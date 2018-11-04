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Стадион: Intility Arena Зрители: 7918
0:0
Второй тайм: 84'
Состав команд
33
Амин
Нури
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
40
Эджук
Чидера
23
Хорн
Майер
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 16 Исраэльссон Эрик Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Клаессон Кристоффер Вратарь
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 17 Leo Cornic
- 20 Sakarias Opsahl
- Главный тренер: Дейла Ронни
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 77 Аскар Армин Защитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 10 Хейнтс Тобиас Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 27.10.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Т
- 21.10.2018 Волеренга 0:2 Кристиансунд Т
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 28.10.2018 Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Т
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген
- 20.09.2017 Волеренга 0:3 Сарпсборг-08 Кубок
- 10.09.2017 Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 21.05.2017 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Типпелиген
- 07.08.2016 Сарпсборг-08 0:2 Волеренга Типпелиген
- 18.06.2016 Сарпсборг-08 2:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 18.10.2015 Волеренга 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 10.04.2015 Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген
- 10.04.2015 Сарпсборг-08 1:1 Волеренга Типпелиген
- 09.08.2014 Волеренга 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 28.04.2014 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Типпелиген
- 29.07.2013 Волеренга 5:3 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 21.05.2013 Сарпсборг-08 3:3 Волеренга Типпелиген
Волеренга
Сарпсборг-08
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3:1
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|2.
|Мольде
|3:2
|28
|16
|5
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Бранн
|27
|15
|7
|5
|40 - 27
|52
|4.
|Хёугесунн
|2:0
|28
|15
|5
|8
|42 - 30
|50
|5.
|Кристиансунд
|28
|12
|7
|9
|43 - 38
|43
|6.
|Ранхейм
|0:2
|28
|12
|6
|10
|41 - 46
|42
|7.
|Одд
|1:3
|28
|11
|7
|10
|39 - 34
|40
|8.
|Волеренга
|0:0
|28
|10
|8
|10
|36 - 42
|38
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|28
|10
|7
|11
|43 - 38
|37
|10.
|Тромсё
|2:3
|28
|10
|3
|15
|39 - 44
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|12.
|Будё-Глимт
|27
|6
|11
|10
|29 - 32
|29
|13.
|Старт
|1:3
|28
|8
|5
|15
|29 - 49
|29
|14.
|Лиллестрём
|27
|6
|9
|12
|29 - 41
|27
|15.
|Стабек
|28
|5
|10
|13
|32 - 48
|25
|16.
|Саннефьёрд
|3:1
|28
|4
|10
|14
|32 - 53
|22
Второй тайм
82'
Сарпсборг-08 делает замену. Сингх Хармет уходит с поля, а Хеберг-Ветти Геуте выходит на его замену.
80'
Волеренга делает замену. Исраэльссон Эрик уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
74'
Волеренга делает замену. Финне Бор уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Йоргенсен Йоаким уходит с поля, а Тамм Йоонас выходит на его замену.
61'
Сарпсборг-08 делает замену. Ларсен Кристоффер уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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