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Ландскруна
0:1
Первый тайм: 33'
Йёнчёпинг
0'
0:1
9' Гол
Tommy Thelin
16' Желтая карточка
Igor Arsenijevic
25' Желтая карточка
Monday Samuel
33'
Первый тайм
Желтая карточка
25'
Monday Samuel получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Igor Arsenijevic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Томми Телин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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