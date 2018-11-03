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0:1
7' ГолGustav Ludwigson
12' Желтая карточкаJonathan Svedberg
|
7'
0:1
Состав команд
Хальмстад 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 2 Thomas Boakye Защитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 14 Jonathan Svedberg Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 10 Gabriel Gudmundsson Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 4 Хадениус Андреас Защитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Эргрюте 3-4-3
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 23 David Engstroem Защитник
- 5 Ланс Антон Защитник
- 29 Danny Ervik Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Полузащитник
- 8 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Полузащитник
- 20 Diego Montiel II Нападающий
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- 14 Daniel Paulson Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 27 Фуре Ларс Нападающий
- 11 Gabriel Altemark-Vanneryr Нападающий
- 7 Слипер Даниэль Нападающий
- 30 Oskar Blank
- 19 Jesper Joernvik
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 28.10.2018 Хальмстад 1:0 Браге С
- 23.10.2018 Хельсинборг 1:1 Хальмстад С
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
Эргрюте (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.10.2018 Эргрюте 5:2 Варберг БоИС С
- 19.10.2018 Норрбю 0:1 Эргрюте С
- 09.10.2018 Эргрюте 2:0 Дегерфорс С
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 28.08.2018 Эргрюте 1:3 ГАИС С
- 23.08.2018 Хисингсбака 1:5 Эргрюте К
- 20.08.2018 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 12.06.2018 ГАИС 4:4 Эргрюте С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Эргрюте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад Суперэттан
- 25.02.2017 Хальмстад 4:0 Эргрюте Кубок
- 19.09.2016 Хальмстад 2:0 Эргрюте Суперэттан
- 30.05.2016 Эргрюте 1:2 Хальмстад Суперэттан
- 21.03.2015 Хальмстад 0:1 Эргрюте Товарищеские матчи. Клубы
- 15.09.2009 Эргрюте 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 10.05.2009 Хальмстад 2:1 Эргрюте Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|29
|18
|5
|6
|61 - 32
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Эргрюте
|1:0
|29
|14
|7
|8
|51 - 36
|49
|5.
|Хальмстад
|0:1
|29
|14
|6
|9
|44 - 36
|48
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|8.
|Дегерфорс
|28
|10
|8
|10
|40 - 45
|38
|9.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|10.
|Норрбю
|29
|9
|6
|14
|31 - 50
|33
|11.
|Йёнчёпинг
|28
|8
|7
|13
|29 - 37
|31
|12.
|ГАИС
|28
|7
|10
|11
|37 - 40
|31
|13.
|Вернаму
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|8
|13
|41 - 49
|29
|15.
|Гефле
|28
|6
|6
|16
|29 - 54
|24
|16.
|Ландскруна
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
Первый тайм
12'
Jonathan Svedberg получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Gustav Ludwigson бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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