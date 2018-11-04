- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
Второй тайм: 59'
1:0
28' ГолRodrigo I
48' Желтая карточкаHenrique XIV
|
28'
1:0
46'
48'
Состав команд
6
Gilson
I
8
Джин
11
Erik
IV
9
Brenner
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
16
Angelo
Araos
20
Danilo
XII
Ботафого 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Роберто Фернандес Вратарь
- 2 Igor Rabello Защитник
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 8 Джин Полузащитник
- 7 Ренато Сантос Полузащитник
- 10 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 11 Erik IV Полузащитник
- 9 Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Yuri VI Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 20 Шина Жоау Гонсалвеш Полузащитник
- 21 Gustavo Costa Полузащитник
- 16 Matheus Fernandes Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 18 Агирре Родриго Нападающий
- 14 Helerson
- 23 Leandro XII
- 19 Marcos Vinicius III
- 12 Saulo II
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Лемос Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 20 Danilo XII Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 13 Marllon Защитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 7 Жонатас Кристиан Нападающий
- 33 Carlos Augusto
- 34 Pedro Henrique II
- 31 Rafael Bilu
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 9 Roger V
- 19 Fessin
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого СA
- 20.10.2018 Ботафого 0:1 Байя СA
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
Коринтианс (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 28.10.2018 Коринтианс 2:1 Байя СA
- 21.10.2018 Витория 2:2 Коринтианс СA
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Коринтианс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|32
|19
|9
|4
|51 - 22
|66
|2.
|Фламенго
|1:2
|32
|17
|8
|7
|50 - 25
|59
|3.
|Сан-Паулу
|2:1
|32
|16
|11
|5
|43 - 28
|59
|4.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|32
|12
|10
|10
|40 - 31
|46
|8.
|Крузейро
|2:0
|32
|12
|10
|10
|30 - 28
|46
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|7
|12
|43 - 30
|43
|10.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|11.
|Коринтианс
|0:1
|32
|10
|9
|13
|32 - 31
|39
|12.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|13.
|Ботафого
|1:0
|32
|9
|11
|12
|31 - 42
|38
|14.
|Байя
|31
|9
|10
|12
|32 - 36
|37
|15.
|Сеара
|31
|9
|10
|12
|27 - 32
|37
|16.
|Шапекоэнсе
|31
|8
|10
|13
|30 - 45
|34
|17.
|Витория
|0:0
|32
|9
|7
|16
|30 - 52
|34
|18.
|Америка Минейро
|0:2
|32
|8
|10
|14
|26 - 38
|34
|19.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|20.
|Парана
|0:0
|32
|3
|9
|20
|13 - 50
|18
Второй тайм
55'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
54'
Ботафого делает замену. Джин уходит с поля, а Matheus Fernandes выходит на его замену.
48'
Энрике получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Rodrigo Lindoso бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация