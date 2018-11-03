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Атлетико Минейро
0:1
Второй тайм: 52'
Гремио
0'
0:1
3' Гол
Джеромел Педро
42' Желтая карточка
Matheus Galdezani
45' Желтая карточка
Leo Silva I
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Леонардо Сильва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Matheus Galdezani получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Джеромел Педро бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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