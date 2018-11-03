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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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7' Желтая карточкаLuiz Felipe III
1:0
14' ГолDudu X
22' Желтая карточкаГонсалес Дерлис
23' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
34' Желтая карточкаЭду Драсена
2:0
40' ГолЭду Драсена
|
14'
1:0
22'
23'
34'
40'
2:0
Состав команд
17
Jean
III
26
Луис
Виктор
19
Энрике
Бруно
7
Dudu
X
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Палмейрас 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 17 Jean III Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 3 Эду Драсена Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 19 Энрике Бруно Полузащитник
- 14 Gustavo Scarpa Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 7 Dudu X Полузащитник
- 9 Борха Мигель Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 42 Жаилсон Марселино Вратарь
- 15 Гомес Густаво Защитник
- 37 Artur Guimaraes Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 18 Герра Алехандро Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 49 Papagaio
- 45 Gabriel Furtado
- 13 Luan IV
- 36 Luan Candido
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Сантос 4-3-3
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Нападающий
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- 9 Rodrygo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 11 Bruno Henrique IV Нападающий
- 18 Guilherme Nunes
- 23 Arthur VIII
- 28 Perez Martinez Lucas VI
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 01.11.2018 Палмейрас 2:2 Бока Хуниорс КЛ
- 28.10.2018 Фламенго 1:1 Палмейрас СA
- 25.10.2018 Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас КЛ
- 21.10.2018 Палмейрас 2:1 Сеара СA
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Сан-Паулу 0:2 Палмейрас СA
- 04.10.2018 Палмейрас 2:0 Коло-Коло КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас СA
- 21.09.2018 Коло-Коло 0:2 Палмейрас КЛ
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 31.08.2018 Палмейрас 0:1 Серро Портеньо КЛ
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
Сантос (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 27.10.2018 Сантос 3:0 Флуминенсе СA
- 23.10.2018 Интернасьональ 2:2 Сантос СA
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Сантос: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас Серия A
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста
- 04.02.2018 Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста
- 01.10.2017 Палмейрас 0:1 Сантос Серия A
- 15.06.2017 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A
- 20.03.2017 Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1
- 30.10.2016 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A
- 13.07.2016 Палмейрас 1:1 Сантос Серия A
- 24.04.2016 Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1
- 20.02.2016 Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1
- 03.12.2015 Палмейрас 2:1 Сантос Кубок
- 26.11.2015 Сантос 1:0 Палмейрас Кубок
- 01.11.2015 Сантос 2:1 Палмейрас Серия A
- 19.07.2015 Палмейрас 1:0 Сантос Серия A
- 03.05.2015 Сантос 2:1 Палмейрас Паулиста А1
- 26.04.2015 Палмейрас 1:0 Сантос Паулиста А1
- 12.03.2015 Сантос 2:1 Палмейрас Паулиста А1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|1:0
|32
|19
|9
|4
|49 - 20
|66
|2.
|Фламенго
|31
|17
|8
|6
|49 - 23
|59
|3.
|Интернасьональ
|31
|16
|10
|5
|42 - 23
|58
|4.
|Сан-Паулу
|31
|15
|11
|5
|41 - 27
|56
|5.
|Гремио
|32
|15
|10
|7
|42 - 23
|55
|6.
|Атлетико Минейро
|32
|13
|7
|12
|48 - 38
|46
|7.
|Сантос
|0:1
|32
|12
|10
|10
|38 - 29
|46
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|7
|12
|43 - 30
|43
|9.
|Крузейро
|31
|11
|10
|10
|28 - 28
|43
|10.
|Флуминенсе
|32
|11
|7
|14
|31 - 39
|40
|11.
|Коринтианс
|31
|10
|9
|12
|32 - 30
|39
|12.
|Васко да Гама
|32
|9
|11
|12
|37 - 43
|38
|13.
|Байя
|31
|9
|10
|12
|32 - 36
|37
|14.
|Сеара
|31
|9
|10
|12
|27 - 32
|37
|15.
|Ботафого
|31
|8
|11
|12
|30 - 42
|35
|16.
|Америка Минейро
|31
|8
|10
|13
|26 - 36
|34
|17.
|Шапекоэнсе
|31
|8
|10
|13
|30 - 45
|34
|18.
|Спорт Ресифи
|31
|9
|6
|16
|31 - 53
|33
|19.
|Витория
|31
|9
|6
|16
|30 - 52
|33
|20.
|Парана
|31
|3
|8
|20
|13 - 50
|17
Первый тайм
40'
Г О О О О Л - Эду Драсена бьет в цель!
34'
Эду Драсена получил желтую карточку от судьи
23'
Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
22'
Гонсалес Дерлис получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Родригес Эдуардо Перейра Дуду бьет в цель!
7'
Luiz Felipe получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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