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Стадион: Зрители: 827
Треллеборг
0:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
6' Пенальти
Исламович Дино
12' Желтая карточка
Anton Tideman
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
84'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
63'
Треллеборг делает замену. Kofi Sarkodie уходит с поля, а Нильсен Лассе II выходит на его замену.
53'
Треллеборг делает замену. Салиф Йонссон уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
12'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Исламович Дино из команды Эстерсунд забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 3 ЦСКА Москва 1 СКА


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