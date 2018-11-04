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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Леркендаль
23' Желтая карточкаРиса Бирк
37' Желтая карточкаМелинг Биргер
1:0
40' ГолХелланн Поль-Андре
2:0
56' ГолЙенсен Майк
2:1
60' ГолРууд Эспен
3:1
61' ГолХелланн Поль-Андре
76' Желтая карточкаДенич Джордже
|
23'
37'
40'
1:0
56'
2:0
60'
2:1
61'
3:1
76'
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Главный тренер: Кулен Рини
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 16 Joshua Kitolano Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 7 Броберг Мартин Защитник
- 24 Сёдлунн Андре Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- 23 Marius Bustgaard Larsen
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 01.11.2018 Русенборг 2:1 Старт К
- 28.10.2018 Бранн 1:2 Русенборг Т
- 25.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг ЛЕ
- 21.10.2018 Лиллестрём 0:0 Русенборг Т
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
Одд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 28.10.2018 Одд 1:0 Тромсё Т
- 21.10.2018 Хёугесунн 2:0 Одд Т
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд Кубок
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Типпелиген
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Типпелиген
- 02.04.2017 Русенборг 3:0 Одд Типпелиген
- 23.10.2016 Русенборг 1:2 Одд Типпелиген
- 12.03.2016 Одд 1:0 Русенборг Типпелиген
- 17.02.2016 Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 12.07.2015 Русенборг 3:0 Одд Типпелиген
- 03.05.2015 Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг
Одд
-
5 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 14
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|3:1
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|2.
|Мольде
|3:2
|28
|16
|5
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Бранн
|27
|15
|7
|5
|40 - 27
|52
|4.
|Хёугесунн
|2:0
|28
|15
|5
|8
|42 - 30
|50
|5.
|Кристиансунд
|28
|12
|7
|9
|43 - 38
|43
|6.
|Ранхейм
|0:2
|28
|12
|6
|10
|41 - 46
|42
|7.
|Одд
|1:3
|28
|11
|7
|10
|39 - 34
|40
|8.
|Волеренга
|0:0
|28
|10
|8
|10
|36 - 42
|38
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|28
|10
|7
|11
|43 - 38
|37
|10.
|Тромсё
|2:3
|28
|10
|3
|15
|39 - 44
|33
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|7
|8
|12
|41 - 41
|29
|12.
|Будё-Глимт
|27
|6
|11
|10
|29 - 32
|29
|13.
|Старт
|1:3
|28
|8
|5
|15
|29 - 49
|29
|14.
|Лиллестрём
|27
|6
|9
|12
|29 - 41
|27
|15.
|Стабек
|28
|5
|10
|13
|32 - 48
|25
|16.
|Саннефьёрд
|3:1
|28
|4
|10
|14
|32 - 53
|22
Второй тайм
76'
Денич Джордже получил желтую карточку от судьи
74'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
73'
Одд Гренланд делает замену. Самуэльсен Йоне уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
64'
Одд Гренланд делает замену. Младенович Стефан уходит с поля, а Рашани Эльбасан выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
60'
Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
56'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Русенборг делает замену. Региниуссен Торе уходит с поля, а Шербечич Бесим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
37'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
23'
Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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