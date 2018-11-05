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Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Состав команд
40
Браз
Давид
58
Эрдал
Зия
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 20 Дуглас Перейра Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 40 Браз Давид Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 4 Меджани Карл Полузащитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 7 Robson de Souza I Полузащитник
- 23 Рыбалка Сергей Полузащитник
- 58 Эрдал Зия Полузащитник
- 10 Демир Мухаммет Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 13 Папп Пол Защитник
- 22 Торже Андрей-Габриэль Полузащитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 14 Ilker Sayan Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 2 Коне Аруна Нападающий
- 11 Erdogan Yesilyurt
- Главный тренер: Туна Тамер
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 3 Дианье Фаллу Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 8 Евтович Марко Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 10 Яхович Адис Нападающий
- 98 Mucahit Akcay
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Сивасспор (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 31.10.2018 Бодрумспор 2:1 Сивасспор К
- 28.10.2018 Кайсериспор 2:0 Сивасспор С
- 20.10.2018 Сивасспор 0:0 Фенербахче С
- 07.10.2018 Малатьяспор 4:4 Сивасспор С
- 30.09.2018 Сивасспор 2:0 Бурсаспор С
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 08.09.2018 Сивасспор 1:1 Бурсаспор ТМК
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 26.08.2018 Сивасспор 0:3 Касымпаша С
- 17.08.2018 Трабзонспор 3:1 Сивасспор С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 26.07.2018 Эскишехирспор 2:2 Сивасспор ТМК
- 19.07.2018 Сивасспор 2:1 Сабаил ТМК
- 15.07.2018 Сивасспор 1:1 Тракторсази ТМК
- 19.05.2018 Бешикташ 5:1 Сивасспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 04.05.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор С
- 28.04.2018 Сивасспор 1:0 Генчлербирлиги С
- 21.04.2018 Трабзонспор 0:2 Сивасспор С
Коньяспор (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 31.10.2018 Кахраманмарашспор 3:0 Коньяспор К
- 27.10.2018 Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 21.10.2018 Ризеспор 1:1 Коньяспор С
- 07.10.2018 Коньяспор 2:2 Бешикташ С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 26.09.2018 Йени Амасьаспор 2:5 Коньяспор К
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор Суперлига
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 06.04.2017 Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок
- 01.03.2017 Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок
- 19.02.2016 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
- 19.09.2015 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 15.02.2015 Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига
- 21.09.2014 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 02.02.2014 Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига
- 25.08.2013 Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 14.05.2011 Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 12.12.2010 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 18.04.2009 Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига
- 16.11.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 29.10.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок
- 23.03.2008 Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига
- 28.10.2007 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
Сивасспор
Коньяспор
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|3
|1
|15 - 4
|24
|2.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|3.
|Антальяспор
|11
|6
|2
|3
|15 - 16
|20
|4.
|Касымпаша
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|5.
|Анкарагюджю
|11
|6
|1
|4
|15 - 11
|19
|6.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|7.
|Малатьяспор
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|8.
|Гёзтепе
|0:0
|11
|5
|1
|5
|12 - 12
|16
|9.
|Трабзонспор
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Коньяспор
|0:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|11.
|Бурсаспор
|11
|2
|7
|2
|9 - 9
|13
|12.
|Аланьяспор
|11
|4
|0
|7
|6 - 16
|12
|13.
|Кайсериспор
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Сивасспор
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|15.
|Фенербахче
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Акхисар
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|17.
|Ризеспор
|0:0
|11
|1
|6
|4
|12 - 15
|9
|18.
|Эрзурум ББ
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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