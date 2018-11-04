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Байя
0:0
Второй тайм: 53'
Шапекоэнсе
0'
11' Желтая карточка
Lucas Fonseca
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
11'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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