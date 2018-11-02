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Стадион:
Галатасарай
1:0
Первый тайм: 40'
Фенербахче
0'
23' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
1:0
31' Гол
Донк Райан
33' Желтая карточка
Элмас Эльиф
40'
Первый тайм
39'
Галатасарай контролирует мяч.
38'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Фрай Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
36'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
ШТАНГА! Пробил головой Гюмюш Синан прямо в каркас ворот!
35'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Линнес Мартин
34'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
33'
Элмас Эльиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Гюмюш Синан оказался на газоне.
33'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
31'
Азиз Сердар сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Донк Райан изменил счет на табло!
31'
Азиз Сердар из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
30'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Исла Маурисио наказан за толчок Родригес Гарри II
28'
Галатасарай контролирует мяч.
27'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Отличные скиллы показывает Фрай Микаэль, обводя своих соперников
26'
Удар от ворот произведет Галатасарай
26'
Исла Маурисио из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Донк Райан из команды Галатасарай пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
25'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
25'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
25'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Нойштедтер Роман грубо играет против соперника. Пострадал Гюмюш Синан
23'
Галатасарай контролирует мяч.
23'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Элмас Эльиф пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
22'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Удар от ворот произведет Фенербахче
20'
Шанс! Кабак Озан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
20'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
20'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Байрам Омер из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Галатасарай контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Галатасарай
19'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
18'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Муслера Фернандо из команды Галатасарай.
18'
Бензия Яссин из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Галатасарай контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Фенербахче
17'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Галатасарай
16'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
16'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
15'
Бензия Яссин мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
14'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
13'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Фенербахче
12'
ШАНС! Гюмюш Синан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Айю Андре наказан за толчок Байрам Омер
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Фрай Микаэль
9'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Удар от ворот произведет Фенербахче
8'
Байрам Омер не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
8'
Элмас Эльиф наказан за толчок Линнес Мартин
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай в офсайде
6'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
5'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
5'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Галатасарай контролирует мяч.
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Азиз Сердар из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Элмас Эльиф задерживает мяч рукой
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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59' 3 СКА 2 Амур Хабаровск


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