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Стадион:
Бенфика
1:3
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
2' Гол
Жонас Оливейра
1:1
5' Гол
Chiquinho V
1:2
16' Гол
Нуну Педру
1:3
36' Гол
Mamadou Ndiaye
55' Желтая карточка
Жонас Оливейра
74' Желтая карточка
Диаш Рубен
74' Желтая карточка
Фернандеш Иванилду
75' Желтая карточка
Mamadou Ndiaye
76' Красная карточка
Жардел Нивалдо
85' Желтая карточка
Лима Рубен
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Лима Рубен получил желтую карточку от судьи
85'
Морейренсе делает замену. Chiquinho уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
80'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Сильва Бруно выходит на его замену.
76'
УДАЛЕНИЕ! - Жардел Нивалдо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
75'
Mamadou Loum Ndiaye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Фернандеш Иванилду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Диаш Рубен получил желтую карточку от судьи
68'
Бенфика делает замену. Фелиш Жоау уходит с поля, а Серви Франко выходит на его замену.
67'
Морейренсе делает замену. Нене Да Сильва уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Жонас Оливейра получил желтую карточку от судьи
46'
Бенфика делает замену. Пицци Луиш уходит с поля, а Кастильо Николас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Бенфика делает замену. Алмейда Андре уходит с поля, а Сальвио Эдуардо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Mamadou Loum Ndiaye бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Нуну Педру бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Chiquinho бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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