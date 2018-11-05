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Стадион: Boraas Arena Зрители: 4702
1:2
Конец матча
19' Желтая карточкаFritiof Bjoerken
1:0
20' ПенальтиОбаси Чинеду
45' Желтая карточкаОльссон Симон
54' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
1:1
70' ГолХелльквист Филип
1:2
74' ГолФиннбогасон Кристьян Флоки
85' Желтая карточкаChristopher Brandeborn
90' Желтая карточкаФиннбогасон Кристьян Флоки
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19'
20'
1:0
45'
54'
70'
1:1
74'
1:2
Состав команд
21
Бойсен
Давид
34
Обаси
Чинеду
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 19 Jesper Karlsson Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 31 Tim Roenning
- 28 Gustav Henriksson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Броммапойкарна 4-3-3
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 15 Johan Falkmar Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 25 Jack Lahne Нападающий
- 13 Хелльквист Филип Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 17 Eric Jonana Нападающий
- 9 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Roberth Bjoerknesjoe
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.10.2018 Эльфсборг 0:0 Далкурд А
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 31.10.2018 Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 23.08.2018 Фриска Вильор 1:3 Броммапойкарна К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 11.08.2018 Эребру 0:1 Броммапойкарна А
- 04.08.2018 Броммапойкарна 2:1 Далкурд А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Далкурд 3:0 Броммапойкарна А
- 27.05.2018 Броммапойкарна 0:0 Эребру А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Броммапойкарна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.03.2017 Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Кубок
- 08.03.2015 Эльфсборг 1:0 Броммапойкарна Кубок
- 01.11.2014 Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 13.07.2014 Эльфсборг 2:2 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 25.09.2013 Броммапойкарна 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.05.2013 Эльфсборг 6:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 29.05.2011 Эльфсборг 3:1 Броммапойкарна Шведский кубок
- 26.09.2010 Броммапойкарна 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 29.04.2010 Эльфсборг 1:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 24.09.2009 Эльфсборг 1:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 01.05.2009 Броммапойкарна 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг
Броммапойкарна
-
2 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
6 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|29
|18
|10
|1
|49 - 16
|64
|2.
|Норрчёпинг
|29
|18
|8
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Хаммарбю
|29
|17
|6
|6
|53 - 32
|57
|4.
|Мальмё
|29
|16
|7
|6
|55 - 29
|55
|5.
|Хеккен
|29
|16
|5
|8
|58 - 26
|53
|6.
|Эстерсунд
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|7.
|Юргорден
|29
|12
|9
|8
|39 - 31
|45
|8.
|Сундсвалль
|29
|12
|8
|9
|47 - 34
|44
|9.
|Эребру
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|10.
|Кальмар
|29
|9
|7
|13
|27 - 34
|34
|11.
|Сириус
|29
|8
|6
|15
|37 - 60
|30
|12.
|Эльфсборг
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|13.
|Гётеборг
|29
|8
|4
|17
|35 - 52
|28
|14.
|Броммапойкарна
|29
|7
|2
|20
|22 - 64
|23
|15.
|Далкурд
|29
|5
|6
|18
|29 - 57
|21
|16.
|Треллеборг
|29
|3
|6
|20
|24 - 61
|15
Второй тайм
90'
Броммапойкарна делает замену. Кристофер Брандеборн уходит с поля, а Petar Petrovic выходит на его замену.
90'
Финнбогасон Кристьян Флоки получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кристофер Брандеборн получил желтую карточку от судьи
84'
Броммапойкарна делает замену. Jack Lahne уходит с поля, а Eric Johana Omondi выходит на его замену.
79'
Эльфсборг делает замену. Бойсен Давид уходит с поля, а Лундевалль Симон выходит на его замену.
74'
Эльфсборг делает замену. Jesper Karlsson уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Финнбогасон Кристьян Флоки бьет в цель!
71'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Байрами Эмир выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Хелльквист Филип бьет в цель!
54'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Финнбогасон Кристьян Флоки выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду из команды Эльфсборг забивает с точки!
19'
Fritiof Bjoerken получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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