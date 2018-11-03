Стадион: Башакшехир Фатих Терим
1:0
Второй тайм: 60'
1:0
18' ГолЕпуряну Александр
45' Желтая карточкаЛенс Джермейн
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Второй тайм
61'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
60'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
58'
Эркин Джанер не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
57'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Хороший удар издали нанес Бабель Райан, но отличный сейв сделал Гюнок Мерт. Угловой.
57'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
56'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
56'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Епуряну Александр наказан за толчок Хатчинсон Атиба
55'
55'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
55'
Матч возобновлен
54'
Хатчинсон Атиба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
54'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир пасует в штрафную, но Кариус Лорис выходит и ловит мяч.
52'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
51'
51'
ШАНС! Моссоро Марсио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
51'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
50'
Буюкшехир контролирует мяч.
50'
49'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
46'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кавечи Ирфан пострадал.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Текдемир Махмут из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
48'
Медель Гари наказан за толчок Моссоро Марсио
48'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Епуряну Александр бьет ножницами в створ ворот, но Кариус Лорис не дал случится отличному голу!
47'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
Кавечи Ирфан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Элия Эльеро
45'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
44'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Кайсара Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
42'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
41'
41'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
41'
Ленс Джермейн мяч отрикошетил от ворот
41'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Медель Гари из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
40'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
39'
Элия Эльеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Элия Эльеро делает длинную передачу вперед
38'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
34'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
33'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
33'
Кавечи Ирфан наказан за толчок Хатчинсон Атиба
32'
Пектемек Мустафа наказан за толчок Кайсара Жуниор
32'
31'
31'
30'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Буюкшехир контролирует мяч.
30'
Пепе Кеплер наказан за толчок Баич Риад
29'
Буюкшехир контролирует мяч.
29'
28'
28'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
27'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
26'
Бабель Райан мяч отрикошетил от ворот
26'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Бешикташ начинает контратаку
26'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Адриано Коррея получил травму и заменен. Эркин Джанер выходит на поле.
24'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
22'
22'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Буюкшехир контролирует мяч.
19'
18'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Епуряну Александр классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
17'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
16'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
15'
15'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
13'
Буюкшехир контролирует мяч.
13'
Пепе Кеплер наказан за толчок Баич Риад
13'
12'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
12'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
11'
Моссоро Марсио наказан за толчок Хатчинсон Атиба
10'
Буюкшехир контролирует мяч.
10'
Хорошую попытку сделал Медель Гари. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Матч возобновлен
7'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
6'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Элия Эльеро рано отмечает, но гол будет отменен!
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
5'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
5'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Текдемир Махмут
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Кавечи Ирфан наказан за толчок Медель Гари
5'
4'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
4'
ШАНС! Ленс Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Вагнер Лав разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
3'
Кайсара Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
2'
Буюкшехир контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
1'
Буюкшехир контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Буюкшехир начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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