Стадион: Шенол Гюнеш
1:0
Первый тайм: 41'
1:0
25' ГолРодальега Уго
Первый тайм
41'
Латовлевич Ясмин из команды Бурсаспор толкнул локтем оппонента. Это Перейра Жоау заработал фол
40'
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Burak Kapacak из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
39'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Aytac Kara пострадал.
39'
38'
Йилмаз Бурак не смог попасть в створ ударом издали
38'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
37'
Баджи Стефан не смог попасть в створ ударом издали
37'
Торун Тунай из команды Бурсаспор делает пас партнеру.
36'
Туре Зарго из команды Трабзонспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Aytac Kara из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Родальега Уго из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
35'
Эрсой Эртугрул предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
34'
34'
Отличный пас сделал Баджи Стефан из команды Бурсаспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Родальега Уго из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Йардымджи Барис оказался на газоне.
33'
33'
33'
Шанс! Сахо Диафра из команды Бурсаспор пробил головой, но мимо
33'
Aytac Kara из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
32'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Латовлевич Ясмин из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Коджук Окан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор направляет мяч в штрафную площадку, но Коджук Окан выбегает и ловит мяч
31'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Соса Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
29'
29'
29'
28'
Баджи Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Торун Тунай из команды Бурсаспор подал угловой слева.
28'
28'
27'
27'
27'
26'
Туре Зарго из команды Трабзонспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Латовлевич Ясмин из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
26'
Burak Kapacak из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
25'
Соса Хосе сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Родальега Уго изменил счет на табло!
25'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
24'
Бурсаспор контролирует мяч.
24'
Бурсаспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Йардымджи Барис из команды Бурсаспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
23'
Бурсаспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
Латовлевич Ясмин из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Перейра Жоау пострадал.
21'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Эрсой Эртугрул пострадал.
21'
Отличные скиллы показывает Онази Оджени, обводя своих соперников
21'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
20'
Судья сигнализирует, что Торун Тунай из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Новак Филип
19'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
Шеджу Орельен из команды Бурсаспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
18'
Судья сигнализирует, что Umut Meras из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
18'
18'
Бурсаспор контролирует мяч.
18'
17'
Онази Оджени нанес удар чуть мимо. Близко!
17'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Шеджу Орельен из команды Бурсаспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
16'
Опасность! Родальега Уго из команды Трабзонспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
14'
Бурсаспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Трабзонспор контролирует мяч.
14'
13'
13'
Хоссейни Маджид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Umut Meras из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
12'
Перейра Жоау задерживает мяч рукой
12'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
11'
11'
Отличный пас сделал Соса Хосе из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Бурсаспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
8'
8'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
8'
8'
Коджук Окан не дал случится голу! Соса Хосе должен был забивать, но Коджук Окан сделал отличный сейв
8'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
7'
Бурсаспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
6'
Хорошую попытку сделал Торун Тунай. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
5'
5'
ШАНС! Burak Kapacak нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Торун Тунай из команды Бурсаспор сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
5'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Баджи Стефан пострадал.
5'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
4'
Йардымджи Барис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
3'
3'
Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Отличный пас сделал Онази Оджени из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Отличный пас сделал Родальега Уго из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
1'
Бурсаспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Трабзонспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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