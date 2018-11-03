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0:0
Первый тайм: 25'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
26
Dusan
Jajic
11
Adam
Graden
19
Nsima
Peter
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 20 Mamadou Koyate
- 99 Michael Kargbo
- 42 Kerfala Cissoko
- 13 Mamadouba Diaby
- 4 Pele Mamadu III
- 8 Ousmane Camara
- 11 Daniel Miljanovic
- 31 Hossin Lagoun
- Главный тренер: Michael Jolley
Фрей 4-5-1
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 15 Amadeus Soegaard Защитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 18 Яво Амаду Нападающий
- 20 Andreas Bellander Нападающий
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- 30 Linus Dahlgren
- 16 Victor Fors
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +9 =10 -1)
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
Фрей (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 27.10.2018 Фрей 2:2 Дегерфорс С
- 22.10.2018 Варберг БоИС 1:2 Фрей С
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 23.08.2018 Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 ГАИС 2:1 Фрей С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|29
|18
|5
|6
|61 - 32
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|29
|13
|14
|2
|36 - 12
|53
|4.
|Эргрюте
|29
|14
|7
|8
|52 - 37
|49
|5.
|Хальмстад
|29
|14
|6
|9
|45 - 37
|48
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Дегерфорс
|29
|11
|8
|10
|44 - 45
|41
|8.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|9.
|Йёнчёпинг
|29
|9
|7
|13
|31 - 38
|34
|10.
|Фрей
|0:0
|29
|9
|7
|13
|43 - 54
|34
|11.
|Норрбю
|29
|9
|6
|14
|31 - 50
|33
|12.
|ГАИС
|28
|7
|10
|11
|37 - 40
|31
|13.
|Вернаму
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|8
|13
|41 - 49
|29
|15.
|Гефле
|29
|6
|6
|17
|29 - 58
|24
|16.
|Ландскруна
|29
|5
|7
|17
|35 - 52
|22
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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