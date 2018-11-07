Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
3:2
Конец матча
0:1
21' ГолСи У
1:1
30' ГолJunshuai Liu
2:1
35' ГолПелле Грациано
2:2
45' ГолТейшейра Алекс
3:2
55' ГолЖил Карлос
64' Желтая карточкаЛи Ан
90' Желтая карточкаLin Dai
90' Желтая карточкаChi Zhang
Второй тайм
94'
Шаньдун Лунэн заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
93'
Жанг Чи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
92'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Xiaotian Yang оказался на газоне.
91'
Pengfei Xie нарушает правила. Женг Женг пострадал
91'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Пелле Грациано нарушает правила. Xiaotian Yang пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Палетта Габриэль наказан за толчок Пелле Грациано
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Матч возобновлен
90'
Рефери не любит споров - именно за это Дай Лин сейчас получил желтую
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
89'
Палетта Габриэль нарушает правила. Дай Лин пострадал
88'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
87'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
86'
ШАНС! Хао Юньминь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
86'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
84'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
83'
Хорошую попытку сделал Эдер Мартинс. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
83'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
82'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
80'
ШАНС! Ванг Тонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
78'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Roger Guedes оказался на газоне.
78'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновлен
77'
Junshuai Liu получил травму и заменен. Жу Хайбин выходит на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
74'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
74'
Xiaotian Yang нарушает правила. Жанг Чи пострадал
73'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Си У оказался на газоне.
73'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
73'
Roger Guedes не смог попасть в створ ударом издали
72'
Жил Карлос наказан за толчок Тейшейра Алекс
71'
71'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
70'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
69'
Эдер Мартинс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
69'
ШАНС! Эдер Мартинс вышел один-на-один с голкипером...
69'
Pengfei Xie разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
69'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
68'
68'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
67'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
66'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
64'
Ли Ан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
64'
Безумный фол. Ли Ан грубо играет против соперника. Пострадал Xinghan Wu
64'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Zichang Huang
63'
63'
Тактическая замена. Xiang Ji уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Roger Guedes, и мяч снова в игре
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
После дальнего удара, который нанес Хао Юньминь мяч отбит вратарем
61'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
61'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Палетта Габриэль нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
60'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Пелле Грациано наказан за толчок Си У
58'
57'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Хао Юньминь сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Жил Карлос изменил счет на табло!
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
55'
55'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
54'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
53'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
52'
Roger Guedes нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
50'
Junshuai Liu не смог попасть в створ ударом издали
50'
49'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
49'
49'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Си У
48'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
ШАНС! Roger Guedes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
45'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
45'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
44'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
43'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
После дальнего удара, который нанес Roger Guedes мяч отбит вратарем
42'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
39'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
38'
38'
35'
Г О О О О Л - Пелле Грациано бьет в цель!
35'
Chao Gu ошибается в защите.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
34'
34'
Как он промахнулся? Си У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
34'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
33'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
30'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Junshuai Liu вбил мяч с отскока в сетку!
30'
30'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
29'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
29'
29'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
26'
Хао Юньминь наказан за толчок Xiang Ji
25'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
24'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ванг Сонг сделал результативную передачу.
21'
ГОООООЛ - Си У Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
21'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
21'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
20'
20'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
20'
Хао Юньминь разрезает оборону соперника отличным пасом
19'
19'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
18'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
18'
17'
Жил Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
17'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
14'
14'
Си У не смог попасть в створ ударом издали
13'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
13'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Безумный фол. Yinong Tian грубо играет против соперника. Пострадал Roger Guedes
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Ли Ан наказан за толчок Пелле Грациано
8'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
7'
Эдер Мартинс бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
7'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
7'
Xiang Ji оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Rongze Han перевел мяч на угловой.
7'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
7'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
6'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
4'
4'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
3'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
3'
2'
Junshuai Liu нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
2'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
1'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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