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  5. Суперлига
Стадион:
Тяньцзинь Тэда
3:1
Конец матча
Далянь Ифан
0'
35' Желтая карточка
Wangsong Tan
39' Желтая карточка
Bo Sun
45' Желтая карточка
Rui Peng
0:1
47' Гол
Мушекви Няша
54' Желтая карточка
Чжан Чонг
1:1
57' Гол
Weijun Xie
69' Желтая карточка
Мушекви Няша
2:1
74' Гол
Yingjie Zhao
90' Желтая карточка
Qipeng Yang
3:1
90' Гол
Ачеампонг Франк
90' Желтая карточка
Карраско Янник
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
97'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
97'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
97'
Карраско Янник грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
96'
Xuebin Zhao из команды Далянь Ифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
96'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Матч возобновлен
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
94'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
94'
Шанс! Xuebin Zhao из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
94'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
94'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
94'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Апаресидо Джонатан уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
93'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ачеампонг Франк из команды команды Тяньцзинь Тэда.
91'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
91'
Янг Кипенг получил желтую карточку от судьи
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Bo Sun из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
90'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пасует в штрафную, но Чжан Чонг выходит и ловит мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
89'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
89'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
89'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
88'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
88'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
87'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан в офсайде
86'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
86'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Weijun Xie уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
83'
Апаресидо Джонатан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
83'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
83'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
82'
Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали
81'
Тактическая замена. Ming'an Cui уходит с поля и его заменяет Peng Yan
Фол, нарушение
81'
Yingjie Zhao задерживает мяч рукой
81'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
Угловой
80'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
79'
Штрафной исполнил Yingjie Zhao, после его удара Чжан Чонг сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Weijun Xie
78'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
78'
Матч возобновлен
78'
Мушекви Няша получил травму и заменен. Xuebin Zhao выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Фол, нарушение
76'
Bo Sun нарушает правила. Muzepper Mirahmetjan пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
74'
ГОООООЛ - Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда забивает из-за штрафной площади
74'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
73'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
72'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Игрок из команды Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
72'
Pengfei Shan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
71'
Мушекви Няша возвращается на поле.
70'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
70'
Апаресидо Джонатан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
70'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Желтая карточка
69'
Мушекви Няша получил желтую карточку от судьи
69'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Мушекви Няша получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
67'
Мушекви Няша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Янг Кипенг пострадал.
66'
Янг Кипенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Hao Guo задерживает мяч рукой
65'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Qiang Jin ошибается в защите.
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
64'
Qiang Jin не смог попасть в створ ударом издали
64'
Плохо сыграл Чао Янг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
64'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Мушекви Няша пострадал.
62'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
60'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
60'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Отличные скиллы показывает Hao Guo, обводя своих соперников
60'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
59'
Чжу Сяоган наказан за толчок Апаресидо Джонатан
59'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
59'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
58'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
57'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГОООООЛ - Weijun Xie Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
57'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
57'
Muzepper Mirahmetjan нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан толкнул локтем оппонента. Это Weijun Xie заработал фол
55'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Желтая карточка
54'
Судье надоело, что Чжан Чонг тянет время и он наказал его горчичником
54'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
54'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
54'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Янг Кипенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
52'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ming'an Cui нарушает правила. Hao Guo пострадал
51'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
51'
ШАНС! Weijun Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
50'
Отличные скиллы показывает Апаресидо Джонатан, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Ming'an Cui сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Мушекви Няша изменил счет на табло!
47'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
47'
Отличные скиллы показывает Мушекви Няша, обводя своих соперников
47'
Ming'an Cui делает длинную передачу вперед
46'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
46'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
46'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
46'
Тактическая замена. Rui Peng уходит с поля и его заменяет Чжан Чимин
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Матч возобновлен
Желтая карточка
46'
Рефери не любит споров - именно за это Rui Peng сейчас получил желтую
46'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
45'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
44'
Назначен штрафной. Пострадал Апаресидо Джонатан, его свалил Гайтан Николас.
44'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
44'
Какой промах! Янг Шенпинг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
43'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
43'
Хороший удар издали нанес Гайтан Николас, но отличный сейв сделал Янг Кипенг. Угловой.
42'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
42'
Далянь Ифан начинает контратаку
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
41'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
41'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
40'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
39'
Bo Sun получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Bo Sun атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
38'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
38'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
37'
Weijun Xie не смог попасть в створ ударом издали
37'
Плохо сыграл Янг Шенпинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
36'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
36'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
36'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
35'
Танг Вангсонг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
35'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
35'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Танг Вангсонг из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
34'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
33'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
33'
Pengfei Shan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
32'
Гайтан Николас мяч отрикошетил от ворот
32'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
32'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
29'
Гайтан Николас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
28'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
28'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
27'
Какой промах! Мушекви Няша имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
27'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Pengfei Shan
26'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
26'
Weijun Xie нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
26'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
25'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Янг Шенпинг ошибается в защите.
25'
Далянь Ифан контролирует мяч.
25'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
24'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Bo Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
23'
Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Bo Sun из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Rui Peng пострадал.
23'
Bo Sun из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
22'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
21'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
21'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
21'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Мушекви Няша имел все шансы забить, но Янг Кипенг сделал отличный сейв!
19'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
18'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
18'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
17'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
16'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
15'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Bo Sun из команды Далянь Ифан пасует в штрафную, но Янг Кипенг выходит и ловит мяч.
Фол, нарушение
13'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Rui Peng пострадал.
12'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
11'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Гайтан Николас пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
9'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Bo Sun из команды Далянь Ифан увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
8'
Yingjie Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Yingjie Zhao задерживает мяч рукой
8'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
7'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
6'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
5'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
Фол, нарушение
5'
Ming'an Cui из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Yingjie Zhao оказался на газоне.
4'
Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
4'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
3'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
3'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Чао Янг наказан за толчок Мушекви Няша
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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