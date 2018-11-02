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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 45'
1:0
12' ГолAbbas Mohamad
16' Желтая карточкаKardo Aso
28' Желтая карточкаЭгбучунам Чисом
|
12'
1:0
16'
28'
Состав команд
17
Jasin
Khayat
13
Kardo
Aso
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Норрбю 4-5-1
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 17 Jasin Khayat Защитник
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 2 Abbas Mohamad Защитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 11 Alen Krasnici Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Полузащитник
- 13 Kardo Aso Полузащитник
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 22 Hugo Svensson
- 21 Willhelm Aerlig
- 19 Pontus Almqvist
- 7 Kenan Mehovic
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 11 Robin Oestlind Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 16 Nadeem Omar
- 19 Mergim Laci
- 2 Ludvig Johansson
- 9 Erik Paersson
- 3 Hampus Svensson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 29.10.2018 Гефле 3:1 Норрбю С
- 19.10.2018 Норрбю 0:1 Эргрюте С
- 07.10.2018 Варберг БоИС 4:0 Норрбю С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 24.09.2018 Норрбю 2:1 Вернаму С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 23.08.2018 Линдоме 0:1 Норрбю К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 12.08.2018 Норрбю 1:1 ГАИС С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 30.06.2018 ГАИС 4:1 Норрбю С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 28.10.2018 Фалькенберг 3:0 Вернаму С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 29.05.2018 Вернаму 1:4 Фалькенберг С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:1
|29
|18
|4
|7
|59 - 31
|58
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|28
|14
|6
|8
|44 - 35
|48
|5.
|Эргрюте
|28
|13
|7
|8
|50 - 36
|46
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|8.
|Дегерфорс
|28
|10
|8
|10
|40 - 45
|38
|9.
|Норрбю
|1:0
|29
|10
|5
|14
|30 - 48
|35
|10.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|11.
|Йёнчёпинг
|28
|8
|7
|13
|29 - 37
|31
|12.
|ГАИС
|28
|7
|10
|11
|37 - 40
|31
|13.
|Вернаму
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|8
|13
|41 - 49
|29
|15.
|Гефле
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|16.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
Первый тайм
28'
Эгбучунам Чисом получил желтую карточку от судьи
16'
Kardo Aso получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Abbas Mohamad бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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