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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Второй тайм: 52'
0:1
3' ГолДжеромел Педро
42' Желтая карточкаMatheus Galdezani
45' Желтая карточкаLeo Silva I
|
3'
0:1
45'
Состав команд
28
Iago
Maidana
55
David
Terans
11
Чара
Йимми
12
Кортез
Бруно
31
Jean
Pyerre
17
Рамиро
Атлетико Минейро 4-3-3
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 28 Iago Maidana Защитник
- 3 Leo Silva I Защитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 55 David Terans Нападающий
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- 11 Чара Йимми Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 26 Jose Ferreira Защитник
- 22 Carlos Gabriel Защитник
- 23 Натан Аллан Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 94 Эдинью Арналду Нападающий
- 8 Tomas Andrade Нападающий
- 17 Леандриньо Нападающий
- 95 Denilson VI
- 4 Gabriel Paulista XVI
- 44 Alerrandro
- 43 Bruno Roberto
- Главный тренер: Кульпи Левир
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Виктор Пауло VII Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Полузащитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 77 Cicero II
- 2 Лео Моура
- 27 Thonny Anderson
- 23 Alisson II
- 10 Douglas X
- 21 Madson II
- 29 Juninho Capixaba
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.10.2018 Сеара 2:1 Атлетико Минейро СA
- 21.10.2018 Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 30.09.2018 Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи СA
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Атлетико Минейро 0:0 Васко да Гама СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Атлетико Минейро 2:0 Парана СA
- 22.07.2018 Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 14.06.2018 Атлетико Минейро 2:1 Сеара СA
Гремио (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 31.10.2018 Гремио 1:2 Ривер Плейт КЛ
- 27.10.2018 Гремио 3:4 Спорт Ресифи СA
- 24.10.2018 Ривер Плейт 0:1 Гремио КЛ
- 20.10.2018 Америка Минейро 1:1 Гремио СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 03.12.2017 Атлетико Минейро 4:3 Гремио Серия A
- 06.08.2017 Гремио 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 08.12.2016 Гремио 1:1 Атлетико Минейро Кубок
- 24.11.2016 Атлетико Минейро 1:3 Гремио Кубок
- 28.08.2016 Гремио 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 27.05.2016 Атлетико Минейро 0:3 Гремио Серия A
- 29.11.2015 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 14.08.2015 Атлетико Минейро 0:2 Гремио Серия A
- 15.09.2014 Атлетико Минейро 0:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 28.04.2014 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 16.09.2013 Гремио 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 10.06.2013 Атлетико Минейро 2:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 24.09.2012 Атлетико Минейро 0:0 Гремио Серия A
- 02.07.2012 Атлетико Минейро 1:0 Гремио Серия A
- 06.11.2011 Атлетико Минейро 2:0 Гремио Серия A
- 27.09.2010 Атлетико Минейро 1:2 Гремио Серия A
- 04.06.2010 Гремио 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 23.08.2009 Гремио 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 17.05.2009 Атлетико Минейро 2:1 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|31
|18
|9
|4
|48 - 20
|63
|2.
|Фламенго
|31
|17
|8
|6
|49 - 23
|59
|3.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|4.
|Сан-Паулу
|31
|15
|11
|5
|41 - 27
|56
|5.
|Гремио
|1:0
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Сантос
|31
|12
|10
|9
|38 - 28
|46
|7.
|Атлетико Минейро
|0:1
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|7
|12
|43 - 30
|43
|9.
|Крузейро
|31
|11
|10
|10
|28 - 28
|43
|10.
|Флуминенсе
|0:0
|32
|11
|8
|13
|31 - 38
|41
|11.
|Коринтианс
|31
|10
|9
|12
|32 - 30
|39
|12.
|Байя
|31
|9
|10
|12
|32 - 36
|37
|13.
|Сеара
|31
|9
|10
|12
|27 - 32
|37
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|32
|8
|12
|12
|36 - 43
|36
|15.
|Ботафого
|31
|8
|11
|12
|30 - 42
|35
|16.
|Америка Минейро
|31
|8
|10
|13
|26 - 36
|34
|17.
|Шапекоэнсе
|31
|8
|10
|13
|30 - 45
|34
|18.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|19.
|Витория
|31
|9
|6
|16
|30 - 52
|33
|20.
|Парана
|31
|3
|8
|20
|13 - 50
|17
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Леонардо Сильва получил желтую карточку от судьи
42'
Matheus Galdezani получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Джеромел Педро бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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