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Стадион: Еникент АСАШ
1:0
Первый тайм: 19'
1:0
15' ГолЭль-Кабир Мустафа
|
15'
1:0
Состав команд
22
Озгенч
Эрдем
26
Коне
Бакари
14
Фати
Рикардо
10
Тьеви
Бифума
Анкарагюджю 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Челикай Корджан Вратарь
- 22 Озгенч Эрдем Защитник
- 26 Коне Бакари Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 8 Пинту Тьягу Защитник
- 21 Джа-Джедже Брис Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 7 Озер Кенан Полузащитник
- 9 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 10 Тьеви Бифума Полузащитник
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Mehmet Sak Защитник
- 77 Мохтар Юнес Полузащитник
- 15 Путило Антон Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Полузащитник
- 3 Агчай Седат Полузащитник
- 66 Сен Эрдем Полузащитник
- 20 Черчи Алессио Полузащитник
- 98 Kaan Uykur
- 29 Kehinde Olanrewaju
- 1 Altay Bayindir
- Главный тренер: Ismail Kartal
Кайсериспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилдирим Муаммер Вратарь
- 2 Tiago Lopes Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 89 Туран Атила Защитник
- 5 Ротман Райко Полузащитник
- 6 Чиназ Самил Полузащитник
- 7 Басачикоглу Билал Полузащитник
- 20 Чери Тьяронн Полузащитник
- 18 Варела Силвештре Полузащитник
- 9 Булут Умут Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 39 Vedat Karakus Вратарь
- 50 Кучер Александр Защитник
- 3 Гьян Асамоа Защитник
- 43 Менса Бернард Полузащитник
- 22 Сэпунару Кристиан Полузащитник
- 25 Hakan Citak
- 30 Adem Dogan
- 38 Mert Ozyildirim
- Главный тренер: Саглам Эртугрул
Предыдущие игры
Анкарагюджю (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 31.10.2018 Анкарагюджю 1:0 Эрбаспор К
- 28.10.2018 Фенербахче 1:3 Анкарагюджю С
- 21.10.2018 Анкарагюджю 1:0 Малатьяспор С
- 06.10.2018 Бурсаспор 1:0 Анкарагюджю С
- 01.10.2018 Анкарагюджю 0:1 Антальяспор С
- 26.09.2018 Анкарагюджю 2:1 Serik Belediyespor К
- 21.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Анкарагюджю С
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 08.09.2018 Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю ТМК
- 02.09.2018 Касымпаша 2:1 Анкарагюджю С
- 25.08.2018 Анкарагюджю 2:2 Трабзонспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 07.05.2018 Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор ПЛТ
- 28.04.2018 Манисаспор 0:3 Анкарагюджю ПЛТ
- 22.04.2018 Анкарагюджю 4:0 Газиантеп ББ ПЛТ
- 14.04.2018 Умраньеспор 1:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 07.04.2018 Анкарагюджю 3:2 Гиресунспор ПЛТ
- 01.04.2018 Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю ПЛТ
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 31.10.2018 Кайсериспор 6:1 Пазарспор К
- 28.10.2018 Кайсериспор 2:0 Сивасспор С
- 20.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор С
- 06.10.2018 Кайсериспор 2:2 Ризеспор С
- 29.09.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 15.09.2018 Гёзтепе 2:0 Кайсериспор С
- 08.09.2018 Кайсериспор 1:1 Османлыспор ТМК
- 01.09.2018 Фенербахче 2:3 Кайсериспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Бурсаспор 0:0 Кайсериспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 21.07.2018 Херенвен 2:1 Кайсериспор ТМК
- 13.07.2018 Хатайспор 1:1 Кайсериспор ТМК
- 11.07.2018 Кайсериспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 07.05.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Кайсериспор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
- 07.04.2012 Анкарагюджю 0:5 Кайсериспор Суперлига
- 21.12.2011 Кайсериспор 3:0 Анкарагюджю Суперлига
- 05.02.2011 Кайсериспор 2:1 Анкарагюджю Суперлига
- 27.08.2010 Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 21.03.2010 Анкарагюджю 3:0 Кайсериспор Суперлига
- 18.10.2009 Кайсериспор 3:0 Анкарагюджю Суперлига
- 21.03.2009 Кайсериспор 2:0 Анкарагюджю Суперлига
- 26.10.2008 Анкарагюджю 1:3 Кайсериспор Суперлига
- 10.05.2008 Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига
- 22.12.2007 Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Суперлига
Анкарагюджю
Кайсериспор
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|11
|7
|3
|1
|15 - 4
|24
|2.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|3.
|Антальяспор
|11
|6
|2
|3
|15 - 16
|20
|4.
|Касымпаша
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|5.
|Бешикташ
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|6.
|Анкарагюджю
|0:0
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|7.
|Гёзтепе
|10
|5
|0
|5
|12 - 12
|15
|8.
|Трабзонспор
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|9.
|Малатьяспор
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Кайсериспор
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|12.
|Аланьяспор
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|13.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|14.
|Сивасспор
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|15.
|Фенербахче
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Акхисар
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|17.
|Ризеспор
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|18.
|Эрзурум ББ
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
Первый тайм
15'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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