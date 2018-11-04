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Стадион: Альфхейм
0:1
20' ГолХуссейн Эцаз
1:1
28' ГолOnni Valakari
1:2
36' ГолЭурснес Фредрик
1:3
57' ГолЭйкрем Магнус
2:3
67' ГолТейлор Роберт
84' Желтая карточкаOnni Valakari
85' Желтая карточкаТейлор Роберт
|
20'
0:1
28'
1:1
36'
1:2
57'
1:3
67'
2:3
84'
85'
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
10
Джеймс
Леке
Тромсё 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 18 Onni Valakari Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 10 Mikael Ingebrigtsen Нападающий
- 3 Антонсен Кент-Аре Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 2 Хогли Том Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Нападающий
- 34 Marcus Holmgren Pedersen
- 16 Sigurd Groenli
- Главный тренер: Simo Valakari
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 24 Цибицки Павел Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 37 Emil Breivik
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 28.10.2018 Одд 1:0 Тромсё Т
- 21.10.2018 Тромсё 1:2 Старт Т
- 07.10.2018 Кристиансунд 5:1 Тромсё Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 10.08.2018 Саннефьёрд 1:0 Тромсё Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 07.07.2018 Русенборг 2:1 Тромсё Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 11.06.2018 Тромсё 2:1 Русенборг Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
Мольде (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.10.2018 Старт 1:3 Мольде Т
- 20.10.2018 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мольде: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Типпелиген
- 06.08.2017 Тромсё 1:2 Мольде Типпелиген
- 18.06.2017 Мольде 3:0 Тромсё Типпелиген
- 28.02.2017 Мольде 2:1 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 02.10.2016 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 13.03.2016 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
- 04.10.2015 Мольде 4:0 Тромсё Типпелиген
- 05.06.2015 Тромсё 2:0 Мольде Типпелиген
- 06.10.2013 Мольде 1:0 Тромсё Типпелиген
- 07.07.2013 Тромсё 2:3 Мольде Типпелиген
- 03.11.2012 Тромсё 1:1 Мольде Типпелиген
- 26.09.2012 Тромсё 2:1 Мольде Кубок НМ
- 24.05.2012 Мольде 3:2 Тромсё Типпелиген
- 02.10.2011 Тромсё 0:2 Мольде Типпелиген
- 03.04.2011 Мольде 2:2 Тромсё Типпелиген
- 31.01.2011 Тромсё 5:1 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2010 Тромсё 0:1 Мольде Типпелиген
- 26.04.2010 Мольде 2:3 Тромсё Типпелиген
- 20.09.2009 Тромсё 1:0 Мольде Типпелиген
- 21.05.2009 Мольде 1:1 Тромсё Типпелиген
Тромсё
Мольде
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 11
-
1 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3:1
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|2.
|Мольде
|3:2
|28
|16
|5
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Бранн
|27
|15
|7
|5
|40 - 27
|52
|4.
|Хёугесунн
|2:0
|28
|15
|5
|8
|42 - 30
|50
|5.
|Кристиансунд
|28
|12
|7
|9
|43 - 38
|43
|6.
|Ранхейм
|0:2
|28
|12
|6
|10
|41 - 46
|42
|7.
|Одд
|1:3
|28
|11
|7
|10
|39 - 34
|40
|8.
|Волеренга
|0:0
|28
|10
|8
|10
|36 - 42
|38
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|28
|10
|7
|11
|43 - 38
|37
|10.
|Тромсё
|2:3
|28
|10
|3
|15
|39 - 44
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|12.
|Будё-Глимт
|27
|6
|11
|10
|29 - 32
|29
|13.
|Старт
|1:3
|28
|8
|5
|15
|29 - 49
|29
|14.
|Лиллестрём
|27
|6
|9
|12
|29 - 41
|27
|15.
|Стабек
|28
|5
|10
|13
|32 - 48
|25
|16.
|Саннефьёрд
|3:1
|28
|4
|10
|14
|32 - 53
|22
Второй тайм
85'
Тейлор Роберт получил желтую карточку от судьи
84'
Onni Valakari получил желтую карточку от судьи
76'
Мольде делает замену. Джеймс Леке уходит с поля, а Сарр Бабакар выходит на его замену.
73'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Цибицки Павел выходит на его замену.
72'
Тромсё делает замену. Mikael Ingebrigtsen уходит с поля, а Sigurd Groenli выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Onni Valakari бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
13'
Тромсё делает замену. Антонсен Кент-Аре уходит с поля, а Бернтсен Даниэль выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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