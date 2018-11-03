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Стадион:
Акхисар
0:1
Первый тайм: 35'
Эрзурум ББ
0'
0:1
25' Гол
Auremir
35'
Первый тайм
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Auremir бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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