
Нуну
Педру
Бенфика 4-1-4-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 6 Диаш Рубен Защитник
- 33 Жардел Нивалдо Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 27 Силва Рафа Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 83 Фернандеш Жедсон Полузащитник
- 79 Фелиш Жоау Полузащитник
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Варела Бруну Вратарь
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 22 Самарис Андреас Полузащитник
- 30 Кастильо Николас Нападающий
- 18 Сальвио Эдуардо Нападающий
- 11 Серви Франко Нападающий
- 19 Феррейра Факундо Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 82 Д'Альберто Антони Защитник
- 3 Абархоун Мохамед Защитник
- 14 Фернандеш Иванилду Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 6 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 31 Mamadou Ndiaye Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 22 Chiquinho V Полузащитник
- 27 Нуну Педру Полузащитник
- 11 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 21 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 37 Сильва Бруно Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 9 Техейра Давид Нападающий
- Главный тренер: Виейра Иво
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 27.10.2018 Белененсеш 2:0 Бенфика ПЛ
- 23.10.2018 Аякс 1:0 Бенфика ЛЧ
- 18.10.2018 Сертаненсе 0:3 Бенфика К
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Боруссия Д 2:2 Бенфика КЧ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.10.2018 Морейренсе 1:0 Маритиму ПЛ
- 21.10.2018 Мартинью 0:1 Морейренсе К
- 06.10.2018 Витория Сетубал 3:0 Морейренсе ПЛ
- 29.09.2018 Морейренсе 1:0 Фейренсе ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 27.08.2018 Морейренсе 1:1 Белененсеш ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2018 Варзим 2:0 Морейренсе КЛ
- 25.07.2018 Фамаликан 0:2 Морейренсе ТМК
- 22.07.2018 Агеда 1:2 Морейренсе ТМК
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 14.07.2018 Пенафьел 2:1 Морейренсе ТМК
- 07.07.2018 Варзим 1:1 Морейренсе ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 1
Морейренсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 15
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе Примейра-лига
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика Примейра-лига
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика Примейра-лига
- 26.01.2017 Морейренсе 3:1 Бенфика Кубок лиги
- 27.11.2016 Бенфика 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 31.01.2016 Морейренсе 1:4 Бенфика Примейра-лига
- 26.01.2016 Морейренсе 1:6 Бенфика Кубок лиги
- 29.08.2015 Бенфика 3:2 Морейренсе Примейра-лига
- 21.02.2015 Морейренсе 1:3 Бенфика Примейра-лига
- 21.01.2015 Морейренсе 0:2 Бенфика League Cup 2nd stage
- 22.11.2014 Бенфика 4:1 Морейренсе Кубок Португалии
- 21.09.2014 Бенфика 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 19.05.2013 Бенфика 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 22.01.2013 Морейренсе 0:2 Бенфика Примейра-лига
- 30.12.2012 Морейренсе 1:1 Бенфика Кубок лиги
- 17.11.2012 Морейренсе 0:2 Бенфика Кубок Португалии
- 27.02.2008 Бенфика 2:0 Морейренсе Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 6
|18
|2.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|3.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 14
|13
|8.
|Витория Сетубал
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|11.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|Фейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|14.
|Боавишта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|15.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 13
|4
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
85'
Морейренсе делает замену. Chiquinho уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
80'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
76'
УДАЛЕНИЕ! - Жардел Нивалдо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
75'
Mamadou Loum Ndiaye получил желтую карточку от судьи
74'
Фернандеш Иванилду получил желтую карточку от судьи
74'
Диаш Рубен получил желтую карточку от судьи
68'
Бенфика делает замену. Фелиш Жоау уходит с поля, а Серви Франко выходит на его замену.
67'
Морейренсе делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
55'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
46'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Кастильо Николас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Mamadou Loum Ndiaye бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Нуну Педру бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Chiquinho бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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