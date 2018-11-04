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0:0
Второй тайм: 53'
11' Желтая карточкаLucas Fonseca
|
11'
Состав команд
4
Жаксон
6
Leo
XV
26
Gregore
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
77
Osman
Junior
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Андерсон Оливейра Вратарь
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 16 Виктор Пауло Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 21 Claytinho Полузащитник
- 9 Junior Brumado
- 43 Pelezinho
- 17 Elton I
- 29 Vinicius X
- 15 Edson III
- 5 Flavio IX
Шапекоэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Русшел Алан Защитник
- 37 Роберто IV Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 97 Винисиус Маркос Защитник
- 16 Edgar Orzuza Полузащитник
- 25 Роллим Янн Полузащитник
- 48 Capixaba Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Полузащитник
- 84 Ivan IV
- 33 Rafael Pereira I
- 19 Vinicius XII
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 01.11.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя КС
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 25.10.2018 Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 28.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Америка Минейро СA
- 22.10.2018 Крузейро 3:0 Шапекоэнсе СA
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|32
|19
|9
|4
|51 - 22
|66
|2.
|Фламенго
|32
|17
|9
|6
|51 - 25
|60
|3.
|Интернасьональ
|0:0
|32
|16
|11
|5
|42 - 23
|59
|4.
|Сан-Паулу
|32
|15
|12
|5
|43 - 29
|57
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Крузейро
|32
|12
|10
|10
|30 - 29
|46
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|32
|12
|8
|12
|43 - 30
|44
|10.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|11.
|Коринтианс
|32
|10
|9
|13
|32 - 31
|39
|12.
|Байя
|0:0
|32
|9
|11
|12
|32 - 36
|38
|13.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|14.
|Ботафого
|32
|9
|11
|12
|31 - 42
|38
|15.
|Сеара
|31
|9
|10
|12
|27 - 32
|37
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|32
|8
|11
|13
|30 - 45
|35
|17.
|Витория
|32
|9
|7
|16
|31 - 53
|34
|18.
|Америка Минейро
|32
|8
|10
|14
|27 - 38
|34
|19.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|20.
|Парана
|32
|3
|9
|20
|14 - 51
|18
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Lucas Fonseca получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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