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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
0:1
Второй тайм: 90+'
0:1
11' ГолБюйюк Адем
25' Желтая карточкаДоналд Митчелл
30' Желтая карточкаКаш Эркан
0:1
35' Не забитый пенальтиСиссе Паписс
45' Желтая карточкаMerih Demiral
65' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
71' Желтая карточкаMurat Yildirim II
|
11'
0:1
25'
30'
35'
0:1
45'
65'
Состав команд
18
Сиссе
Паписс
29
Шебаке
Иссам
28
Акча
Мурат
39
Каш
Эркан
10
Бюйюк
Адем
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 18 Сиссе Паписс Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Юнал Исмаил Вратарь
- 17 Канак Каан Защитник
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Нападающий
- 13 Бобо Нападающий
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Малатьяспор 4-2-1-3
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 29 Шебаке Иссам Защитник
- 28 Акча Мурат Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 39 Каш Эркан Защитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 20 Доналд Митчелл Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 17 Перейра Мишель Нападающий
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Мина Артуро Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 70 Саллей Муниру Полузащитник
- 22 Алексич Даниел Полузащитник
- 19 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 87 Диа Иссиар Нападающий
- 11 Тозлу Эрен Нападающий
- 61 Mustafa Eskihellac
- 35 Abdulsamed Damlu
- 4 Gokhan Akkan III
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 31.10.2018 Ени-Алтындаг 1:3 Аланьяспор К
- 26.10.2018 Бурсаспор 2:0 Аланьяспор С
- 21.10.2018 Аланьяспор 0:1 Антальяспор С
- 06.10.2018 Эрзурум ББ 1:0 Аланьяспор С
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
Малатьяспор (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.10.2018 Малатьяспор 1:0 Кыркларелиспор К
- 28.10.2018 Малатьяспор 2:0 Галатасарай С
- 21.10.2018 Анкарагюджю 1:0 Малатьяспор С
- 07.10.2018 Малатьяспор 4:4 Сивасспор С
- 01.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Малатьяспор С
- 22.09.2018 Малатьяспор 1:0 Ризеспор С
- 15.09.2018 Бешикташ 2:1 Малатьяспор С
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Малатьяспор 1:0 Фенербахче С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 04.08.2018 Малатьяспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 25.07.2018 Малатьяспор 1:3 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Малатьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Суперлига
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор Суперлига
- 06.02.2016 Аланьяспор 2:0 Малатьяспор Первая лига Турции
- 30.08.2015 Малатьяспор 2:1 Аланьяспор Первая лига Турции
- 23.03.2013 Аланьяспор 1:2 Малатьяспор Любители
- 04.11.2012 Малатьяспор 0:0 Аланьяспор Любители
Аланьяспор
Малатьяспор
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|3
|1
|15 - 4
|24
|2.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|3.
|Антальяспор
|11
|6
|2
|3
|15 - 16
|20
|4.
|Касымпаша
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|5.
|Анкарагюджю
|11
|6
|1
|4
|15 - 11
|19
|6.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|7.
|Малатьяспор
|1:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|8.
|Гёзтепе
|10
|5
|0
|5
|12 - 12
|15
|9.
|Трабзонспор
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|12.
|Аланьяспор
|0:1
|11
|4
|0
|7
|6 - 16
|12
|13.
|Кайсериспор
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Сивасспор
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|15.
|Фенербахче
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Акхисар
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|17.
|Ризеспор
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|18.
|Эрзурум ББ
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Второй тайм
84'
Аланьяспор делает замену. Маниатис Яннис уходит с поля, а Велинтон Соуза выходит на его замену.
80'
Малатьяспор делает замену. Гильерме Маркес уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
75'
Аланьяспор делает замену. Фернандес Джуниор уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
71'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
65'
Цавелас Георгиос получил желтую карточку от судьи
58'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Merih Demiral получил желтую карточку от судьи
35'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сиссе Паписс пробил пенальти, но не смог забить!
31'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Саллей Муниру выходит на его замену.
30'
Каш Эркан получил желтую карточку от судьи
25'
Доналд Митчелл получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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