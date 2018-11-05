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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3286
Сириус
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
18' Желтая карточка
Разак Абдул
1:0
51' Гол
Ian Sirelius
1:1
74' Гол
Hiago II
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Кальмар делает замену. Сахпекидис Филип уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
83'
Сириус делает замену. Niklas Thor уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Hiago бьет в цель!
66'
Кальмар делает замену. Нури Эмин уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
65'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Mohammed Saeid выходит на его замену.
55'
Кальмар делает замену. Adrian Edquist уходит с поля, а Эльм Расмус выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ian Sirelius бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Разак Абдул получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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