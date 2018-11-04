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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Френдс Арена
0:0
Первый тайм: 13'
Состав команд
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 25 Димитриадис Панайотис Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Стаматопулос Кенни Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 14 Heradi Rashidi Полузащитник
- 10 Авдич Денни Полузащитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 19 Pol Moreno Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 23 Maic Sema Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 21 David Haro Iniesta Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 18 Берг Оливер Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 01.11.2018 Эстерсунд 1:2 АИК А
- 29.10.2018 АИК 1:1 Мальмё А
- 21.10.2018 Юргорден 0:0 АИК А
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.10.2018 Сундсвалль 2:3 Хаммарбю А
- 26.10.2018 Гётеборг 1:2 Сундсвалль А
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 0
Сундсвалль: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 8
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК Аллсвенскан
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК Аллсвенскан
- 30.04.2017 АИК 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 11.09.2016 Сундсвалль 1:3 АИК Аллсвенскан
- 03.04.2016 АИК 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 23.09.2015 Сундсвалль 0:2 АИК Аллсвенскан
- 12.07.2015 АИК 4:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 30.09.2012 Сундсвалль 2:3 АИК Аллсвенскан
- 28.03.2009 АИК 4:1 Сундсвалль Товарищеские матчи. Сборные
- 16.08.2008 Сундсвалль 1:1 АИК Аллсвенскан
- 10.04.2008 АИК 1:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 01.03.2008 АИК 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи. Сборные
АИК
Сундсвалль
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|29
|18
|10
|1
|49 - 16
|64
|2.
|Норрчёпинг
|29
|18
|8
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Мальмё
|29
|16
|7
|6
|55 - 29
|55
|4.
|Хаммарбю
|0:0
|29
|16
|7
|6
|52 - 32
|55
|5.
|Хеккен
|0:0
|29
|16
|6
|7
|58 - 25
|54
|6.
|Эстерсунд
|28
|14
|3
|11
|47 - 36
|45
|7.
|Сундсвалль
|0:0
|29
|12
|8
|9
|47 - 34
|44
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|29
|8
|4
|17
|35 - 52
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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