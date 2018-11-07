Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
2:0
Конец матча
1:0
31' ГолСеба Жуниор
34' Желтая карточкаКардек Алан
34' Желтая карточкаСяотин Фэн
44' Желтая карточкаЛун Чжэн
48' Желтая карточкаФанг Ли
52' Желтая карточкаXin Xu
69' Желтая карточкаСиньли Пэн
71' Желтая карточкаСуй Вейе
75' Желтая карточкаAlan VI
80' Вторая желтая карточкаСяотин Фэн
2:0
84' ГолФернандиньо Луис III
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
95'
95'
Тактическая замена. Себа Жуниор уходит с поля и его заменяет Ву Ксинг
95'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
94'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
94'
93'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
93'
Ханчао Ю хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
93'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
93'
92'
91'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Ханьвэнь Дэн оказался на газоне.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Какой промах! Паулиньо Жозе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
90'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
89'
89'
88'
88'
88'
88'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
87'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
Судья сигнализирует, что Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
86'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
84'
Г О О О О Л Фернандиньо Луис III закручивает штрафной в сетку! Великолепно
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
83'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
83'
82'
Тао Чжэн наказан за толчок Алан де Карвальо
80'
Сяотин Фэн получает вторую желтую карточку. Удаление.
80'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
80'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
79'
78'
78'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
77'
Шанс! Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
77'
Тао Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
75'
Рефери не любит споров - именно за это Алан де Карвальо сейчас получил желтую
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Себа Жуниор не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
Фернандиньо Луис III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
73'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
72'
71'
Рефери не любит споров - именно за это Суй Вейе сейчас получил желтую
71'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
70'
Какой промах! Кардек Алан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
70'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
69'
69'
69'
Тактическая замена. Синьли Пэн уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
69'
Судье надоело, что Синьли Пэн тянет время и он наказал его горчичником
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
67'
67'
66'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
65'
64'
Лин Гао задерживает мяч рукой
64'
64'
64'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
63'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
62'
62'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок из команды Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
58'
58'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
58'
58'
58'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Лей Чен получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Лей Чен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
54'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
53'
53'
52'
Xin Xu получил желтую карточку от судьи
52'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
52'
51'
Xin Xu наказан за толчок Кардек Алан
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
50'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
48'
Фанг Ли - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
48'
Судья сигнализирует, что Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
47'
47'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Чэн Цзэн выходит и ловит мяч.
47'
Кардек Алан нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
46'
46'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
46'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Алан де Карвальо оказался на газоне.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Кардек Алан
44'
Лун Чжэн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Судья сигнализирует, что Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
44'
44'
43'
43'
42'
42'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
41'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
41'
Юань Миньчэн нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
40'
Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
39'
39'
39'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
38'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
37'
37'
36'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
36'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
36'
Лей Чен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
35'
35'
Судья сигнализирует, что Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ханчао Ю
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Сяотин Фэн получил желтую карточку от судьи
34'
Кардек Алан получил желтую карточку от судьи
34'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Сяотин Фэн заработал фол
34'
31'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Себа Жуниор
31'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
31'
31'
Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Алан де Карвальо нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
30'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд забрасывает мяч в штрафную.
29'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
29'
29'
28'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
27'
Юань Миньчэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
Судья сигнализирует, что Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
26'
25'
Талиска Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Себа Жуниор наказан за толчок Сюэпэн Ли
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
24'
24'
24'
24'
23'
Юань Миньчэн наказан за толчок Талиска Андерсон
23'
23'
22'
22'
Кардек Алан наказан за толчок Чжи Чжэн
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
20'
Фернандиньо Луис III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
18'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
18'
18'
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
17'
17'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
17'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
16'
16'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
15'
Талиска Андерсон бьет со штрафного в створ, но Суй Вейе держит все под контролем
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Талиска Андерсон пострадал.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
13'
Суй Вейе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
Хорошую попытку сделал Кардек Алан. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
12'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
12'
11'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
9'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Алан де Карвальо нанес удар, мяч был парирован, но Суй Вейе не удержал его в руках.
9'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
9'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лун Чжэн
8'
Судья свистит. Линьпэн Чжан атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
7'
7'
6'
6'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
6'
Сяотин Фэн ошибается в защите.
5'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Кардек Алан
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Талиска Андерсон оказался на газоне.
4'
4'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
4'
3'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Синьли Пэн оказался на газоне.
3'
3'
2'
Алан де Карвальо наказан за толчок Юань Миньчэн
2'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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