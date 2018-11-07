Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
3:1
Конец матча
35' Желтая карточкаWangsong Tan
39' Желтая карточкаBo Sun
45' Желтая карточкаRui Peng
0:1
47' ГолМушекви Няша
54' Желтая карточкаЧжан Чонг
1:1
57' ГолWeijun Xie
69' Желтая карточкаМушекви Няша
2:1
74' ГолYingjie Zhao
90' Желтая карточкаQipeng Yang
3:1
90' ГолАчеампонг Франк
90' Желтая карточкаКарраско Янник
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
97'
97'
97'
Карраско Янник грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
96'
Xuebin Zhao из команды Далянь Ифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
96'
96'
Матч возобновлен
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
94'
Шанс! Xuebin Zhao из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
94'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
94'
94'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
94'
93'
Тактическая замена. Апаресидо Джонатан уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
93'
91'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
91'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ачеампонг Франк из команды команды Тяньцзинь Тэда.
91'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
91'
Янг Кипенг получил желтую карточку от судьи
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
90'
Bo Sun из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
90'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пасует в штрафную, но Чжан Чонг выходит и ловит мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
89'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
88'
88'
88'
87'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан в офсайде
86'
86'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
86'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
85'
Тактическая замена. Weijun Xie уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
83'
Апаресидо Джонатан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
83'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
83'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
82'
82'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
81'
Тактическая замена. Ming'an Cui уходит с поля и его заменяет Peng Yan
81'
Yingjie Zhao задерживает мяч рукой
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
79'
Штрафной исполнил Yingjie Zhao, после его удара Чжан Чонг сделал классный сейв. Угловой
78'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
78'
78'
78'
Матч возобновлен
78'
Мушекви Няша получил травму и заменен. Xuebin Zhao выходит на поле.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Bo Sun нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
74'
ГОООООЛ - Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда забивает из-за штрафной площади
74'
74'
73'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
72'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
72'
72'
Pengfei Shan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Мушекви Няша возвращается на поле.
70'
70'
Апаресидо Джонатан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
69'
Мушекви Няша получил желтую карточку от судьи
69'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Янг Кипенг пострадал.
66'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Hao Guo задерживает мяч рукой
65'
65'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Qiang Jin ошибается в защите.
64'
64'
Qiang Jin не смог попасть в створ ударом издали
64'
Плохо сыграл Чао Янг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Мушекви Няша пострадал.
62'
61'
60'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
60'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Отличные скиллы показывает Hao Guo, обводя своих соперников
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Чжу Сяоган наказан за толчок Апаресидо Джонатан
59'
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
57'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
57'
ГОООООЛ - Weijun Xie Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
57'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
57'
Muzepper Mirahmetjan нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан толкнул локтем оппонента. Это Weijun Xie заработал фол
55'
55'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
55'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
54'
Судье надоело, что Чжан Чонг тянет время и он наказал его горчичником
54'
54'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
54'
54'
54'
Матч возобновлен
53'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
52'
52'
Ming'an Cui нарушает правила. Hao Guo пострадал
51'
51'
ШАНС! Weijun Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Ming'an Cui сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Мушекви Няша изменил счет на табло!
47'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
47'
Отличные скиллы показывает Мушекви Няша, обводя своих соперников
47'
Ming'an Cui делает длинную передачу вперед
46'
46'
46'
46'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Rui Peng уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Матч возобновлен
46'
Рефери не любит споров - именно за это Rui Peng сейчас получил желтую
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
44'
Назначен штрафной. Пострадал Апаресидо Джонатан, его свалил Гайтан Николас.
44'
44'
Какой промах! Янг Шенпинг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
43'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
43'
Хороший удар издали нанес Гайтан Николас, но отличный сейв сделал Янг Кипенг. Угловой.
42'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
42'
Далянь Ифан начинает контратаку
41'
41'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
40'
40'
39'
Bo Sun получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Bo Sun атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
38'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
38'
37'
37'
Weijun Xie не смог попасть в створ ударом издали
37'
Плохо сыграл Янг Шенпинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
36'
36'
36'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
35'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
35'
Танг Вангсонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
35'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
33'
33'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
33'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Гайтан Николас мяч отрикошетил от ворот
32'
32'
32'
31'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
29'
29'
29'
Гайтан Николас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
28'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
27'
27'
Какой промах! Мушекви Няша имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
27'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Pengfei Shan
26'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
26'
Weijun Xie нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
26'
25'
25'
25'
Янг Шенпинг ошибается в защите.
25'
Далянь Ифан контролирует мяч.
25'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
24'
24'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Bo Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Bo Sun из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Rui Peng пострадал.
23'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
22'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
22'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
21'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Мушекви Няша имел все шансы забить, но Янг Кипенг сделал отличный сейв!
19'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
19'
18'
18'
18'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
14'
14'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Bo Sun из команды Далянь Ифан пасует в штрафную, но Янг Кипенг выходит и ловит мяч.
13'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Rui Peng пострадал.
12'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Гайтан Николас пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
10'
9'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Bo Sun из команды Далянь Ифан увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
8'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Yingjie Zhao задерживает мяч рукой
8'
7'
7'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
6'
6'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
5'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Yingjie Zhao оказался на газоне.
4'
Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
4'
3'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
3'
2'
2'
Чао Янг наказан за толчок Мушекви Няша
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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