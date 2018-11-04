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Стадион:
Аланьяспор
0:1
Второй тайм: 90+'
Малатьяспор
0'
0:1
11' Гол
Бюйюк Адем
25' Желтая карточка
Доналд Митчелл
30' Желтая карточка
Каш Эркан
0:1
35' Не забитый пенальти
Сиссе Паписс
45' Желтая карточка
Merih Demiral
65' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
71' Желтая карточка
Murat Yildirim II
90'+3
Второй тайм
84'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Велинтон Соуза выходит на его замену.
80'
Малатьяспор делает замену. Гильерме Маркес уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
75'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
58'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Merih Demiral получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
31'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Саллей Муниру выходит на его замену.
Желтая карточка
30'
Каш Эркан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Доналд Митчелл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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