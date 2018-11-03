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Палмейрас
2:0
Первый тайм: 45+'
Сантос
0'
7' Желтая карточка
Luiz Felipe III
1:0
14' Гол
Dudu X
22' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
23' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
34' Желтая карточка
Эду Драсена
2:0
40' Гол
Эду Драсена
45'+2
Первый тайм
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Эду Драсена бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Эду Драсена получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Luiz Felipe получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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