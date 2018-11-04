  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Анкарагюджю
1:0
Первый тайм: 19'
Кайсериспор
0'
1:0
15' Гол
Эль-Кабир Мустафа
19'
Первый тайм
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Эль-Кабир Мустафа бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация