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Стадион:
Русенборг
3:1
Второй тайм: 87'
Одд
0'
23' Желтая карточка
Риса Бирк
37' Желтая карточка
Мелинг Биргер
1:0
40' Гол
Хелланн Поль-Андре
2:0
56' Гол
Йенсен Майк
2:1
60' Гол
Рууд Эспен
3:1
61' Гол
Хелланн Поль-Андре
76' Желтая карточка
Денич Джордже
87'
Второй тайм
Желтая карточка
76'
Денич Джордже получил желтую карточку от судьи
74'
Русенборг делает замену. Трондсен Андерс уходит с поля, а Лундему Мариус выходит на его замену.
73'
Одд Гренланд делает замену. Самуэльсен Йоне уходит с поля, а Броберг Мартин выходит на его замену.
64'
Одд Гренланд делает замену. Младенович Стефан уходит с поля, а Рашани Эльбасан выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Рууд Эспен бьет в цель!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Русенборг делает замену. Региниуссен Торе уходит с поля, а Шербечич Бесим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Риса Бирк получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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