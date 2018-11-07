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  5. Суперлига
Стадион:
Шанхай СИПГ
2:1
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
1:0
20' Гол
Ахмедов Одил
27' Желтая карточка
Gang Wang
41' Желтая карточка
Jie Chen
45' Желтая карточка
Jian Liu
2:0
47' Гол
Лэй У
2:1
65' Гол
Makhete Diop
78' Желтая карточка
Nizamdin Ependi
81' Желтая карточка
Хуань Фу
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
94'
Makhete Diop наказан за толчок Кэ Ши
93'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Вэньцзюнь Люй получил травму и заменен. Ли Шенглонг выходит на поле.
91'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Yufeng Zhang задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
87'
Назначен штрафной. Пострадал Nizamdin Ependi, его свалил Элкесон Кардосо.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
86'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
85'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
84'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лю Цзянь не пострадал и надо продолжать игру!
83'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
83'
Тактическая замена. Jie Chen уходит с поля и его заменяет Hui Jin
82'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
82'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
81'
Хуань Фу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
80'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
79'
Как он промахнулся? Масика Аюб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
79'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
78'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Желтая карточка
78'
Nizamdin Ependi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лэй У оказался на газоне.
77'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
77'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ван Хоулианг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
75'
Масика Аюб пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
74'
ШАНС! Хуань Фу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
74'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
73'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал И Чжан
71'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
71'
Масика Аюб не смог попасть в створ ударом издали
70'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
69'
Масика Аюб задерживает мяч рукой
68'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
68'
Матч возобновлен
68'
Guan He получил травму и заменен. Wei Zhang выходит на поле.
66'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Лю Цзянь сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Makhete Diop изменил счет на табло!
65'
Лю Цзянь делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Ахмедов Одил получил травму и заменен. И Чжан выходит на поле.
63'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Ахмедов Одил получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
60'
Масика Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Элкесон Кардосо, его свалил Лю Цзянь.
58'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ пасует в штрафную, но Lie Zhang выходит и ловит мяч.
57'
Lie Zhang не дал случится голу! Лэй У должен был забивать, но Lie Zhang сделал отличный сейв
57'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
54'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
54'
Лэй У наказан за толчок Weihui Rao
54'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
Фол, нарушение
52'
Назначен штрафной. Пострадал Ван Ган, его свалил Хуэй-Кан Цай.
52'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
51'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
51'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
51'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
49'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Описание гола
47'
Г О О О О Л! - Лэй У из команды Шанхай СИПГ забивает благодаря рикошету.
47'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
47'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
46'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
47'
Лю Цзянь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лэй У
46'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
44'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Шанхай СИПГ имеет хороший шанс забить.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
41'
Jie Chen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
Фол, нарушение
40'
Назначен штрафной. Пострадал Лю Цзянь, его свалил Элкесон Кардосо.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
38'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ахмедов Одил оказался на газоне.
37'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
36'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
34'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Офсайд
34'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
34'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Масика Аюб, его свалил Хуань Фу.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
31'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
31'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Liang Shi
30'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
29'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
28'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yongjing Cao
Желтая карточка
27'
Ван Ган получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Лэй У, его свалил Ван Ган.
26'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
23'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
23'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
22'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Отличный гол забил Ахмедов Одил
20'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
19'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
19'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Фол, нарушение
17'
Ахмедов Одил наказан за толчок Makhete Diop
17'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
17'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
17'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
15'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
14'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Плохо сыграл Ван Ган - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
12'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
12'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
11'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
10'
Ахмедов Одил нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
9'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Makhete Diop имел все шансы забить, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв!
7'
Weihui Rao делает длинную передачу вперед
7'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
6'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Хуэй-Кан Цай нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
5'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
5'
Муканджо Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
4'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
4'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
3'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
3'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
2'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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