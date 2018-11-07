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Стадион:
Шаньдун Лунэн
3:2
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
0:1
21' Гол
Си У
1:1
30' Гол
Junshuai Liu
2:1
35' Гол
Пелле Грациано
2:2
45' Гол
Тейшейра Алекс
3:2
55' Гол
Жил Карлос
64' Желтая карточка
Ли Ан
90' Желтая карточка
Lin Dai
90' Желтая карточка
Chi Zhang
90'+4
Второй тайм
94'
Шаньдун Лунэн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
93'
Жанг Чи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
92'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Xiaotian Yang оказался на газоне.
Фол, нарушение
91'
Pengfei Xie нарушает правила. Женг Женг пострадал
91'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Пелле Грациано нарушает правила. Xiaotian Yang пострадал
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
91'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Палетта Габриэль наказан за толчок Пелле Грациано
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
90'
Матч возобновлен
Желтая карточка
90'
Рефери не любит споров - именно за это Дай Лин сейчас получил желтую
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
89'
Палетта Габриэль нарушает правила. Дай Лин пострадал
88'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Zichang Huang
87'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
86'
ШАНС! Хао Юньминь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
Угловой
86'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
85'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
84'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Дай Лин оказался на газоне.
83'
Хорошую попытку сделал Эдер Мартинс. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
83'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
82'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
80'
ШАНС! Ванг Тонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
Фол, нарушение
78'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Roger Guedes оказался на газоне.
78'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновлен
77'
Junshuai Liu получил травму и заменен. Жу Хайбин выходит на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
74'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Xiaotian Yang нарушает правила. Жанг Чи пострадал
Фол, нарушение
73'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн играет слишком грубо. Си У оказался на газоне.
73'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
73'
Roger Guedes не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
72'
Жил Карлос наказан за толчок Тейшейра Алекс
71'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
71'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
70'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
69'
Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн сделал отличный сейв!
69'
Эдер Мартинс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
69'
ШАНС! Эдер Мартинс вышел один-на-один с голкипером...
69'
Pengfei Xie разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Yun Zhou
68'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
68'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
67'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
64'
Ли Ан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Ли Ан грубо играет против соперника. Пострадал Xinghan Wu
64'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Zichang Huang
63'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Xiang Ji уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Roger Guedes, и мяч снова в игре
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
61'
После дальнего удара, который нанес Хао Юньминь мяч отбит вратарем
61'
Пелле Грациано нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
61'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
61'
Xinghan Wu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Палетта Габриэль нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
Фол, нарушение
60'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
60'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Xiang Ji навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Пелле Грациано наказан за толчок Си У
58'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
57'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Хао Юньминь сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Жил Карлос изменил счет на табло!
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный кросс...
55'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Jingdao Jin навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Женг Женг оказался на газоне.
54'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
54'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
54'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с правого угла.
53'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
52'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
52'
Roger Guedes нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiang Ji
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
50'
Junshuai Liu не смог попасть в створ ударом издали
50'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
49'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Си У
48'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
ШАНС! Roger Guedes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О О О Л - Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
45'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
45'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
44'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
43'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
После дальнего удара, который нанес Roger Guedes мяч отбит вратарем
42'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
39'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
38'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Пелле Грациано бьет в цель!
35'
Chao Gu ошибается в защите.
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
34'
Как он промахнулся? Си У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
34'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
33'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Junshuai Liu вбил мяч с отскока в сетку!
30'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
30'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
30'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
29'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
29'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
28'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
Фол, нарушение
26'
Хао Юньминь наказан за толчок Xiang Ji
25'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
24'
Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
24'
Yun Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Ванг Сонг сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Си У Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
Угловой
21'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
21'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
20'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Хао Юньминь разрезает оборону соперника отличным пасом
19'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
18'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Жил Карлос нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
17'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
14'
Си У не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
13'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
12'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
12'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Yinong Tian грубо играет против соперника. Пострадал Roger Guedes
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
9'
Ли Ан наказан за толчок Пелле Грациано
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
7'
Эдер Мартинс бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
7'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
7'
Xiang Ji оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Rongze Han перевел мяч на угловой.
7'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
7'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
6'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
4'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
3'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
3'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
2'
Junshuai Liu нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
2'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
2'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
1'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Цзянсу Сайнти начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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