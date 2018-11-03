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Хальмстад
0:1
Первый тайм: 34'
Эргрюте
0'
0:1
7' Гол
Gustav Ludwigson
12' Желтая карточка
Jonathan Svedberg
34'
Первый тайм
Желтая карточка
12'
Jonathan Svedberg получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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