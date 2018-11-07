Стадион: Юесиушан
2:1
Конец матча
1:0
10' Гол в свои воротаWenyang Du
40' Желтая карточкаЗахави Эран
2:0
53' ГолЗахави Эран
77' Желтая карточкаWenyang Du
2:1
89' ГолЭрнанес Лима
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
96'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
95'
Tang Chen из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
94'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Захави Эран наказан за толчок Wenyang Du
94'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Tixiang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
91'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Zhizhao Chen уходит с поля и его заменяет Zhengyu Huang
91'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Wenjun Jiang
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
89'
Чжипэн Цзян сделал результативную передачу.
89'
ГОООООЛ - Эрнанес Лима Хэбэй Илиньшаньчжуан забивает ударом головой
89'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
89'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
89'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
88'
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Эль-Кааби Аюб получил травму и заменен. Shiwei Che выходит на поле.
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Кааби Аюб получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Эль-Кааби Аюб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
83'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
82'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
82'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Тошич Душко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
81'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
79'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
78'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
78'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Wenyang Du - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
77'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
77'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
76'
Как он промахнулся? Захави Эран имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
ШАНС! Захави Эран вышел один-на-один с голкипером...
76'
Джианг Джихон делает длинную передачу вперед
76'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
76'
Wenjun Jiang не смог попасть в створ ударом издали
75'
75'
75'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Qiuming Wang
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Tang Chen
74'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
74'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
74'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с левого угла.
73'
Штрафной исполнил Лю Лин, после его удара Генг Ксиаофенг сделал классный сейв. Угловой
72'
Судья сигнализирует, что Wenjun Jiang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
72'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
71'
Чжи Сяо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
71'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
69'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
68'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
68'
Судья сигнализирует, что Wenyang Du из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
67'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Эрнанес Лима нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Miao Tang взял и забрал мяч на выходе
65'
Плохо сыграл Gong Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
64'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
64'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
64'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
62'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули опасно и грубо сыграл. Wenyang Du пострадал.
61'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
60'
ШАНС! Tixiang Li нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Плохо сыграл Тошич Душко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
Тошич Душко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Штрафной исполнил Лавесси Эсекиэль, после его удара Ченг Юелей сделал классный сейв. Угловой
58'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
58'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
57'
Матч возобновлен
57'
Хан Жэнь получил травму и заменен. Wenjun Jiang выходит на поле.
56'
Хан Жэнь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Джианг Джихон сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Захави Эран изменил счет на табло!
53'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
53'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
53'
О, нет. Из многообещающей позиции Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
53'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
53'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
53'
53'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
52'
Qiuming Wang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Плохо сыграл Тошич Душко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
51'
Чжипэн Цзян возвращается на поле.
51'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
50'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжипэн Цзян получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Чжипэн Цзян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Wenyang Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Захави Эран завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
48'
Голкипер мог бы сыграть и получше
48'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Назначен штрафной. Пострадал Zhizhao Chen, его свалил Чжипэн Цзян.
47'
47'
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
48'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Хан Жэнь взял и забрал мяч на выходе
44'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
42'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
42'
41'
Вратарь парирует удар, который нанес Чжипэн Цзян, и мяч снова в игре
40'
Захави Эран получает желтую карточку за неспортивное поведение
40'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
40'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
38'
Рентиан Ху нанес удар издали, а Ченг Юелей отбил его обратно в игру!
38'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
36'
Судья сигнализирует, что Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
36'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Лавесси Эсекиэль задерживает мяч рукой
33'
Матч возобновлен
33'
Junior Urso получил травму и заменен. Джианг Джихон выходит на поле.
31'
Junior Urso на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули.
31'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
30'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
29'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
28'
Захави Эран задерживает мяч рукой
28'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
25'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Эрнанес Лима нанес удар в каркас ворот!
25'
24'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
24'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
24'
Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
24'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули играет в стеночку с партнером по команде. Чжи Сяо это был.
23'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
23'
ШАНС! Луо Сенвен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
22'
Захави Эран пробует нанести удар издали, но Генг Ксиаофенг держит все под контролем
21'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
21'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Захави Эран наказан за толчок Лавесси Эсекиэль
19'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
17'
Тошич Душко наказан за толчок Wenyang Du
17'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
14'
Гуанчжоу Фули начинает контратаку
14'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
13'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
13'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
12'
Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Генг Ксиаофенг ошибается в защите.
10'
Г О О О О Л - Wenyang Du уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
10'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
Луо Сенвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
9'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Zhizhao Chen задерживает мяч рукой
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
6'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
4'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
4'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
2'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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