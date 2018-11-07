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Стадион:
Хэнань Цзянье
4:0
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
10' Гол
Шангуань Ван
2:0
23' Гол
Kuo Yang
3:0
37' Гол
Ваш Те Рикарду
42' Желтая карточка
Xuan Han
57' Желтая карточка
Kaimu Zheng
58' Желтая карточка
Цао Гу
66' Желтая карточка
Guoming Wang
4:0
90' Пенальти
Бассогог Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье забивает с точки!
Фол, нарушение
93'
ПЕНАЛЬТИ - Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво.
92'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
92'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ли Бенджиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
91'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
90'
Ting Yang не смог попасть в створ ударом издали
90'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Ма Ксянгью задерживает мяч рукой
89'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Ли Бенджиан из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
86'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Changjie Du нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Longchang Lin - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
85'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Ваш Те Рикарду уходит с поля и его заменяет Changjie Du
84'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
83'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
Офсайд
82'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье в офсайде
81'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
81'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
81'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
80'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
79'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Ли Бенджиан
79'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
78'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
78'
Ting Yang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
78'
Вратарь парирует удар, который нанес Yingjian Li, и мяч снова в игре
78'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
77'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
77'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
76'
Как он промахнулся? Ваш Те Рикарду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Отличные скиллы показывает Ваш Те Рикарду, обводя своих соперников
76'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
76'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
74'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Плохо сыграл Цао Гу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
73'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
72'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
71'
Ма Ксянгью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
69'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
68'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
67'
Тактическая замена. Шангуань Ван уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
Желтая карточка
66'
Ванг Гуоминг получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
66'
Ваш Те Рикарду задерживает мяч рукой
66'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
65'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Iminjan Ilhamjan оказался на газоне.
64'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
64'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
64'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
64'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
62'
Xin Tang нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
62'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
61'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
59'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Желтая карточка
58'
Цао Гу получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
57'
Kaimu Zheng получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
56'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Yunlong Fan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
54'
Kaimu Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
53'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Fan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
52'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
51'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
51'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
49'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
47'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
47'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Yingjian Li
46'
Bubacarr Trawally пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг ловит мяч
46'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
44'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
44'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
43'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Xuan Han совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
41'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье забивает головой!
37'
Плохо сыграл Junlin Min - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
37'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
37'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
36'
Шанс! Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
36'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
35'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xin Tang
33'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
32'
Шанс! Hao Chen из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
32'
Плохо сыграл Boyang Su - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
32'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
32'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оливио да Роса Иво мяча так и не получил
31'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Kaimu Zheng не смог попасть в створ ударом издали
30'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
30'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
29'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
29'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
28'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
27'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
27'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
27'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
27'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
26'
Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе
26'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
25'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье забивает из-за штрафной площади
23'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
23'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Junlin Min
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
19'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
19'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Цао Гу
18'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
11'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
10'
Ваш Те Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Шангуань Ван изменил счет на табло!
10'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
9'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
8'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
8'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
7'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
6'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
5'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
5'
ШАНС! Yao Lu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
ШАНС! Zhuoyi Feng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
4'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Longchang Lin наказан за толчок Zhuoyi Feng
3'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
2'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
Фол, нарушение
2'
Xuan Han задерживает мяч рукой
2'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
1'
Гуйчжоу Чжичэн контролирует мяч.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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