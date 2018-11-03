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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Первый тайм: 33'
0:1
9' ГолTommy Thelin
16' Желтая карточкаIgor Arsenijevic
25' Желтая карточкаMonday Samuel
|
9'
0:1
16'
25'
Состав команд
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
Ландскруна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 8 Maans Ekvall Защитник
- 4 Сампстед Альфонс Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 19 Akram Mansour Полузащитник
- 16 Dennis Olofsson Полузащитник
- 22 Adi Nalic Нападающий
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 21 Kevin Jensen
- 18 Jakob Andersson
- 14 Emil Joensson
- 9 Melvin Frithzell
- 15 Noor Zadran
Йёнчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 13 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 19 Alexander Jallow Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- 3 Tom Siwe Нападающий
- 18 Pavle Vagic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 29 Benjamin Tannus
- 30 Ahmad Gero
- 27 Lukas Eek
- 26 Markus Tegebaeck
- 14 Axel Lindahl
- 15 Adam Gemheden
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Ландскруна (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 20.10.2018 ГАИС 3:1 Ландскруна С
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 Ландскруна 0:2 Варберг БоИС С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 22.08.2018 Русенгор 2:0 Ландскруна К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 29.10.2018 Йёнчёпинг 2:0 ГАИС С
- 21.10.2018 Браге 3:2 Йёнчёпинг С
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Йёнчёпинг: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 23.09.2014 Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан
- 24.05.2014 Йёнчёпинг 6:2 Ландскруна Суперэттан
- 28.10.2013 Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Суперэттан
- 24.06.2013 Ландскруна 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 20.06.2012 Ландскруна 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан
- 05.09.2011 Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 30.05.2011 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 23.10.2010 Йёнчёпинг 4:1 Ландскруна Суперэттан
- 05.07.2010 Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан
- 28.09.2009 Ландскруна 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан
- 01.06.2009 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 25.08.2008 Йёнчёпинг 1:3 Ландскруна Суперэттан
- 13.05.2008 Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|28
|17
|9
|2
|56 - 28
|60
|2.
|Фалькенберг
|29
|18
|5
|6
|61 - 32
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Эргрюте
|29
|14
|7
|8
|52 - 37
|49
|5.
|Хальмстад
|29
|14
|6
|9
|45 - 37
|48
|6.
|Браге
|28
|11
|8
|9
|43 - 43
|41
|7.
|Дегерфорс
|1:0
|29
|11
|8
|10
|41 - 45
|41
|8.
|Эстер
|28
|11
|7
|10
|46 - 38
|40
|9.
|Йёнчёпинг
|1:0
|29
|9
|7
|13
|30 - 37
|34
|10.
|Фрей
|28
|9
|6
|13
|43 - 54
|33
|11.
|Норрбю
|29
|9
|6
|14
|31 - 50
|33
|12.
|ГАИС
|28
|7
|10
|11
|37 - 40
|31
|13.
|Вернаму
|28
|8
|5
|15
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|28
|7
|8
|13
|41 - 49
|29
|15.
|Гефле
|0:1
|29
|6
|6
|17
|29 - 55
|24
|16.
|Ландскруна
|0:1
|29
|5
|7
|17
|34 - 51
|22
Первый тайм
25'
Monday Samuel получил желтую карточку от судьи
16'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Томми Телин бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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