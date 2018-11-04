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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
8' ГолСоуза Диего
1:1
10' ГолУрибе Фернандо
35' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
36' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VII
2:1
50' ГолHelio Junio
|
8'
1:0
10'
1:1
35'
50'
2:1
Состав команд
34
Bruno
VI
15
Перес
Бруно
27
Луан
Мишель
31
Lizeiro
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
Сан-Паулу 4-4-2
- Основной состав
- 12 Aparecido Ramos da Silva Sidney Вратарь
- 5 Арболеда Роберт Защитник
- 34 Bruno VI Защитник
- 4 Anderson IV Защитник
- 14 Рейналдо Мануэл Защитник
- 15 Перес Бруно Полузащитник
- 27 Луан Мишель Полузащитник
- 8 Жусилей Да Силва Полузащитник
- 31 Lizeiro Полузащитник
- 9 Соуза Диего Нападающий
- 19 Gonzalo Carneiro Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Кайо Родриго Защитник
- 28 Felipe Araruna Защитник
- 16 Эдимар Куритиба Защитник
- 10 Нене Андерсон Полузащитник
- 7 Santiago Trellez Viveros Нападающий
- 37 Helio Junio
- 36 Caique V
- 20 Shaylon
- 41 Lucas Paes
- 40 Lucas Perri
- 30 Brenner da Silva
Фламенго 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 14 Витиньо Виктор Полузащитник
- 20 Урибе Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 2 Rodinei Защитник
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 25 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 28 Беррио Орландо Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 45 Gabriel Batista
- 26 Matheus Thuler
- 30 Thiago Xavier IV
Предыдущие игры
Сан-Паулу (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 27.10.2018 Витория 0:1 Сан-Паулу СA
- 21.10.2018 Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 22.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Америка Минейро СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Сан-Паулу 1:0 Сеара СA
- 23.08.2018 Парана 1:1 Сан-Паулу СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 12.08.2018 Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу СA
- 05.08.2018 Сан-Паулу 2:1 Васко да Гама СA
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
- 22.07.2018 Сан-Паулу 3:1 Коринтианс СA
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 22.10.2018 Парана 0:4 Фламенго СA
- 13.10.2018 Фламенго 3:0 Флуминенсе СA
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро СA
- 16.09.2018 Васко да Гама 1:1 Фламенго СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 02.09.2018 Фламенго 0:1 Сеара СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 19.07.2018 Фламенго 0:1 Сан-Паулу Серия A
- 22.10.2017 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
- 02.07.2017 Фламенго 2:0 Сан-Паулу Серия A
- 01.10.2016 Сан-Паулу 0:0 Фламенго Серия A
- 19.06.2016 Фламенго 2:2 Сан-Паулу Серия A
- 23.08.2015 Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 10.05.2015 Сан-Паулу 2:1 Фламенго Серия A
- 25.01.2015 Сан-Паулу 0:1 Фламенго Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2014 Сан-Паулу 2:2 Фламенго Бразилейро Серия А
- 18.05.2014 Фламенго 0:2 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 14.11.2013 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 18.08.2013 Фламенго 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
- 21.10.2012 Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 29.07.2012 Сан-Паулу 4:1 Фламенго Серия A
- 02.10.2011 Сан-Паулу 1:2 Фламенго Серия A
- 07.07.2011 Фламенго 1:0 Сан-Паулу Серия A
- 09.09.2010 Сан-Паулу 2:0 Фламенго Серия A
- 09.05.2010 Фламенго 1:1 Сан-Паулу Серия A
- 10.10.2009 Фламенго 2:1 Сан-Паулу Серия A
- 12.07.2009 Сан-Паулу 2:2 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|32
|19
|9
|4
|51 - 22
|66
|2.
|Фламенго
|1:2
|32
|17
|8
|7
|50 - 25
|59
|3.
|Сан-Паулу
|2:1
|32
|16
|11
|5
|43 - 28
|59
|4.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Крузейро
|2:0
|32
|12
|10
|10
|30 - 28
|46
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|7
|12
|43 - 30
|43
|10.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|11.
|Коринтианс
|0:1
|32
|10
|9
|13
|32 - 31
|39
|12.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|13.
|Ботафого
|1:0
|32
|9
|11
|12
|31 - 42
|38
|14.
|Байя
|31
|9
|10
|12
|32 - 36
|37
|15.
|Сеара
|31
|9
|10
|12
|27 - 32
|37
|16.
|Шапекоэнсе
|31
|8
|10
|13
|30 - 45
|34
|17.
|Витория
|0:0
|32
|9
|7
|16
|30 - 52
|34
|18.
|Америка Минейро
|0:2
|32
|8
|10
|14
|26 - 38
|34
|19.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|20.
|Парана
|0:0
|32
|3
|9
|20
|13 - 50
|18
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Helio Junio бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Сан-Паулу делает замену. Виейра Андерсон Мартинс уходит с поля, а Helio Junio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
35'
Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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