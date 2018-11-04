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Стадион:
Тромсё
2:3
Второй тайм: 87'
Мольде
0'
0:1
20' Гол
Хуссейн Эцаз
1:1
28' Гол
Onni Valakari
1:2
36' Гол
Эурснес Фредрик
1:3
57' Гол
Эйкрем Магнус
2:3
67' Гол
Тейлор Роберт
84' Желтая карточка
Onni Valakari
85' Желтая карточка
Тейлор Роберт
87'
Второй тайм
Желтая карточка
85'
Тейлор Роберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Onni Valakari получил желтую карточку от судьи
76'
Мольде делает замену. Джеймс Леке уходит с поля, а Сарр Бабакар выходит на его замену.
73'
Мольде делает замену. Эйкрем Магнус уходит с поля, а Цибицки Павел выходит на его замену.
72'
Тромсё делает замену. Mikael Ingebrigtsen уходит с поля, а Sigurd Groenli выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Onni Valakari бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
13'
Тромсё делает замену. Антонсен Кент-Аре уходит с поля, а Бернтсен Даниэль выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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