Стадион: Шанхай Интернешнл
2:1
Конец матча
1:0
20' ГолАхмедов Одил
27' Желтая карточкаGang Wang
41' Желтая карточкаJie Chen
45' Желтая карточкаJian Liu
2:0
47' ГолЛэй У
2:1
65' ГолMakhete Diop
78' Желтая карточкаNizamdin Ependi
81' Желтая карточкаХуань Фу
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шанхай СИПГ вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
94'
Makhete Diop наказан за толчок Кэ Ши
93'
93'
92'
92'
92'
Вэньцзюнь Люй получил травму и заменен. Ли Шенглонг выходит на поле.
91'
91'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
90'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
89'
89'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
Yufeng Zhang задерживает мяч рукой
87'
Назначен штрафной. Пострадал Nizamdin Ependi, его свалил Элкесон Кардосо.
86'
Судья сигнализирует, что Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
86'
86'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
85'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
84'
84'
84'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
84'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Лю Цзянь не пострадал и надо продолжать игру!
83'
83'
83'
82'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
82'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
81'
Хуань Фу получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
79'
79'
Как он промахнулся? Масика Аюб имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
79'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
Nizamdin Ependi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Лэй У оказался на газоне.
77'
77'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
77'
Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Wei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ван Хоулианг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
75'
Масика Аюб пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
74'
74'
ШАНС! Хуань Фу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Шанс! Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
73'
72'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал И Чжан
71'
71'
71'
Масика Аюб не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Nizamdin Ependi
69'
Масика Аюб задерживает мяч рукой
68'
68'
Матч возобновлен
66'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Лю Цзянь сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Makhete Diop изменил счет на табло!
65'
Лю Цзянь делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
64'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
64'
Ахмедов Одил получил травму и заменен. И Чжан выходит на поле.
63'
62'
Матч возобновлен
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Ахмедов Одил получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
60'
Масика Аюб нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
59'
58'
Назначен штрафной. Пострадал Элкесон Кардосо, его свалил Лю Цзянь.
58'
57'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ пасует в штрафную, но Lie Zhang выходит и ловит мяч.
57'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
54'
54'
Лэй У наказан за толчок Weihui Rao
54'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
53'
Судья сигнализирует, что Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
52'
Назначен штрафной. Пострадал Ван Ган, его свалил Хуэй-Кан Цай.
52'
51'
51'
51'
Матч возобновлен
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
49'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
47'
Г О О О О Л! - Лэй У из команды Шанхай СИПГ забивает благодаря рикошету.
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Лю Цзянь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
46'
Судья сигнализирует, что Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лэй У
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Элкесон Кардосо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
45'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Судья сигнализирует, что Хуань Фу из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
44'
43'
42'
Матч возобновлен
41'
Ахмедов Одил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Jie Chen получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ахмедов Одил
40'
Назначен штрафной. Пострадал Лю Цзянь, его свалил Элкесон Кардосо.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
38'
38'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ахмедов Одил оказался на газоне.
37'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
36'
36'
Судья сигнализирует, что Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хуань Фу
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
34'
34'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
34'
34'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Назначен штрафной. Пострадал Масика Аюб, его свалил Хуань Фу.
32'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
31'
31'
30'
Элкесон Кардосо наказан за толчок Liang Shi
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
29'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Шэньчао Ван наказан за толчок Yongjing Cao
27'
Ван Ган получил желтую карточку от судьи
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
23'
23'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
23'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Элкесон Кардосо пострадал.
22'
22'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Отличный гол забил Ахмедов Одил
20'
Элкесон Кардосо сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ переиграл вратаря дальним ударом!
20'
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
19'
18'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
17'
Ахмедов Одил наказан за толчок Makhete Diop
17'
17'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
17'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Плохо сыграл Ван Ган - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Элкесон Кардосо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
10'
Ахмедов Одил нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
9'
Weihui Rao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Makhete Diop имел все шансы забить, но Цзюнь-Лин Янь сделал отличный сейв!
7'
Weihui Rao делает длинную передачу вперед
7'
Масика Аюб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Хуэй-Кан Цай нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
5'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
5'
Муканджо Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
3'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Ван Ган
2'
2'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
1'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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