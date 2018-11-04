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Стадион: Гамла Уллеви
45' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
Состав команд
25
Erik
Dahlin
27
Далин
Юхан
18
Галль
Ромен
Гётеборг 4-4-2
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 20 Victor Wernersson Защитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 10 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 14 Benjamin Nygren Нападающий
- 22 Хараишвили Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 11 Аффан Амин Нападающий
- 5 Kristopher Da Graca
- 28 Alhassan Yusuf
- 16 Sargon Abraham
- 31 Tom Amos
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Мальмё 3-4-3
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 6 Левицки Оскар Защитник
- 2 Ларссон Эрик Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 18 Галль Ромен Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 31.10.2018 Юргорден 2:0 Гётеборг А
- 26.10.2018 Гётеборг 1:2 Сундсвалль А
- 22.10.2018 Броммапойкарна 0:2 Гётеборг А
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Торнш 0:4 Гётеборг К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
Мальмё (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 01.11.2018 Мальмё 4:0 Эребру А
- 29.10.2018 АИК 1:1 Мальмё А
- 25.10.2018 Сарпсборг-08 1:1 Мальмё ЛЕ
- 20.10.2018 Мальмё 2:1 Хаммарбю А
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок
- 27.08.2017 Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.04.2017 Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 12.09.2016 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 27.04.2016 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 09.08.2015 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 12.04.2015 Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 10.08.2014 Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 07.04.2014 Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 10.11.2013 Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок
- 25.08.2013 Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.04.2013 Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 27.09.2012 Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 14.05.2012 Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 11.09.2011 Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.05.2011 Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.09.2010 Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 29.04.2010 Гётеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 19.10.2009 Мальмё 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Мальмё
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|28
|18
|9
|1
|49 - 16
|63
|2.
|Норрчёпинг
|0:1
|29
|17
|8
|4
|47 - 26
|59
|3.
|Хаммарбю
|28
|16
|6
|6
|52 - 32
|54
|4.
|Хеккен
|28
|16
|5
|7
|58 - 25
|53
|5.
|Мальмё
|0:0
|29
|15
|8
|6
|52 - 29
|53
|6.
|Эстерсунд
|28
|14
|3
|11
|47 - 36
|45
|7.
|Сундсвалль
|28
|12
|7
|9
|47 - 34
|43
|8.
|Юргорден
|28
|11
|9
|8
|37 - 30
|42
|9.
|Эребру
|1:0
|29
|10
|8
|11
|32 - 34
|38
|10.
|Кальмар
|28
|9
|6
|13
|26 - 33
|33
|11.
|Эльфсборг
|28
|7
|9
|12
|28 - 37
|30
|12.
|Сириус
|28
|8
|5
|15
|36 - 59
|29
|13.
|Гётеборг
|0:0
|29
|8
|5
|16
|35 - 49
|29
|14.
|Далкурд
|28
|5
|6
|17
|28 - 55
|21
|15.
|Броммапойкарна
|28
|6
|2
|20
|20 - 63
|20
|16.
|Треллеборг
|28
|3
|6
|19
|24 - 60
|15
Первый тайм
45'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мальме делает замену. Инносент Бонке уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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