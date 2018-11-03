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Стадион: Спор Тото Акхисар
0:1
Первый тайм: 35'
0:1
25' ГолAuremir
|
25'
0:1
Состав команд
99
Эзтюрк
Фатих
13
Лопеш
Мигел
22
Юмлу
Мустафа
10
Вурал
Гюрай
11
Айик
Онур
27
Жозуэ
Филипе
18
Auremir
53
Гёр
Локман
77
Щук
Ясмин
17
Башсан
Эмрах
20
Мунси
Ридж
Акхисар 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 10 Вурал Гюрай Защитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 27 Жозуэ Филипе Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 9 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 8 Атасевен Эрай Полузащитник
- 5 Кыса Билал Полузащитник
- 17 Гюлер Онурджан Полузащитник
- 34 Регаттен Адриен Нападающий
- 28 Ману Элвис Нападающий
- Главный тренер: Арслан Джихат
Эрзурум ББ 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Шехич Ибрагим Вратарь
- 18 Auremir Защитник
- 2 Коркмаз Эгимен Защитник
- 53 Гёр Локман Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 19 Ibrahim Akdag Полузащитник
- 77 Щук Ясмин Полузащитник
- 17 Башсан Эмрах Полузащитник
- 8 Антальяли Тайлан Полузащитник
- 10 Хурмаджи Озер Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Канбазоглу Хакан Вратарь
- 14 Юнлю Толга Защитник
- 3 Stephane Acka Защитник
- 90 Коне Мусса Полузащитник
- 33 Шабалала Сифиве Полузащитник
- 11 Хубулов Арсен Полузащитник
- 9 Тай Леннарт Нападающий
- 80 Osman Sahin
- 24 Hakan Arslan II
- Главный тренер: Мехмет Оздилек
Предыдущие игры
Акхисар (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 29.10.2018 Акхисар 1:0 Гёзтепе С
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Касымпаша 5:0 Акхисар С
- 07.10.2018 Акхисар 1:3 Трабзонспор С
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Акхисар 3:0 Галатасарай С
- 20.09.2018 Акхисар 0:1 Краснодар ЛЕ
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 01.09.2018 Акхисар 1:1 Сивасспор С
- 27.08.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Акхисар С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 12.08.2018 Бешикташ 2:1 Акхисар С
- 05.08.2018 Галатасарай 1:1 Акхисар С
- 29.07.2018 Акхисар 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Акхисар 0:0 Лестер ТМК
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 18.05.2018 Акхисар 2:1 Османлыспор С
- 14.05.2018 Кайсериспор 1:2 Акхисар С
- 10.05.2018 Акхисар 3:2 Фенербахче К
Эрзурум ББ (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.10.2018 Эрзурум ББ 2:2 Кеджиоренгюджю К
- 27.10.2018 Эрзурум ББ 1:1 Касымпаша С
- 22.10.2018 Трабзонспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 06.10.2018 Эрзурум ББ 1:0 Аланьяспор С
- 28.09.2018 Галатасарай 1:0 Эрзурум ББ С
- 25.09.2018 Эрзурум ББ 1:0 Анкара Демирспор К
- 21.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Анкарагюджю С
- 16.09.2018 Сивасспор 2:2 Эрзурум ББ С
- 02.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Истанбул Башакшехир С
- 24.08.2018 Ризеспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 19.08.2018 Эрзурум ББ 1:3 Бешикташ С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 02.08.2018 Эрзурум ББ 1:1 Гумушанерспор ТМК
- 29.07.2018 Эрзурум ББ 0:0 Хатайспор ТМК
- 26.07.2018 Эрзурум ББ 2:0 Карабюкспор ТМК
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 19.05.2018 Газиантеп ББ 0:0 Эрзурум ББ ПЛТ
- 15.05.2018 Умраньеспор 1:2 Эрзурум ББ ПЛТ
- 11.05.2018 Эрзурум ББ 4:3 Умраньеспор ПЛТ
- 05.05.2018 Алтынорду 1:1 Эрзурум ББ ПЛТ
Акхисар
Эрзурум ББ
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|10
|6
|3
|1
|14 - 4
|21
|2.
|Галатасарай
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|3.
|Антальяспор
|11
|6
|2
|3
|15 - 16
|20
|4.
|Касымпаша
|11
|6
|1
|4
|24 - 18
|19
|5.
|Бешикташ
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|6.
|Анкарагюджю
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|7.
|Гёзтепе
|10
|5
|0
|5
|12 - 12
|15
|8.
|Трабзонспор
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|9.
|Малатьяспор
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|10.
|Коньяспор
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|10
|4
|0
|6
|6 - 15
|12
|12.
|Кайсериспор
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Бурсаспор
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|14.
|Сивасспор
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|15.
|Эрзурум ББ
|1:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Фенербахче
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Ризеспор
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|18.
|Акхисар
|0:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
Первый тайм
25'
Г О О О О Л - Auremir бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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