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Стадион:
Гётеборг
0:0
Перерыв
Мальмё
0'
45' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мальме делает замену. Инносент Бонке уходит с поля, а Кристиансен Андерс выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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