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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Теле2 Арена
Состав команд
13
Фенгер
Мадс
14
Барни
Юнес
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 25 Davor Blazevic Вратарь
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 7 Имад Халили Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 21 Oscar Krusnell
- 20 Abdul Halik Hudu
- Главный тренер: Stefan Billborn
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 18 Kevin Yakob
- Главный тренер: Andreas Alm
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.10.2018 Сундсвалль 2:3 Хаммарбю А
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 31.10.2018 Хеккен 2:1 Сириус А
- 27.10.2018 Далкурд 0:5 Хеккен А
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Хеккен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.08.2017 Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан
- 03.07.2017 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 22.09.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан
- 09.07.2016 Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.03.2016 Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок
- 20.07.2015 Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.04.2015 Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.11.2009 Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан
- 16.07.2009 Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю
Хеккен
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|29
|18
|10
|1
|49 - 16
|64
|2.
|Норрчёпинг
|29
|18
|8
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Мальмё
|29
|16
|7
|6
|55 - 29
|55
|4.
|Хаммарбю
|0:0
|29
|16
|7
|6
|52 - 32
|55
|5.
|Хеккен
|0:0
|29
|16
|6
|7
|58 - 25
|54
|6.
|Эстерсунд
|28
|14
|3
|11
|47 - 36
|45
|7.
|Сундсвалль
|0:0
|29
|12
|8
|9
|47 - 34
|44
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|29
|8
|4
|17
|35 - 52
|28
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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