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Стадион:
Чуньцинь Лифан
2:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
31' Гол
Себа Жуниор
34' Желтая карточка
Кардек Алан
34' Желтая карточка
Сяотин Фэн
44' Желтая карточка
Лун Чжэн
48' Желтая карточка
Фанг Ли
52' Желтая карточка
Xin Xu
69' Желтая карточка
Синьли Пэн
71' Желтая карточка
Суй Вейе
75' Желтая карточка
Alan VI
80' Вторая желтая карточка
Сяотин Фэн
2:0
84' Гол
Фернандиньо Луис III
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
95'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Тактическая замена. Себа Жуниор уходит с поля и его заменяет Ву Ксинг
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
95'
Цзин Фэн нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
94'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
94'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
94'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
93'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
93'
Ханчао Ю хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
93'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
93'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
92'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
91'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Ханьвэнь Дэн оказался на газоне.
91'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Какой промах! Паулиньо Жозе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
90'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
89'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
88'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
86'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
86'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
84'
Г О О О О Л Фернандиньо Луис III закручивает штрафной в сетку! Великолепно
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
83'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
82'
Тао Чжэн наказан за толчок Алан де Карвальо
80'
Сяотин Фэн получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
80'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
80'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
78'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
77'
Шанс! Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
77'
Тао Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
76'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
Желтая карточка
75'
Рефери не любит споров - именно за это Алан де Карвальо сейчас получил желтую
75'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Себа Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
74'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
74'
Фернандиньо Луис III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
73'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Желтая карточка
71'
Рефери не любит споров - именно за это Суй Вейе сейчас получил желтую
71'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Le Liu наказан за толчок Лин Гао
70'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
70'
Какой промах! Кардек Алан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
70'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Цзин Фэн пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
69'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
69'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Синьли Пэн уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
Желтая карточка
69'
Судье надоело, что Синьли Пэн тянет время и он наказал его горчичником
68'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
67'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
66'
Лин Гао нанес удар головой, но Суй Вейе спокойно отбил мяч.
65'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Фол, нарушение
64'
Лин Гао задерживает мяч рукой
64'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
63'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
62'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
62'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
62'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
61'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
59'
Лей Чен получил травму и заменен. Тао Чжэн выходит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
58'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
58'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
58'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Лей Чен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
58'
Лей Чен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
56'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
55'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Xin Xu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
52'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Xin Xu наказан за толчок Кардек Алан
51'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
50'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
50'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
Желтая карточка
48'
Фанг Ли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Чэн Цзэн выходит и ловит мяч.
47'
Кардек Алан нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
46'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
46'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
46'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Лун Чжэн уходит с поля и его заменяет Лин Гао
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Фол, нарушение
46'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
46'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
45'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Кардек Алан
Желтая карточка
44'
Лун Чжэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
44'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
44'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
42'
Чжи Чжэн получил травму и заменен. Xin Xu выходит на поле.
41'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
41'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
41'
Юань Миньчэн нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
40'
Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
39'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
39'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
38'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
Офсайд
38'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
37'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
36'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
36'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
36'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
35'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
34'
Сяотин Фэн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Кардек Алан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Сяотин Фэн заработал фол
34'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
31'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Себа Жуниор
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
31'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Алан де Карвальо нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
30'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
29'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
29'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
29'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
28'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
28'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
28'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
Угловой
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
27'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
26'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
25'
Талиска Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Себа Жуниор наказан за толчок Сюэпэн Ли
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
24'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
Фол, нарушение
23'
Юань Миньчэн наказан за толчок Талиска Андерсон
23'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Кардек Алан наказан за толчок Чжи Чжэн
21'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Фернандиньо Луис III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
19'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
18'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
18'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
17'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
17'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
17'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
16'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
15'
Талиска Андерсон бьет со штрафного в створ, но Суй Вейе держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
14'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
13'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
13'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хорошую попытку сделал Кардек Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
12'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
11'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
10'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
9'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Алан де Карвальо нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
9'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Линьпэн Чжан атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
6'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
6'
Сяотин Фэн ошибается в защите.
Фол, нарушение
5'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Кардек Алан
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
5'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
4'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
4'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
4'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
3'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
3'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Алан де Карвальо наказан за толчок Юань Миньчэн
2'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
1'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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