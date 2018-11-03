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Стадион:
Истанбул Башакшехир
1:0
Второй тайм: 60'
Бешикташ
0'
1:0
18' Гол
Епуряну Александр
45' Желтая карточка
Ленс Джермейн
60'
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Второй тайм
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Моссоро Марсио из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
60'
Матч возобновлен
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
58'
Эркин Джанер не смог попасть в створ ударом издали
58'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
57'
Хороший удар издали нанес Бабель Райан, но отличный сейв сделал Гюнок Мерт. Угловой.
57'
Вида Домагой из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
56'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
56'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
55'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Хатчинсон Атиба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
54'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Кавечи Ирфан из команды Буюкшехир пасует в штрафную, но Кариус Лорис выходит и ловит мяч.
52'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
51'
Удар от ворот произведет Бешикташ
51'
ШАНС! Моссоро Марсио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
51'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир идет с мячом вперед на обострение...
50'
Буюкшехир контролирует мяч.
50'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
Фол, нарушение
46'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кавечи Ирфан пострадал.
46'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Текдемир Махмут из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
48'
Медель Гари наказан за толчок Моссоро Марсио
48'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
48'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Епуряну Александр бьет ножницами в створ ворот, но Кариус Лорис не дал случится отличному голу!
47'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
Кавечи Ирфан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
45'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Элия Эльеро
45'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
44'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
43'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
43'
Кайсара Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
42'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Бешикташ
41'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
41'
Ленс Джермейн мяч отрикошетил от ворот
41'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Медель Гари из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
40'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Элия Эльеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
ШАНС! Вишча Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Элия Эльеро делает длинную передачу вперед
38'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
37'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
34'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Да Кошта Триндаде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
33'
Гюнок Мерт ошибается в защите.
Фол, нарушение
33'
Кавечи Ирфан наказан за толчок Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
32'
Пектемек Мустафа наказан за толчок Кайсара Жуниор
32'
Бешикташ контролирует мяч.
31'
Бешикташ контролирует мяч.
31'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Буюкшехир контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Пепе Кеплер наказан за толчок Баич Риад
29'
Буюкшехир контролирует мяч.
29'
Бешикташ контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Бешикташ
28'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
27'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
26'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
26'
Бабель Райан мяч отрикошетил от ворот
26'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
26'
Бешикташ начинает контратаку
26'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Адриано Коррея получил травму и заменен. Эркин Джанер выходит на поле.
Травма, повреждение
24'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
22'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
21'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Буюкшехир контролирует мяч.
19'
Бешикташ контролирует мяч.
18'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Епуряну Александр классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
18'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
17'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
16'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
15'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Элия Эльеро нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Буюкшехир вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Буюкшехир контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Пепе Кеплер наказан за толчок Баич Риад
13'
Бешикташ контролирует мяч.
Офсайд
12'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
12'
Буюкшехир вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Моссоро Марсио наказан за толчок Хатчинсон Атиба
10'
Буюкшехир контролирует мяч.
10'
Хорошую попытку сделал Медель Гари. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Матч возобновлен
7'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
Вишча Эдин сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Элия Эльеро рано отмечает, но гол будет отменен!
6'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает пас партнеру.
Офсайд
5'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Вагнер Лав из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Текдемир Махмут
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
5'
Кавечи Ирфан наказан за толчок Медель Гари
5'
Бешикташ контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
4'
ШАНС! Ленс Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Вагнер Лав разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
Удар от ворот произведет Бешикташ
3'
Кайсара Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
2'
Буюкшехир контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
1'
Буюкшехир контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Буюкшехир начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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