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  5. Серия A
Сан-Паулу
2:1
Второй тайм: 58'
Фламенго
0'
1:0
8' Гол
Соуза Диего
1:1
10' Гол
Урибе Фернандо
35' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
36' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VII
2:1
50' Гол
Helio Junio
58'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Helio Junio бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сан-Паулу делает замену. Виейра Андерсон Мартинс уходит с поля, а Helio Junio выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Рейналдо Мануэл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Урибе Фернандо бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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