Стадион: Женжу Ханггай
4:0
Конец матча
1:0
10' ГолШангуань Ван
2:0
23' ГолKuo Yang
3:0
37' ГолВаш Те Рикарду
42' Желтая карточкаXuan Han
57' Желтая карточкаKaimu Zheng
58' Желтая карточкаЦао Гу
66' Желтая карточкаGuoming Wang
4:0
90' ПенальтиБассогог Кристиан
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
94'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье забивает с точки!
93'
ПЕНАЛЬТИ - Festus Baise из команды Гуйчжоу Чжичэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво.
92'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
92'
92'
91'
Ли Бенджиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
90'
Ting Yang не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ма Ксянгью задерживает мяч рукой
89'
89'
88'
Ли Бенджиан из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
87'
86'
86'
Changjie Du нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Longchang Lin - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
85'
85'
Тактическая замена. Ваш Те Рикарду уходит с поля и его заменяет Changjie Du
84'
83'
83'
82'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье в офсайде
81'
81'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
79'
Тактическая замена. Zhuoyi Feng уходит с поля и его заменяет Ли Бенджиан
79'
78'
Тактическая замена. Iminjan Ilhamjan уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
78'
Ting Yang нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
78'
Вратарь парирует удар, который нанес Yingjian Li, и мяч снова в игре
78'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
77'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
77'
76'
Как он промахнулся? Ваш Те Рикарду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Отличные скиллы показывает Ваш Те Рикарду, обводя своих соперников
76'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
76'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
74'
73'
Плохо сыграл Цао Гу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
73'
72'
71'
Ма Ксянгью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Junlin Min нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
69'
69'
68'
68'
68'
67'
Тактическая замена. Шангуань Ван уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
66'
Ванг Гуоминг получает желтую карточку за игру рукой
66'
Ваш Те Рикарду задерживает мяч рукой
66'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
65'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Iminjan Ilhamjan оказался на газоне.
64'
64'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
64'
64'
64'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Xin Tang нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
62'
62'
61'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
59'
58'
Цао Гу получает желтую карточку за неспортивное поведение
57'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
57'
Kaimu Zheng получил желтую карточку от судьи
57'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Yunlong Fan получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
54'
Kaimu Zheng нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
53'
53'
Fan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
52'
52'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
51'
51'
50'
50'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
49'
48'
48'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
47'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
46'
Тактическая замена. Bubacarr Trawally уходит с поля и его заменяет Yingjian Li
46'
Bubacarr Trawally пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг ловит мяч
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
45'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Бассогог Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
44'
44'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Xuan Han совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
39'
Матч возобновлен
38'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
37'
Г О О О О Л - Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье забивает головой!
37'
Плохо сыграл Junlin Min - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
37'
Junlin Min предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
Шанс! Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
36'
Ting Yang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
35'
34'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xin Tang
33'
32'
32'
Шанс! Hao Chen из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
32'
Плохо сыграл Boyang Su - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
32'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Оливио да Роса Иво мяча так и не получил
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
30'
Kaimu Zheng не смог попасть в створ ударом издали
30'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
29'
29'
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
28'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн идет с мячом вперед на обострение...
28'
Гуйчжоу Чжичэн начинает контратаку
28'
27'
Boyang Su взял и забрал мяч на выходе
27'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье забрасывает мяч в штрафную.
27'
27'
26'
Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
24'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
23'
ГОООООЛ - Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье забивает из-за штрафной площади
23'
23'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
21'
Судья сигнализирует, что Xuan Han из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Junlin Min
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Судья сигнализирует, что Kaimu Zheng из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
19'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
19'
19'
Судья сигнализирует, что Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Цао Гу
18'
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
11'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
10'
Ваш Те Рикарду сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Шангуань Ван изменил счет на табло!
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
9'
8'
8'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
5'
5'
5'
ШАНС! Yao Lu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
ШАНС! Zhuoyi Feng нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес прямо в штрафную.
4'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Longchang Lin наказан за толчок Zhuoyi Feng
3'
3'
2'
2'
2'
Xuan Han задерживает мяч рукой
2'
1'
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация