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  5. Суперлига
Стадион:
Чанчунь Ятай
2:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
4' Желтая карточка
Юнпо Ван
0:1
20' Гол
Юнпо Ван
0:2
49' Гол
Пато Алешандре
59' Желтая карточка
Чао Хэ
1:2
65' Гол
Rui Yu
82' Желтая карточка
Jie Sun
85' Желтая карточка
Xiaodong Fan
86' Желтая карточка
Lu Zhang II
87' Желтая карточка
Вибе Лассе
2:2
90' Гол
Long Tan
90' Красная карточка
Rui Yu
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
99'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
99'
Yi Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
98'
УДАЛЕНИЕ! - Rui Yu удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
98'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Yiming Liu пострадал.
97'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
96'
Фан Ксяодонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
96'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
95'
Юнпо Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
95'
Rui Yu мяч отрикошетил от ворот
Угловой
95'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
94'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
92'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кэ Сунь и попал в перекладину!
92'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
92'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
92'
Вибе Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Long Tan изменил счет на табло!
91'
Jie Sun ошибается в защите.
91'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
88'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
87'
Вибе Лассе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
87'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Yiming Liu пострадал.
87'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
86'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
86'
Лу Чжан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
85'
Фан Ксяодонг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Фан Ксяодонг грубо играет против соперника. Пострадал Xiuwei Zhang
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай пасует в штрафную, но Лу Чжан выходит и ловит мяч.
84'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
83'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Пато Алешандре уходит с поля и его заменяет Yi Liu
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Jie Sun совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
82'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Янг Ксу пострадал.
81'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
81'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
80'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Офсайд
80'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Чао Хэ пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
77'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
77'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
76'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
75'
ШАНС! Вибе Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
75'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
75'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
74'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
72'
Чанчунь Ятай нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
71'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Лу Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
70'
Шанс! Li Zhang из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
70'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
69'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
69'
Жанг Ксяофей мяч отрикошетил от ворот
69'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
69'
Юнпо Ван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
68'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
68'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Вибе Лассе бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
67'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
67'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
67'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
66'
Шанс! Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
66'
Haolun Mi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Li Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Rui Yu изменил счет на табло!
Угловой
65'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
65'
Межеевски Адриан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
63'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направляет мяч в штрафную площадку, но Yake Wu выбегает и ловит мяч
63'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
63'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай забрасывает мяч в штрафную.
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
61'
Шанс! Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
61'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
60'
Xiuwei Zhang возвращается на поле.
Травма, повреждение
60'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
59'
Чао Хэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Xiuwei Zhang, его свалил Чао Хэ.
59'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
59'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
59'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
58'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
57'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
57'
Назначен штрафной. Пострадал Пато Алешандре, его свалил Чао Хэ.
56'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
54'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чао Хэ
52'
Межеевски Адриан пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем
52'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
52'
ШАНС! Вибе Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
52'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
51'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Отличный гол забил Пато Алешандре
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Пато Алешандре бьет в цель!
48'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
48'
Кэ Сунь возвращается на поле.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Кэ Сунь получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Кэ Сунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
49'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
48'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Long Tan нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
47'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
47'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
46'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
46'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Офсайд
45'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай в офсайде
45'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Li Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
43'
Пато Алешандре пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
41'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
41'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай играет в стеночку с партнером по команде. Long Tan это был.
39'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
Офсайд
38'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
ШТАНГА! Пробил головой Кэ Сунь прямо в каркас ворот!
37'
Yake Wu ошибается в защите.
37'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Янг Ксу нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
36'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
36'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
35'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
34'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличные скиллы показывает Zhe Jiang, обводя своих соперников
32'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
32'
О, нет. Из многообещающей позиции Li Zhang из команды Чанчунь Ятай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Вон Гвон Ген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Jie Sun нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.
29'
Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
28'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
27'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
26'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
25'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
23'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
22'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
20'
Янг Ксу сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Юнпо Ван изменил счет на табло!
20'
Янг Ксу разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
18'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
18'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jie Sun
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Игало Одион получил травму и заменен. Вибе Лассе выходит на поле.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Игало Одион получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Игало Одион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
14'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Rui Yu из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
11'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
8'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
8'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
7'
Шанс! Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
6'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Матч возобновлен
Желтая карточка
4'
Юнпо Ван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Юнпо Ван грубо играет против соперника. Пострадал Фан Ксяодонг
3'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
3'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Кэ Сунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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