Стадион: Тюрк Телеком Арена
1:0
Первый тайм: 40'
23' Желтая карточкаНойштедтер Роман
1:0
31' ГолДонк Райан
33' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
Первый тайм
39'
38'
37'
Фрай Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
36'
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
ШТАНГА! Пробил головой Гюмюш Синан прямо в каркас ворот!
35'
34'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Линнес Мартин
34'
33'
Элмас Эльиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Гюмюш Синан оказался на газоне.
33'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бензия Яссин из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
31'
Азиз Сердар сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Донк Райан изменил счет на табло!
31'
Азиз Сердар из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
30'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Исла Маурисио наказан за толчок Родригес Гарри II
28'
27'
Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Отличные скиллы показывает Фрай Микаэль, обводя своих соперников
26'
26'
Исла Маурисио из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
26'
Донк Райан из команды Галатасарай пробил из-за штрафной, мяч срикошетил, но вратарь успел среагировать.
25'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
25'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает пас партнеру.
25'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Донк Райан из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Нойштедтер Роман грубо играет против соперника. Пострадал Гюмюш Синан
23'
23'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Элмас Эльиф пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
22'
Галатасарай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
20'
Шанс! Кабак Озан из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
20'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
20'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с правого угла.
20'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Байрам Омер из команды Галатасарай навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
19'
19'
Бензия Яссин не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Муслера Фернандо из команды Галатасарай.
18'
Бензия Яссин из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
17'
16'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
16'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
16'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Линнес Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
16'
Бензия Яссин из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
15'
Бензия Яссин мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
15'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
14'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
12'
12'
ШАНС! Гюмюш Синан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает пас партнеру.
11'
Айю Андре наказан за толчок Байрам Омер
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
10'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Фрай Микаэль
9'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
8'
Байрам Омер не смог попасть в створ ударом издали
8'
Элмас Эльиф наказан за толчок Линнес Мартин
7'
Галатасарай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай в офсайде
6'
Исла Маурисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
5'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 86%, [team2]: 14%.
5'
Н'Диайе Папа из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
3'
3'
3'
2'
Оньекуру Генри из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Азиз Сердар из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
1'
Элмас Эльиф задерживает мяч рукой
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фенербахче начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация