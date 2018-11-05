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Стадион: Vaangavallen Зрители: 827
0:1
Конец матча
0:1
6' ПенальтиИсламович Дино
12' Желтая карточкаAnton Tideman
90' Желтая карточкаНильсен Лассе II
|
6'
0:1
12'
90'
Состав команд
11
Хуммет
Денис
32
Кпозо
Патрик
10
Айеш
Хосам
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 6 Salif Joensson Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 32 Dennis Petersson
- 23 Franz Brorsson III
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +0 =5 -15)
- 31.10.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг А
- 26.10.2018 Треллеборг 2:2 Эльфсборг А
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 01.11.2018 Эстерсунд 1:2 АИК А
- 28.10.2018 Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд А
- 21.10.2018 Хеккен 2:0 Эстерсунд А
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
Последние игры между собой
Треллеборг
Эстерсунд
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|29
|18
|10
|1
|49 - 16
|64
|2.
|Норрчёпинг
|29
|18
|8
|3
|50 - 27
|62
|3.
|Хаммарбю
|29
|17
|6
|6
|53 - 32
|57
|4.
|Мальмё
|29
|16
|7
|6
|55 - 29
|55
|5.
|Хеккен
|29
|16
|5
|8
|58 - 26
|53
|6.
|Эстерсунд
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|7.
|Юргорден
|29
|12
|9
|8
|39 - 31
|45
|8.
|Сундсвалль
|29
|12
|8
|9
|47 - 34
|44
|9.
|Эребру
|29
|9
|8
|12
|33 - 37
|35
|10.
|Кальмар
|29
|9
|7
|13
|27 - 34
|34
|11.
|Сириус
|29
|8
|6
|15
|37 - 60
|30
|12.
|Эльфсборг
|29
|7
|9
|13
|29 - 39
|30
|13.
|Гётеборг
|29
|8
|4
|17
|35 - 52
|28
|14.
|Броммапойкарна
|29
|7
|2
|20
|22 - 64
|23
|15.
|Далкурд
|29
|5
|6
|18
|29 - 57
|21
|16.
|Треллеборг
|29
|3
|6
|20
|24 - 61
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
84'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
63'
Треллеборг делает замену. Kofi Sarkodie уходит с поля, а Нильсен Лассе II выходит на его замену.
53'
Треллеборг делает замену. Салиф Йонссон уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Исламович Дино из команды Эстерсунд забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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