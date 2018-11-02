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Норрбю
1:0
Первый тайм: 45'
Фалькенберг
0'
1:0
12' Гол
Abbas Mohamad
16' Желтая карточка
Kardo Aso
28' Желтая карточка
Эгбучунам Чисом
45'
Первый тайм
Желтая карточка
28'
Эгбучунам Чисом получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Kardo Aso получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Abbas Mohamad бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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55' 2 СКА 2 Амур Хабаровск


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