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Дегерфорс
1:0
Первый тайм: 34'
Гефле
0'
5' Желтая карточка
Викторссон Кристоффер
1:0
15' Гол
Viktor Goetesson
18' Желтая карточка
Netan Sansara
34'
Первый тайм
Желтая карточка
18'
Нетан Сансара получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Viktor Goetesson бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Викторссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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