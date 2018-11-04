  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Ботафого
1:0
Второй тайм: 59'
Коринтианс
0'
1:0
28' Гол
Rodrigo I
48' Желтая карточка
Henrique XIV
59'
Второй тайм
55'
Коринтианс делает замену. Gabriel уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
54'
Ботафого делает замену. Джин уходит с поля, а Matheus Fernandes выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Энрике получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Rodrigo Lindoso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация