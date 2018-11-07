Стадион: Changchun Stadium
2:2
Конец матча
4' Желтая карточкаЮнпо Ван
0:1
20' ГолЮнпо Ван
0:2
49' ГолПато Алешандре
59' Желтая карточкаЧао Хэ
1:2
65' ГолRui Yu
82' Желтая карточкаJie Sun
85' Желтая карточкаXiaodong Fan
86' Желтая карточкаLu Zhang II
87' Желтая карточкаВибе Лассе
2:2
90' ГолLong Tan
90' Красная карточкаRui Yu
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
99'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
99'
Yi Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
98'
УДАЛЕНИЕ! - Rui Yu удален за серьёзный фол
98'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Yiming Liu пострадал.
97'
Матч возобновлен
96'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
96'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
Юнпо Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
Rui Yu мяч отрикошетил от ворот
95'
94'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
92'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кэ Сунь и попал в перекладину!
92'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
92'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
92'
Вибе Лассе сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Long Tan изменил счет на табло!
91'
Jie Sun ошибается в защите.
91'
91'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
89'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
88'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
87'
Вибе Лассе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
87'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Yiming Liu пострадал.
87'
Матч возобновлен
86'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Лу Чжан получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Фан Ксяодонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
85'
Безумный фол. Фан Ксяодонг грубо играет против соперника. Пострадал Xiuwei Zhang
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай пасует в штрафную, но Лу Чжан выходит и ловит мяч.
84'
84'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
83'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Yi Liu
83'
Матч возобновлен
82'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Jie Sun совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
82'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Янг Ксу пострадал.
81'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
81'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
Матч возобновлен
77'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
77'
77'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
76'
76'
76'
75'
ШАНС! Вибе Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
75'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
75'
74'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
73'
72'
72'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
72'
Чанчунь Ятай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
71'
Матч возобновлен
71'
Лу Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
Шанс! Li Zhang из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
70'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
69'
Жанг Ксяофей мяч отрикошетил от ворот
69'
69'
69'
Юнпо Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
68'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
68'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Вибе Лассе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
67'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
67'
67'
67'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Шанс! Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
66'
Haolun Mi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Li Zhang сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Rui Yu изменил счет на табло!
65'
65'
Межеевски Адриан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
63'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направляет мяч в штрафную площадку, но Yake Wu выбегает и ловит мяч
63'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
63'
63'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай забрасывает мяч в штрафную.
62'
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
61'
Шанс! Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
61'
61'
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Матч возобновлен
60'
Xiuwei Zhang возвращается на поле.
60'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Чао Хэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
59'
Назначен штрафной. Пострадал Xiuwei Zhang, его свалил Чао Хэ.
59'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
59'
58'
58'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
57'
Назначен штрафной. Пострадал Пато Алешандре, его свалил Чао Хэ.
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
54'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
53'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
52'
Межеевски Адриан пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
52'
52'
ШАНС! Вибе Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
49'
Отличный гол забил Пато Алешандре
49'
Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!
48'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Кэ Сунь возвращается на поле.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Сунь получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Матч возобновлен
47'
Кэ Сунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
49'
49'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
48'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
Long Tan нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
47'
47'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
47'
47'
46'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай в офсайде
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Li Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Пато Алешандре пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
42'
42'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
41'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
41'
40'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку с партнером по команде. Long Tan это был.
39'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
38'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
ШТАНГА! Пробил головой Кэ Сунь прямо в каркас ворот!
37'
Yake Wu ошибается в защите.
37'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
36'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
34'
33'
32'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличные скиллы показывает Zhe Jiang, обводя своих соперников
32'
32'
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Li Zhang из команды Чанчунь Ятай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
29'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
28'
27'
26'
26'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
23'
23'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
20'
Янг Ксу сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Юнпо Ван изменил счет на табло!
20'
Янг Ксу разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
18'
18'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jie Sun
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Игало Одион получил травму и заменен. Вибе Лассе выходит на поле.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
14'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
14'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
10'
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
8'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
7'
7'
Шанс! Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
7'
6'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Матч возобновлен
4'
Юнпо Ван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Безумный фол. Юнпо Ван грубо играет против соперника. Пострадал Фан Ксяодонг
3'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
2'
1'
1'
1'
Кэ Сунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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