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Стадион: Зрители: 7918
Волеренга
0:0
Второй тайм: 84'
Сарпсборг-08
0' 84'
Второй тайм
82'
Сарпсборг-08 делает замену. Сингх Хармет уходит с поля, а Хеберг-Ветти Геуте выходит на его замену.
80'
Волеренга делает замену. Исраэльссон Эрик уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
74'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Йоргенсен Йоаким уходит с поля, а Тамм Йоонас выходит на его замену.
61'
Сарпсборг-08 делает замену. Ларсен Кристоффер уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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