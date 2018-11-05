- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Студентернас Зрители: 3286
18' Желтая карточкаРазак Абдул
1:0
51' ГолIan Sirelius
1:1
74' ГолHiago II
|
18'
51'
1:0
74'
1:1
Состав команд
20
Niklas
Thor
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 11 Charbel Georges Нападающий
- 26 Mohammed Saeid Нападающий
- 35 Gustav Nyberg
- 13 Sylvin Kayembe
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 12 Чима Акас Полузащитник
- 39 Isak Magnusson Нападающий
- 33 Adrian Edquist Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 22 Alexander Ahl Holmstroem
- 50 Jackson Jaja Coelho II
- 91 Hiago II
- 35 Johan Stenmark
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 31.10.2018 Хеккен 2:1 Сириус А
- 28.10.2018 Сириус 4:2 Броммапойкарна А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
Кальмар (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 31.10.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг А
- 28.10.2018 Хаммарбю 0:0 Кальмар А
- 21.10.2018 Кальмар 1:2 Норрчёпинг А
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
Последние игры между собой
Сириус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кальмар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус Аллсвенскан
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус Аллсвенскан
- 24.04.2017 Сириус 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 11.05.2011 Сириус 0:1 Кальмар Шведский кубок
Сириус
Кальмар
-
2 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|29
|18
|10
|1
|49 - 16
|64
|2.
|Норрчёпинг
|29
|18
|8
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Хаммарбю
|29
|17
|6
|6
|53 - 32
|57
|4.
|Мальмё
|29
|16
|7
|6
|55 - 29
|55
|5.
|Хеккен
|29
|16
|5
|8
|58 - 26
|53
|6.
|Эстерсунд
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|7.
|Юргорден
|29
|12
|9
|8
|39 - 31
|45
|8.
|Сундсвалль
|29
|12
|8
|9
|47 - 34
|44
|9.
|Эребру
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|10.
|Кальмар
|29
|9
|7
|13
|27 - 34
|34
|11.
|Сириус
|29
|8
|6
|15
|37 - 60
|30
|12.
|Эльфсборг
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|13.
|Гётеборг
|29
|8
|4
|17
|35 - 52
|28
|14.
|Броммапойкарна
|29
|7
|2
|20
|22 - 64
|23
|15.
|Далкурд
|29
|5
|6
|18
|29 - 57
|21
|16.
|Треллеборг
|29
|3
|6
|20
|24 - 61
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Кальмар делает замену. Сахпекидис Филип уходит с поля, а Эрикссон Тобиас выходит на его замену.
83'
Сириус делает замену. Niklas Thor уходит с поля, а Фредрик Лундгрен выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Hiago бьет в цель!
65'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Mohammed Saeid выходит на его замену.
55'
Кальмар делает замену. Adrian Edquist уходит с поля, а Эльм Расмус выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Ian Sirelius бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Сириус делает замену. Арвидссон Йеспер уходит с поля, а Axel Bjoernstroem выходит на его замену.
18'
Разак Абдул получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация