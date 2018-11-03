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5' Желтая карточкаВикторссон Кристоффер
1:0
15' ГолViktor Goetesson
18' Желтая карточкаNetan Sansara
|
15'
1:0
18'
Состав команд
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 5 Jonas Olsson II Защитник
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 6 Erik Lindell Полузащитник
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 4 Marcus De Bruin Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- 15 Erik Bjoerndahl Нападающий
- 9 Alexander Andersson Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 19 Daniel Joel Okon
- 8 Alan Asaad
- 2 Erik Grandelius
- 13 Filip Stankovic
Гефле 3-5-2
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 19 Isaac Shaze Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 8 Jacob Ortmark Полузащитник
- 26 Melvin Maartensson Almevid Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 3 Albin Lohikangas Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 10 Erik Toernros Нападающий
- 20 Sebastian Sandlund
- 16 Kevin Persson
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Дегерфорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.10.2018 Фрей 2:2 Дегерфорс С
- 20.10.2018 Дегерфорс 1:3 Эстер С
- 09.10.2018 Эргрюте 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2018 Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС С
- 22.09.2018 Дегерфорс 1:1 ГАИС С
- 16.09.2018 Вернаму 1:2 Дегерфорс С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 23.08.2018 Энскеде 1:2 Дегерфорс К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 18.06.2018 ГАИС 1:1 Дегерфорс С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 02.06.2018 Дегерфорс 4:1 Вернаму С
- 29.05.2018 Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс С
Гефле (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 29.10.2018 Гефле 3:1 Норрбю С
- 22.10.2018 Вернаму 3:2 Гефле С
- 08.10.2018 Гефле 1:0 ГАИС С
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 23.09.2018 Варберг БоИС 1:2 Гефле С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 15.08.2018 Карлштад 1:0 Гефле К
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 30.06.2018 Гефле 2:2 Варберг БоИС С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|29
|18
|5
|6
|61 - 32
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Эргрюте
|29
|14
|7
|8
|52 - 37
|49
|5.
|Хальмстад
|29
|14
|6
|9
|45 - 37
|48
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Дегерфорс
|1:0
|29
|11
|8
|10
|41 - 45
|41
|8.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|9.
|Йёнчёпинг
|1:0
|29
|9
|7
|13
|30 - 37
|34
|10.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|11.
|Норрбю
|29
|9
|6
|14
|31 - 50
|33
|12.
|ГАИС
|28
|7
|10
|11
|37 - 40
|31
|13.
|Вернаму
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|8
|13
|41 - 49
|29
|15.
|Гефле
|0:1
|29
|6
|6
|17
|29 - 55
|24
|16.
|Ландскруна
|0:1
|29
|5
|7
|17
|34 - 51
|22
Первый тайм
18'
Нетан Сансара получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Viktor Goetesson бьет в цель!
5'
Викторссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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