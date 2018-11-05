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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4702
Эльфсборг
1:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
19' Желтая карточка
Fritiof Bjoerken
1:0
20' Пенальти
Обаси Чинеду
45' Желтая карточка
Ольссон Симон
54' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
1:1
70' Гол
Хелльквист Филип
1:2
74' Гол
Финнбогасон Кристьян Флоки
85' Желтая карточка
Christopher Brandeborn
90' Желтая карточка
Финнбогасон Кристьян Флоки
90'+4
Второй тайм
90'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Финнбогасон Кристьян Флоки получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Кристофер Брандеборн получил желтую карточку от судьи
84'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
79'
Эльфсборг делает замену. Бойсен Давид уходит с поля, а Лундевалль Симон выходит на его замену.
74'
Эльфсборг делает замену. Jesper Karlsson уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Финнбогасон Кристьян Флоки бьет в цель!
71'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Байрами Эмир выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Финнбогасон Кристьян Флоки выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду из команды Эльфсборг забивает с точки!
Желтая карточка
19'
Fritiof Bjoerken получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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